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कर्नाटक : जंगल का रास्ता, जोंक ने काटा फिर भी नहीं मानी हार, 85 साल की बेटी दो दशक के बाद 105 वर्षीय मां से मिली

कर्नाटक में 85 साल की बेटी के अपनी 105 वर्षीय मां से 20 साल बाद मिलने के दौरान परिवार इमोशनल हो गया.

85-year-old Sushila crossed the forest path to meet her 105-year-old mother Sitamma.
जंगल का रास्ता पार कर अपनी 105 साल की मां सीताम्मा से मिलने पहुंचीं 85 वर्षीय सुशीला. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 11, 2026 at 10:37 PM IST

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बेल्थांगडी (दक्षिण कन्नड़): 105 साल की एक मां करीब दो दशक बाद अपनी 85 साल की बेटी से मिलीं. दक्षिण कन्नड़ जिले के बेल्थांगडी तालुक में मालवंथिगे के पास एक छोटा सा गांव मक्की, सीतम्मा और उनकी सबसे बड़ी बेटी सुशीला के मिलन का गवाह बना.

105 साल की सीताम्मा अपने बच्चों के साथ मक्की में रहती हैं और उनके 11 बच्चे हैं. उनकी सबसे बड़ी बेटी, 85 साल की सुशीला, अपने परिवार के साथ मीठाबगिलु गांव के पास फगारे में रहती हैं.

खतरनाक रास्ते से अलग हुईं मां और बेटी: मक्की गांव में सीतम्मा के घर पहुंचना कोई आसान काम नहीं है. जीप से ऊबड़-खाबड़, कच्ची सड़क पर सफर करने के बाद भी, जंगल के रास्ते से लगभग डेढ़ किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है. इस सफ़र में पहाड़ियों, पथरीले इलाकों और एक नदी पार करनी पड़ती है.

पहले, सुशीला साल में कम से कम एक बार अपनी मां से मिलने के लिए मक्की तक इस मुश्किल रास्ते से जाती थी. पहाड़ियों पर चढ़ना, ढलान से उतरना और नदी पार करके अपनी मां के घर पहुंचना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी. हालांकि, जैसे-जैसे समय बीता, उसकी उम्र बढ़ती गई. उसकी सेहत खराब होने की वजह से, वह अब अपनी मां से मिलने के लिए सफर नहीं कर पाती थी.

सुशीला अक्सर अपने पोते-पोतियों से अपनी मां से एक बार फिर मिलने और उनके साथ कुछ समय बिताने की इच्छा ज़ाहिर करती थी.

पोते-पोतियों ने दादी की इच्छा पूरी करने का फैसला किया: पोते-पोतियों ने अपनी दादी की बहुत पुरानी इच्छा पूरी करने का फैसला किया. उनकी उम्र और सेहत का ध्यान रखते हुए, उन्होंने सुशीला को उनकी मां के घर ले जाने के लिए एक ट्रिप का प्लान किया.

वे सुबह-सुबह जीप में निकल पड़े, और एक समय के बाद जब गाड़ी आगे नहीं जा सकी, तो पोते-पोतियों ने सुशीला को पैदल चलने में मदद की. वे धीरे-धीरे आगे बढ़े, पथरीली चट्टानों पर चढ़ते हुए, पहाड़ियों से नीचे उतरते हुए, और नदियों को पार करते हुए. हालांकि उनकी बढ़ती उम्र की वजह से हर कदम मुश्किल हो गया था, लेकिन अपनी मां को देखने की चाहत सुशीला को आगे बढ़ाती रही.

जोंक के काटने के बावजूद भी कदम नहीं रुके: सफर के दौरान सुशीला के पैर एक जोंक चिपक गई और खून चूसने लगी. दर्द के बावजूद, सुशीला ने अपना सफर नहीं रोका.आखिरकार, कई मुश्किलों को पार करते हुए, वह अपनी मां सीताम्मा के घर पहुंचीं.

खुशी के आंसू: 85 साल की सुशीला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए जब उन्होंने लगभग दो दशक बाद अपनी मां को देखा. लंबे इंतजार के बाद मां और बेटी के मिलने का यह पल पूरे परिवार के लिए बहुत इमोशनल था.

हालांकि 105 साल की सीताम्मा की पुरानी यादें धुंधली हो गई हैं, लेकिन अपनी बेटी से मिलने का पल परिवार के लिए बहुत खास था.

एक ही छत के नीचे बिताया गया दिन: सुशीला ने पूरा दिन अपनी मां के साथ बिताया, पुरानी बातें याद कीं. वह अपने पोते-पोतियों के साथ बैठीं, बचपन की घटनाओं, परिवार के इतिहास और पुराने दिनों की जिंदगी के बारे में कहानियां शेयर कीं. सुशीला को कई सालों बाद अपनी मां के घर होने की खुशी महसूस हुई.

पोते केशव ने कहा, "हमारी इच्छा थी कि हम अपनी दादी को उनकी मां के घर ले जाएं. हालांकि, उनकी उम्र और घर तक जाने के लिए कोई ठीक सड़क न होने की वजह से पहले यह मुमकिन नहीं हो पाया था. फिर भी, उनकी इच्छा पूरी करने का पक्का इरादा करके, हम उन्हें वहां ले गए."

दो दशक बाद हो रही यह मुलाकात, सिर्फ मां और बेटी के मिलने से कहीं ज़्यादा थी. यह इस बात का सबूत था कि न तो उम्र, न खराब सेहत, और न ही मुश्किल सफर, 85 साल की बेटी की अपनी 105 साल की मां से दोबारा मिलने की दिली इच्छा को रोक सका.

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