झांसी में रिटायर्ड रेलकर्मी ने प्रेमिका की हत्या कर शव के टुकड़े किए, काले बक्से में भरा, ऐसे हुआ खुलासा

आरोपी ने की है दो शादियां, प्रेमिका के साथ लिव इन में रहता था.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 18, 2026 at 1:51 PM IST

Updated : January 18, 2026 at 2:29 PM IST

4 Min Read
झांसी: शहर के सीपरी बाजार इलाके में रिटायर्ड रेलकर्मी ने लिव इन में रहने वाली प्रेमिका के साथ हैवानियत की हदें पार कर दीं. पहले प्रेमिका की हत्या की फिर शव के टुकड़े-टुकड़े कर दिए. कमरे में ही शव को जलाया. शनिवार रात करीब 11 बजे शव के बचे हिस्से को ठिकाने लगाने के लिए उसने ऑटो बुक की. शव एक काले बक्से में भरा और ऑटो से मिनर्वा चौराहे के लिए निकला. हालांकि, बीच रास्ते उसने ऑटो रुकवाया और बक्से को वहीं उतारकर भाग गया. इसके बाद ऑटो चालक ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने काले बक्से को बरामद कर लिया है. साथ ही आरोपी की पहचान भी कर ली है. आरोपी फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी दो पत्नियों और बेटे से पूछताछ कर रही है.

एसपी सिटी प्रीति सिंह. (Video Credit; ETV Bharat)

पुलिस के मुताबिक, रिटायर्ड रेलकर्मी राम सिंह (62) ब्रह्मनगर में अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता है. उसकी पहली पत्नी रेलवे कॉलोनी में रहती है. राम सिंह के संबंध 32 वर्षीय प्रीति से भी थे. प्रीति को राम सिंह ने सीपरी इलाके के ही लहर गांव किराया का मकान दिलवाया था. दोनों साथ ही रहते थे. एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि शनिवार देर रात राम सिंह ने ब्रह्मनगर से मिनर्वा चौराहे तक के लिए एक ऑटो बुक किया. ऑटो में उसने एक काला बक्सा रखा, हालांकि चालक को इस पर संदेह हो गया. मिनर्वा चौराहे से पहले ही राम सिंह ने ऑटो रुकवाया और बक्से को वहीं उतार लिया. इसके बाद वहां से चला गया. इधर, ऑटो चालक ने मिनर्वा चौराहे पहुंचने के बाद पुलिस को सूचना दे दी.

मौके पर नवाबाद थाना और शहर कोतवाली पुलिस पहुंची. बक्सा खोलते ही अंदर महिला के शव के टुकड़े और राख मिली. ऑटो चालक से पूछताछ के बाद सीपरी बाजार पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ऑटो चालक की निशानदेही पर पुलिस ब्रह्म नगर पहुंची. यहां गीता नाम की एक महिला मिली, जिसने पूछताछ में बताया कि उसका पति रामसिंह रेलवे से रिटायर्ड है और वह दूसरी पत्नी है. गीता ने ही पुलिस को प्रीति के बारे में जानकारी दी. यह बताया कि राम सिंह ने प्रीति की हत्या करीब एक हफ्ते पहले ही कर दी थी. प्रीति राम सिंह से लगातार पैसे मांग रही थी, इससे उसका पति परेशान था. दूसरी पत्नी के बताए पते पर पुलिस प्रीति के मकान पर पहुंची. कमरे के बाहर आंगन में एक चूल्हा मिला. पुलिस को आशंका है कि प्रीति के शव के टुकड़े इसी चूल्हे में जलाए जाते थे.

सीपरी बाजार थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा के मुताबिक, रामसिंह प्रीति के बार-बार पैसे की डिमांड करने से परेशान था. उसने 7 जनवरी को प्रीति को लहर गांव में कमरे पर बुलाया और उसकी हत्या कर दी. शव जब उससे बदबू आने लगी तो राम सिंह ने अपने बेटे नितिन परिहार से कुछ लकड़ियां और बॉक्स मंगवाया. बेटे ने पिता के इस जघन्य अपराध में मदद की.
बेटे ने पूछताछ में बताया कि बॉक्स व लकड़ियां उसने लाकर दीं और 16-17 जनवरी की रात कमरे में ही प्रीति के शव को पिता ने जला दिया. इसके बाद बक्से में शव के जले टुकड़े रखे और राख व पानी भर दिया. इसे ठिकाने लगाने के लिए 17-18 जनवरी की रात ऑटो किराए पर लिया. थाना प्रभारी ने बताया कि शव की शिनाख्त प्रथम दृष्टया हो गई है, लेकिन डीएनए टेस्ट कराया जाएगा. एसपी सिटी ने बताया कि मृतक महिला के पति राजकुमार की तहरीर पर सीपरी बाजार थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपी रिटायर्ड रेलकर्मी की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई है.
JHANSI BLUE BOX GIRLFRIEND MURDER
JHANSI MURDERED DEAD BODY BURNT
JHANSI GIRLFRIEND MURDER
झांसी प्रेमिका की हत्या कर शव जलाया
MURDER IN JHANSI

संपादक की पसंद

