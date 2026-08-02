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'देश से गद्दारी नहीं कर सकता' लिखकर रिटायर्ड फौजी ने की आत्महत्या, नोट में 3 लोगों को ठहराया जिम्मेदार

अनूपगढ़ में रिटायर्ड फौजी अमर सिंह ने आत्महत्या कर ली. 8 पेज के नोट में उन्होंने तीन लोगों पर लगातार परेशान करने आरोप लगाए .

रिटायर्ड फौजी ने की आत्महत्या
रिटायर्ड फौजी ने की आत्महत्या (ETV Bharat Anupgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 2, 2026 at 8:38 PM IST

3 Min Read
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अनूपगढ़: शहर के वार्ड नंबर 7 में रहने वाले 65 वर्षीय रिटायर्ड फौजी अमर सिंह की आत्महत्या का मामला अब एक नए और गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है. शनिवार को अपने ही घर में जाने वाले अमर सिंह ने आत्महत्या से पहले 8 पेज का विस्तृत नोट छोड़ा है. इस नोट में उन्होंने तीन व्यक्तियों पर लंबे समय से लगातार मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया है और उनमें से एक व्यक्ति को पाकिस्तानी जासूस बताते हुए कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

थानाधिकारी करतार सिंह ने बताया कि अमर सिंह ने शनिवार को अपने आवास पर आत्महत्या कर ली थी. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया. रविवार को पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. उन्होंने बताया कि पुलिस ने पूरे घटनाक्रम को बेहद संवेदनशील मानते हुए गहन जांच शुरू कर दी है.

सुनिए थानाधिकारी और पूर्व पार्षद ने क्या कहा (ETV Bharat Anupgarh)

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लिखा- देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते: मृतक द्वारा छोड़े गए 8 पेज के नोट में अमर सिंह ने विस्तार से लिखा है कि कुछ लोग काफी समय से उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे. नोट में उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि एक व्यक्ति लगातार उनसे भारतीय सेना और सैन्य गतिविधियों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी मांग रहा था. अमर सिंह ने उस व्यक्ति को पाकिस्तानी जासूस करार देते हुए लिखा कि वे देशभक्त हैं और किसी भी कीमत पर अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते. उन्होंने लिखा कि वे अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन भारतीय सेना से जुड़ी कोई भी गोपनीय जानकारी किसी को नहीं देंगे.

सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग: नोट के अंतिम पेज पर अमर सिंह ने पुलिस प्रशासन से सीधी अपील की है कि उनकी मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए. उन्होंने यह भी लिखा कि उन्हें गहरी आशंका थी कि संबंधित व्यक्ति उन्हें अपहरण कर सेना की जानकारी हासिल करने का प्रयास कर सकता है. इसी भय, धमकियों और लगातार मानसिक दबाव के कारण उन्होंने यह कदम उठाया.

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मामले की जांच में जुटी पुलिस: थानाधिकारी करतार सिंह ने कहा कि मामला बेहद संवेदनशील है और पुलिस सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच पूरी होने से पहले किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं होगा. नोट में लगाए गए आरोपों की सत्यता भी जांच के बाद ही सामने आ सकेगी. वहीं, वार्ड नंबर 8 की पूर्व पार्षद परमजीत कौर, जिनका उल्लेख अमर सिंह ने अपने नोट में बहन के रूप में किया है, ने महत्वपूर्ण जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अमर सिंह ने तीन दिन पहले उन्हें फोन कर कुछ लोगों द्वारा लगातार परेशान किए जाने की बात कही थी. उनके अनुसार, फोन पर मिल रही धमकियों के कारण अमर सिंह काफी तनाव में थे और मानसिक रूप से बेहद परेशान नजर आ रहे थे. फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है.

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अनूपगढ़ में फौजी ने आत्महत्या की

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