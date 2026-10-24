Special: छठ पर घर लौटना हुआ मुश्किल, ट्रेनों में लंबी वेटिंग से यात्री परेशान, फ्लाइट का किराया भी चार गुना हुआ
दीपावली और छठ पर ट्रेन में टिकट नहीं मिल रही है. फ्लाइट भी चार गुना दाम वसूल रहे हैं. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 24, 2026 at 1:35 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 3:59 PM IST
रांची: दीपावली और छठ महापर्व पर घर लौटने की तैयारी कर रहे लोगों के सामने इस बार दोहरी परेशानी है. नियमित ट्रेनों में कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया है, तो हवाई सफर का किराया आम दिनों के मुकाबले तीन से चार गुना तक महंगा हो गया है. दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे महानगरों से रांची लौटने वाले नौकरीपेशा लोगों और विद्यार्थियों को टिकट के लिए जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है. वहीं, छठ पर बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए भी कई ट्रेनों में लंबी वेटिंग और कुछ तारीखों पर टिकट उपलब्ध नहीं होने की स्थिति है. ऐसे में त्योहार पर परिवार के साथ समय बिताने की चाह रखने वाले यात्रियों को सफर की योजना पहले से बनानी पड़ रही है.
ट्रेन में लंबी वेटिंग, कई तारीखों पर टिकट नहीं
छठ के आसपास रांची और हटिया आने वाली नियमित ट्रेनों में सीटों का संकट गहरा गया है. दिल्ली से आने वाली नई दिल्ली-रांची गरीब रथ एक्सप्रेस (12878) में 3 से 15 नवंबर के बीच कई तारीखों पर 200 से अधिक वेटिंग बताई गई है. आनंद विहार-हटिया एक्सप्रेस (12874) में 3 से 17 नवंबर के बीच अलग-अलग श्रेणियों में 10 से 112 तक वेटिंग है. कुछ तारीखों पर बुकिंग की स्थिति रिग्रेट तक पहुंच गई है.
झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (12826) में 4, 7, 11 और 14 नवंबर को स्लीपर श्रेणी में 100 से अधिक तथा थर्ड एसी में 86 तक वेटिंग बताई गई है. आनंद विहार-पुरुलिया एक्सप्रेस (14022) में भी नवंबर की चुनिंदा तारीखों पर थर्ड एसी में करीब 90 और स्लीपर में 70 से अधिक वेटिंग है.
बेंगलुरु से आने वाली ट्रेनों में भी यात्रियों को राहत नहीं मिल रही है. बेंगलुरु-हटिया एक्सप्रेस (12836) में कुछ तारीखों पर थर्ड एसी में 125 तक और स्लीपर में 100 से अधिक वेटिंग है. बेंगलुरु-हटिया की दूसरी नियमित ट्रेन (18638) में भी नवंबर की कई तारीखों पर लंबी वेटिंग की स्थिति बताई गई है. मुंबई से हटिया आने वाली लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस (12811) में भी कई तारीखों पर सभी श्रेणियों में सीटें फुल हैं.
बिहार जाने वाली ट्रेनों में भी दबाव
छठ महापर्व के दौरान 9 से 12 नवंबर के बीच बिहार जाने वाली ट्रेनों में भी सीटों की मांग बढ़ी हुई है. मौर्य एक्सप्रेस (15027), हटिया-इस्लामपुर एक्सप्रेस (18624) और पाटलिपुत्र एक्सप्रेस (18622) में अलग-अलग श्रेणियों में लंबी वेटिंग बताई गई है. कुछ तारीखों पर रिग्रेट की स्थिति भी है. रांची-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस में 11 और 12 नवंबर को सीटों की उपलब्धता सीमित बताई गई है, जबकि रांची-गोड्डा एक्सप्रेस में 7, 10 और 12 नवंबर को भी वेटिंग है. ट्रेनों में कन्फर्म टिकट की मुश्किल के बीच यात्रियों के पास वैकल्पिक साधन के रूप में हवाई सफर का विकल्प है, लेकिन वहां भी किराये ने परेशानी बढ़ा दी है.
हवाई किराया तीन से चार गुना तक महंगा
बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से आने-जाने वाली उड़ानों में त्योहार के दौरान यात्रियों की मांग बढ़ने के साथ किराये में उछाल आया है. नवंबर के पहले और दूसरे सप्ताह के लिए उपलब्ध कराए गए अनुमानित किराये के अनुसार, दिल्ली से रांची का टिकट सामान्य दिनों में करीब 5,000 से 6,000 रुपये में मिलता है. त्योहार के आसपास इसका किराया 16,714 से 18,000 रुपये से अधिक तक पहुंच गया है.
बेंगलुरु से रांची आने वाली उड़ानों का किराया करीब 17,738 से 20,000 रुपये तक बताया गया है. मुंबई से रांची का हवाई टिकट 20,969 से 22,000 रुपये के आसपास चल रहा है. वहीं, कोलकाता से रांची का शुरुआती किराया करीब 11,191 रुपये और पुणे से रांची का किराया लगभग 18,772 रुपये बताया गया है.
ये किराये टिकट एजेंट के अनुसार एक तरफ की यात्रा के अनुमानित आंकड़े हैं. वास्तविक किराया यात्रा की तारीख, उपलब्ध सीटों, उड़ान और बुकिंग के समय के अनुसार बदल सकता है. सीटें कम होने पर किराया और बढ़ने की संभावना रहती है. नियमित ट्रेनों में कन्फर्म टिकट नहीं मिलने के कारण कुछ यात्रियों के लिए विमान से यात्रा करना मजबूरी बन रहा है.
स्पेशल ट्रेनों से राहत की उम्मीद
नियमित ट्रेनों में भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों में सफर करने का विकल्प भी मौजूद है. रांची-शालीमार स्पेशल (08615/08616) में 4 से 15 नवंबर के बीच कई तारीखों पर सीटें उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है. अजमेर-रांची स्पेशल (09619) में 13 नवंबर को थर्ड एसी में करीब 150 सीटें उपलब्ध बताई गई थीं. रांची-अजमेर स्पेशल (09620) में 8 नवंबर को थर्ड एसी में 157 और सेकेंड एसी में 30 सीटें उपलब्ध होने की जानकारी है.
रांची-अलीपुरद्वार स्पेशल (08661) और हटिया-बेंगलुरु स्पेशल (08637) में भी कुछ तारीखों पर सीटें उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है. हालांकि, इन ट्रेनों की उपलब्धता तारीख और श्रेणी के अनुसार बदल सकती है. टिकट बुक करने से पहले रेलवे की आधिकारिक आरक्षण व्यवस्था पर स्थिति जांचना जरूरी है.
इसके अलावा रांची से गोरखपुर, बनारस और जयनगर के लिए तीन नई पूजा स्पेशल ट्रेनों की घोषणा किए जाने की जानकारी भी सामने आई है. इनके परिचालन की तारीख, समय और ठहराव की आधिकारिक पुष्टि के बाद यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिल सकता है.
एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर बढ़ाई जा रही सुविधाएं
त्योहारों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भी व्यवस्था बढ़ाने की तैयारी है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, एयरपोर्ट के सिक्योरिटी होल्ड एरिया और प्रतीक्षालय की क्षमता 950 से बढ़ाकर 2,160 यात्रियों तक करने का काम तेज किया गया है. रांची से प्रमुख रूप से इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें संचालित होती हैं. घरेलू उड़ान पकड़ने वाले यात्रियों को सुरक्षा जांच और अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए निर्धारित समय से कम से कम दो घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने की सलाह दी जा रही है.
रांची रेल मंडल में भी त्योहार के दौरान स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं. रांची जंक्शन पर बैरिकेडिंग के जरिए यात्रियों को चरणबद्ध तरीके से प्रवेश देने, अतिरिक्त टिकट काउंटर, चार ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीन और मोबाइल यूटीएस सहायकों की तैनाती की जानकारी दी गई है. मंडल में भीड़ प्रबंधन की तैयारियों पर नजर रखी जा रही है.
पहले से टिकट जांचना जरूरी
त्योहार के दौरान यात्रा करने वालों के लिए सबसे जरूरी है कि वे यात्रा की तारीख तय करने के साथ ट्रेन और फ्लाइट के किराये व उपलब्धता की पहले जांच कर लें. नियमित ट्रेनों में वेटिंग होने पर स्पेशल ट्रेन के विकल्प देखे जा सकते हैं. वहीं, हवाई टिकट बुक करने से पहले अलग-अलग उड़ानों और तारीखों का किराया मिलाना उपयोगी होगा. त्योहार में घर पहुंचने की मांग बढ़ने से ट्रेन और विमान दोनों पर दबाव है. ऐसे में समय रहते बुकिंग करना ही यात्रियों के लिए परेशानी और अतिरिक्त खर्च कम करने का बेहतर रास्ता हो सकता है.
बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के निदेशक विनोद कुमार ने कहा कि त्योहारों के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ने से हवाई किराये में भी बढ़ोतरी होती है. अलग-अलग एयरलाइंस अपनी नीति के अनुसार किराया तय करती हैं. टिकटों की उपलब्धता कम होने पर भी किराये बढ़ जाते हैं. एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए सुविधा लगातार बढ़ाई जा रही है भीड़ नियंत्रण के लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं.
वहीं, रांची रेल मंडल की सीनियर डीसीएम श्रेया सिंह ने कहा कि त्योहारों में यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं. जरूरत के अनुसार ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी लगाए गए हैं. स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए गए है.
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