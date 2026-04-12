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इस रिटायर्ड वैज्ञानिक ने नाले पर बना दिया 'मिनी गैस प्लांट', गैस संकट के बीच स्थानीय लोगों के बीच बना 'वरदान'

गाजियाबाद में नाले पर बनाया मिनी गैस प्लांट ( ETV Bharat )