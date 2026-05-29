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दिल्ली के हौजखास में रिटायर्ड IAS अधिकारी धनेन्द्र कुमार की मौत, AC ब्लास्ट बताई जा रही वजह

रिटायर्ड IAS अधिकारी की मौत का मामला ( SOURCE: LEFT IMAGE-IANS, RIGHT-ETV BHARAT )

नई दिल्ली: दिल्ली के हौजखास इलाके में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां एक रिटायर्ड IAS अधिकारी के घर में AC के इंडोर यूनिट में कथित ब्लास्ट के बाद आग लग गई. घर में धुंआ भरने से 80 वर्षीय रिटायर्ड IAS अधिकारी की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि उनका 30 वर्षीय बेटा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है. फायर विभाग की दो गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. बुधवार रात हुआ हादसा घटना बुधवार रात करीब 11 बजकर 18 मिनट की है, जब हौजखास थाना पुलिस को R-15 हौजखास स्थित एक मकान में आग लगने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही पुलिस और फायर विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं. बताया जा रहा है कि ग्राउंड फ्लोर पर लगे AC के इंडोर यूनिट में विस्फोट के बाद आग लगी और देखते ही देखते पूरे हिस्से में धुंआ भर गया. मौके पर पहुंची फायर विभाग की दो गाड़ियों ने आग बुझाने का काम शुरू किया. पुलिस और दमकल कर्मियों ने घर के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला. इस दौरान रिटायर्ड IAS अधिकारी धनेन्द्र कुमार और उनके बेटे को गंभीर हालत में बाहर निकालकर तुरंत AIIMS ट्रॉमा सेंटर भेजा गया.