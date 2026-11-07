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पश्चिम बंगाल: पूर्व जज बिस्वजीत बसु SIR अपील ट्रिब्यूनल से इस्तीफा देने वाले चौथे सदस्य बने

निवासी एक सहायता शिविर में SIR के लिए अपने दस्तावेज जमा करने हेतु कतार में खड़े हैं. ( File/ ANI )

कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बिस्वजीत बसु ने शनिवार को उस ट्रिब्यूनल से इस्तीफा दे दिया, जो पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) से जुड़ी अपीलों की सुनवाई कर रहा था. वह इस पैनल को छोड़ने वाले चौथे सदस्य बन गए हैं.

जस्टिस बसु ने कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रविंद्र विठ्ठलराव घुगे को सौंपे अपने इस्तीफे में व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, SIR के बाद मतदाता सूची से बाहर किए गए लोगों की याचिकाओं की जल्द सुनवाई और समाधान सुनिश्चित करने के लिए एक ट्रिब्यूनल गठित किया गया था. इस अपीलीय ट्रिब्यूनल में कुल 19 न्यायाधीश शामिल थे.

पूर्व न्यायाधीश बिस्वजीत बसु ने फोन पर बताया, "मुख्य रूप से आने-जाने की थकान एक बड़ी वजह है. इसके अलावा, अब मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत शुरू करना चाहता हूं."

हालांकि, कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवज्ञानम ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए ट्रिब्यूनल से इस्तीफा दे दिया था. बाद में पूर्व जस्टिस इंद्रजीत चटर्जी और रंजीत कुमार बाग ने भी इस्तीफा दे दिया था. जस्टिस इंद्रजीत चटर्जी ने इस्तीफा देते हुए कहा था कि वे अब आने-जाने के तनाव को नहीं झेल सकते.

अब, जस्टिस बिस्वजीत बसु भी इस्तीफा देने वालों की सूची में शामिल हो गए हैं. कुल मिलाकर, चार पूर्व जजों ने ट्रिब्यूनल से इस्तीफा दे दिया है.

गौरतलब है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद, पश्चिम बंगाल प्रशासन ने व्याप्त भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय आयोग का गठन किया है; पूर्व जस्टिस बिस्वजीत बसु इसके प्रमुख हैं. उन्होंने कहा है कि आयोग के दरवाजे हर उस व्यक्ति के लिए खुले हैं—चाहे वह किसी भी क्षेत्र से हो—जो भ्रष्टाचार से प्रभावित हुआ है.

जस्टिस बिस्वजीत बसु ने पिछली राज्य सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें 'सुपरन्यूमरेरी' (अतिरिक्त) पद बनाकर कुछ लोगों को कलकत्ता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था. इसके अलावा, उनकी पीठ के समक्ष कई महत्वपूर्ण मामले सुनवाई के लिए आए—जिनमें स्कूल सेवा आयोग (SSC) में भर्ती से जुड़ी अनियमितताओं के मामले भी शामिल थे. जस्टिस बिस्वजीत बसु दिसंबर 2025 में सेवानिवृत्त हुए थे.

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