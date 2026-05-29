दिल्ली के हौजखास में रिटायर्ड IAS अधिकारी धनेन्द्र कुमार की मौत, AC ब्लास्ट बताई जा रही वजह
अधिकारी धनेन्द्र कुमार देश के कई अहम विभागों में अपनी सेवाएं दे चुके थे, फिलहाल फायर विभाग और पुलिस हादसे की जांच कर रहे हैं.
Published : May 29, 2026 at 9:34 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के हौजखास इलाके में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां एक रिटायर्ड IAS अधिकारी के घर में AC के इंडोर यूनिट में कथित ब्लास्ट के बाद आग लग गई. घर में धुंआ भरने से 80 वर्षीय रिटायर्ड IAS अधिकारी की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि उनका 30 वर्षीय बेटा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है. फायर विभाग की दो गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.
बुधवार रात हुआ हादसा
घटना बुधवार रात करीब 11 बजकर 18 मिनट की है, जब हौजखास थाना पुलिस को R-15 हौजखास स्थित एक मकान में आग लगने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही पुलिस और फायर विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं. बताया जा रहा है कि ग्राउंड फ्लोर पर लगे AC के इंडोर यूनिट में विस्फोट के बाद आग लगी और देखते ही देखते पूरे हिस्से में धुंआ भर गया.
STORY | Delhi: Retired IAS officer dies in Hauz Khas house fire; AC blast suspected— Press Trust of India (@PTI_News) May 29, 2026
An 80-year-old retired IAS officer died while his son sustained injuries after a fire broke out at a house in south Delhi's Hauz Khas area, police said on Thursday.
The deceased was identified… pic.twitter.com/pvbotYeQJt
मौके पर पहुंची फायर विभाग की दो गाड़ियों ने आग बुझाने का काम शुरू किया. पुलिस और दमकल कर्मियों ने घर के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला. इस दौरान रिटायर्ड IAS अधिकारी धनेन्द्र कुमार और उनके बेटे को गंभीर हालत में बाहर निकालकर तुरंत AIIMS ट्रॉमा सेंटर भेजा गया.
Delhi: In South Delhi’s Hauz Khas area, a massive fire broke out late Wednesday night in house R-15 due to a short circuit. In the incident, 80-year-old retired IAS officer Dhanendra Kumar died of suffocation caused by smoke inhalation. pic.twitter.com/yZEX60EX3N— IANS (@ians_india) May 28, 2026
रिटायर्ड IAS अधिकारी धनेन्द्र कुमार की मौत
हालांकि इलाज के दौरान 80 वर्षीय धनेन्द्र कुमार की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि उनका बेटा अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है. वहीं अधिकारी की पत्नी और दो घरेलू सहायकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.
पड़ोसियों के मुताबिक हादसे के वक्त परिवार के सदस्य अपने-अपने कमरों में मौजूद थे. अचानक तेज आवाज आई और कुछ ही देर में घर धुंए से भर गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर विभाग को सूचना दी.
जानिए कौन थे धनेन्द्र कुमार
- धनेंद्र कुमार 1968 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे.
- हरियाणा कैडर के अधिकारी के रूप में उन्होंने करनाल व जींद के डिप्टी कमिश्नर के रूप में सेवा दी.
- बाद में वे हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव व सिंचाई, बिजली एवं उद्योग मंत्रालयों के प्रमुख सचिव रहे.
- केंद्र सरकार में उन्होंने रक्षा उत्पादन, सड़क परिवहन, राजमार्ग और संस्कृति मंत्रालयों में सचिव जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं.
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने विश्व बैंक में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका व भूटान के कार्यकारी निदेशक के रूप में प्रतिनिधित्व भी किया.
- इसके बाद वे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के पहले अध्यक्ष बने. अक्टूबर 2005 में में रक्षा उत्पादन सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे.
- रिटायर्ड IAS अधिकारी धनेन्द्र कुमार देश के कई अहम सरकारी विभागों में अपनी सेवाएं दे चुके थे.
फिलहाल पुलिस और फायर विभाग इस बात की जांच कर रहे हैं कि आखिर AC यूनिट में विस्फोट कैसे हुआ और आग लगने की असली वजह क्या थी.
ANI के अनुसार एक क्राइम टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया है, और फ़िलहाल बिजली से जुड़ा निरीक्षण चल रहा है। पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज कर लिए हैं और कहा है कि इस चरण पर किसी भी तरह की साज़िश का संदेह नहीं है. अधिकारियों ने बताया कि इस घटना की आगे की जांच जारी है.
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