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Special: छठ पर घर लौटना हुआ मुश्किल, ट्रेनों में लंबी वेटिंग से यात्री परेशान, फ्लाइट का किराया भी चार गुना हुआ

डिजाइन इमेज ( Etv Bharat )

रांची: दीपावली और छठ महापर्व पर घर लौटने की तैयारी कर रहे लोगों के सामने इस बार दोहरी परेशानी है. नियमित ट्रेनों में कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया है, तो हवाई सफर का किराया आम दिनों के मुकाबले तीन से चार गुना तक महंगा हो गया है. दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे महानगरों से रांची लौटने वाले नौकरीपेशा लोगों और विद्यार्थियों को टिकट के लिए जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है. वहीं, छठ पर बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए भी कई ट्रेनों में लंबी वेटिंग और कुछ तारीखों पर टिकट उपलब्ध नहीं होने की स्थिति है. ऐसे में त्योहार पर परिवार के साथ समय बिताने की चाह रखने वाले यात्रियों को सफर की योजना पहले से बनानी पड़ रही है.

ट्रेन में लंबी वेटिंग, कई तारीखों पर टिकट नहीं