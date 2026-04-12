इस रिटायर्ड वैज्ञानिक ने नाले पर बना दिया 'मिनी गैस प्लांट', गैस संकट के बीच स्थानीय लोगों के बीच बना 'वरदान'
जिस उम्र में लोग रिटायर होकर आराम फरमाते हैं, उसमें इस वैज्ञानिक ने नाले पर मिनी गैस प्लांट बना डाला. जानें कैसे किया ये कारनामा..
Published : April 12, 2026 at 2:34 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: इन दिनों गैस संकट से जहां एकतरफ मजदूरों के पलायन और भोजनालयों के बंद होने की खबर सामने आ रही है, वहीं गाजियाबाद के रिटायर्ड वैज्ञानिक के अनूठे प्रयास से स्थानीय लोग मुफ्त में खाना बना पा रहे हैं. दरअसल, यहां के बृज विहार इलाके में हेमंत भारद्वाज नामक रिटायर्ड वैज्ञानिक ने अपने घर के सामने बहने वाले नाले को ऊर्जा के स्रोत में तब्दील कर दिया है. उन्होंने लगभग बीस हजार रुपए की लागत से एक ऐसा प्लांट तैयार किया है, जिससे नाले से निकलने वाली गैस को इकट्ठा कर चूल्हे तक पहुंचाया जाता है. वह रिटायरमेंट के बाद अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं और पेंशन भी पाते हैं.
बृज बिहार में अपने घर के सामने बहते नाले को हेमंत रोज देखा करते थे. एक दिन उन्होंने देखा कि नाले के पानी से लगातार बुलबुले उठ रहे थे. सामान्य व्यक्ति के लिए यह एक साधारण दृश्य था, लेकिन एक वैज्ञानिक के लिए यह एक संकेत था. यह देख उनके मन में विचार आया कि बुलबुलों में कोई गैस हो सकती है और अगर इसे सही तरीके से इकट्ठा किया जाए तो इसे प्रयोग में लाया जा सकता है. इसी सोच के साथ हेमंत भारद्वाज ने नाले के पानी का टेस्ट कराया, जिसकी जांच में पता चला कि इसमें विभिन्न प्रकार के गैस मौजूद हैं, जिसमें ज्वलनशील गैस भी शामिल है. बस इसी के बाद उन्होंने बेहद सरल लेकिन प्रभावी तकनीक का प्रयोग किया.
ऐसे बनाया मिनी गैस प्लांट: उन्होंने प्लास्टिक के बड़े नीले ड्रम लिए और उन्हें एक तरफ से काटकर नाले में स्थापित किया. नीले ड्रम को लोहे की मजबूत फ्रेम में फिट किया, ताकि ड्रम संतुलित रह सके. यह नीले ड्रम जब खाली होते हैं तो नाले के पानी में डूब जाते हैं, जैसे ही नाले से निकलने वाली गैस इन नीले ड्रम में इकट्ठा होनी शुरू होती है तो ड्रम धीरे-धीरे ऊपर उठने लगते हैं. यह इस बात का संकेत होता है कि ड्रम में गैस इकट्ठा हो रही है, ड्रम के ऊपर लगा लोहे का फ्रेम इसे सुरक्षित रखता है, ताकि गैस भरने के बावजूद भी ड्रम का थोड़ा बहुत हिस्सा नाले में मौजूद रहे.
लीकेज से बचाने के लिए किया ये काम: इस नीले ड्रम में जमा हुई गैस को पाइप के माध्यम से एक मुख्य पाइप से जोड़ा जाता है, जिसे गैस को सीधे चूल्हे तक पहुंचाया जाता है. इस पूरे सिस्टम में सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है. चारों ड्रम से मुख्य पाइप तक जाने वाले पाइप में अलग-अलग सेफ्टी वॉल्व लगाए गए हैं, ताकि किसी प्रकार के लीकेज या दबाव की समस्या से बचा जा सके. इसके अलावा मुख्य पाइप और चूल्हे के बीच एक मीटर भी स्थापित किया गया है, जो गैस के दबाव को मापता है. जब मीटर में पर्याप्त दबाव दिखाई देता है, तभी गैस का उपयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है.
2 घंटे तक जलता है चूल्हा: हेमंत भारद्वाज ने बताया कि प्लांट में गैस को लगभग 24 घंटे तक इकट्ठा किया जाता है. जब पर्याप्त मात्रा में गैस जमा हो जाती है तो यह गैस तकरीबन 2 घंटे तक चूल्हा जलाने में सक्षम होती है. वर्तमान में इस गैस का उपयोग झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग कर रहे हैं, जिससे उन्हें ईंधन के खर्चे से राहत मिल रही है. यह प्रयोग न केवल आर्थिक रूप से लाभकारी है बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेहद उपयोगी है. नाले से निकलने वाली गैस को सीधे वातावरण में जाने से रोक कर उसका उपयोग किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण में भी कमी आ रही है.
सरकार को दिया सुझाव: प्लांट के बारे में बात करते हुए हेमंत भारद्वाज कहते हैं, जब एक अकेला व्यक्ति 20 हजार रुपये से इस तरह की पहल करने में कामयाब हो सकता है तो सरकार को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए. देशभर में हजारों नाले हैं जहां इसी प्रकार की गैस उत्पन्न होती है. अगर इन सभी नालों का उपयोग किया जाए तो यह ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत बन सकता है.
कई परिवार बनाते हैं खाना: हेमंत भारद्वाज समाज सेवा में काफी रुचि रखते हैं और पर्यावरण संरक्षण को लेकर समय-समय पर विभिन्न पहल करते हैं. वह कहते हैं कि पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक में कार्य करने के लिए स्वयं अपनी पेंशन का प्रयोग करते हैं. किसी से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं ली जाती है. स्थानीय निवासी संजीव बताते हैं कि वह नजदीक ही रहते हैं और मौजूदा समय में गैस सिलेंडर बाजार में उपलब्ध नहीं हो रहा है. वहीं ब्लैक में गैस सिलेंडर काफी महंगा मिल रहा है. ऐसे में प्लांट के पास चूल्हा बनाया है. चूल्हे पर आकर दो-तीन परिवार यही खाना बनाते हैं. दो से तीन घटे गैस चल जाती है इसी से हम अपना काम पूरा कर रहे हैं.
देश सेवा को लेकर जुनून: हेमंत भारद्वाज के एक बेटा और एक बेटी है. बेटी स्पेन में नौकरी करती है, जबकि बेटा लॉ की पढ़ाई कर रहा है. हेमंत कहते हैं की परिवार की सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है. परिवार हमेशा सपोर्ट करता है बेटी और बेटा हमेशा कहते हैं कि पापा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. कई लोग मेरी इस पहल को लेकर मुझे प्रोत्साहित करते हैं. मैंने अपने जीवन में बहुत प्रतिष्ठा हासिल की है. अच्छी सरकारी नौकरी भी की और अब मैं चाहता हूं रिटायर होने के बावजूद भी किसी न किसी तरह से देश की सेवा कर सकूं.
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