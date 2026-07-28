गुजरात में सामूहिक आत्महत्या: आर्थिक तंगी से परेशान होकर रिटायर्ड कर्मचारी ने पत्नी और बेटे के साथ जान दी
इस घटना के बाद रघुवंशी समाज में काफी आक्रोश है. नेताओं ने पूरे मामले की जांच राजकोट क्राइम ब्रांच को सौंपने की मांग की.
Published : July 28, 2026 at 1:52 PM IST
राजकोट: गुजरात के राजकोट में आर्थिक तंगी के कारण एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने आत्महत्या कर ली. पीडब्ल्यूडी से रिटायर हुए 73 साल के पिता, 65 साल की पत्नी और 32 साल के बेटे की इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है.
राजकोट में सामूहिक आत्महत्या
यह घटना राजकोट के साधु वासवानी रोड पर अजंता पार्क इलाके में हुई. मरने वालों में 73 साल के दिलीपभाई खाखर, उनकी पत्नी 65 साल की स्मिताबेन खाखर और बेटा 32 साल का निशित खाखर शामिल हैं. शाम करीब 5 बजे तीनों ने घर पर जहर खा लिया. जब पड़ोसियों को इस बारे में पता चला, तो तुरंत 108 को सूचना दी गई और तीनों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में इलाज के दौरान पहले स्मिताबेन और फिर दिलीपभाई और बेटे निशित की भी मौत हो गई.
पुलिस की शुरुआती जांच से पता चला है कि खाखर परिवार कुछ समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था. दिलीपभाई पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) में क्लर्क के पद से रिटायर हुए थे. बेटे निशित का कई लोगों के साथ लेन-देन का संबंध था.
रिश्तेदारों के मुताबिक कुछ लोग कर्ज वसूली के लिए उन पर बार-बार दबाव डालते थे. हो सकता है कि इस तरह की परेशानी से तंग आकर परिवार ने यह कदम उठाया हो. हालांकि, घटनास्थल से अभी तक कोई सुसाइड नोट या सूदखोरी का कोई सबूत नहीं मिला है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. परिवार के सदस्यों और करीबी लोगों के बयान लिए जा रहे हैं.
इस पूरे मामले पर यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन के पीआई ने कहा कि एक ही परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली. शुरुआती जांच में आर्थिक तंगी का कारण सामने आया है. घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला. फिलहाल जांच चल रही है.
इस घटना के बाद रघुवंशी समाज में काफी आक्रोश है. रघुवंशी युवा शक्ति संघ ने समाज के लोगों से सिविल अस्पताल में इकट्ठा होने की अपील की है. समुदाय के नेताओं की मांग है कि पूरे मामले की जांच राजकोट क्राइम ब्रांच को सौंपी जाए. अगर आत्महत्या के लिए कोई सूदखोर जिम्मेदार है, तो उसे तुरंत गिरफ़्तार किया जाना चाहिए. साथ ही अगर कोई सुसाइड नोट मिलता है, तो उसे आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक किया जाना चाहिए.
गौरतलब है कि इसी परिवार के सबसे बड़े बेटे पराग ने 6 साल पहले, यानी 2018-19 में आत्महत्या कर ली थी. पड़ोसियों का कहना है कि परिवार पिछले कुछ सालों से बहुत तनाव में था और किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता था.