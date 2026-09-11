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कर्नाटक : जंगल का रास्ता, जोंक ने काटा फिर भी नहीं मानी हार, 85 साल की बेटी दो दशक के बाद 105 वर्षीय मां से मिली

जंगल का रास्ता पार कर अपनी 105 साल की मां सीताम्मा से मिलने पहुंचीं 85 वर्षीय सुशीला. ( ETV Bharat )

बेल्थांगडी (दक्षिण कन्नड़): 105 साल की एक मां करीब दो दशक बाद अपनी 85 साल की बेटी से मिलीं. दक्षिण कन्नड़ जिले के बेल्थांगडी तालुक में मालवंथिगे के पास एक छोटा सा गांव मक्की, सीतम्मा और उनकी सबसे बड़ी बेटी सुशीला के मिलन का गवाह बना. 105 साल की सीताम्मा अपने बच्चों के साथ मक्की में रहती हैं और उनके 11 बच्चे हैं. उनकी सबसे बड़ी बेटी, 85 साल की सुशीला, अपने परिवार के साथ मीठाबगिलु गांव के पास फगारे में रहती हैं. खतरनाक रास्ते से अलग हुईं मां और बेटी: मक्की गांव में सीतम्मा के घर पहुंचना कोई आसान काम नहीं है. जीप से ऊबड़-खाबड़, कच्ची सड़क पर सफर करने के बाद भी, जंगल के रास्ते से लगभग डेढ़ किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है. इस सफ़र में पहाड़ियों, पथरीले इलाकों और एक नदी पार करनी पड़ती है. पहले, सुशीला साल में कम से कम एक बार अपनी मां से मिलने के लिए मक्की तक इस मुश्किल रास्ते से जाती थी. पहाड़ियों पर चढ़ना, ढलान से उतरना और नदी पार करके अपनी मां के घर पहुंचना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी. हालांकि, जैसे-जैसे समय बीता, उसकी उम्र बढ़ती गई. उसकी सेहत खराब होने की वजह से, वह अब अपनी मां से मिलने के लिए सफर नहीं कर पाती थी. सुशीला अक्सर अपने पोते-पोतियों से अपनी मां से एक बार फिर मिलने और उनके साथ कुछ समय बिताने की इच्छा ज़ाहिर करती थी. पोते-पोतियों ने दादी की इच्छा पूरी करने का फैसला किया: पोते-पोतियों ने अपनी दादी की बहुत पुरानी इच्छा पूरी करने का फैसला किया. उनकी उम्र और सेहत का ध्यान रखते हुए, उन्होंने सुशीला को उनकी मां के घर ले जाने के लिए एक ट्रिप का प्लान किया. वे सुबह-सुबह जीप में निकल पड़े, और एक समय के बाद जब गाड़ी आगे नहीं जा सकी, तो पोते-पोतियों ने सुशीला को पैदल चलने में मदद की. वे धीरे-धीरे आगे बढ़े, पथरीली चट्टानों पर चढ़ते हुए, पहाड़ियों से नीचे उतरते हुए, और नदियों को पार करते हुए. हालांकि उनकी बढ़ती उम्र की वजह से हर कदम मुश्किल हो गया था, लेकिन अपनी मां को देखने की चाहत सुशीला को आगे बढ़ाती रही.