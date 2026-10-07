बिहार का रिटायर्ड फौजी रितेश कर रहा था पाकिस्तान के लिए जासूसी, STF ने दबोचा, अब तक दो गिरफ्तारी
पाकिस्तान के लिए कथित जासूसी के आरोप में रिटायर्ड फौजी रितेश गिरफ्तार, सेना की संवेदनशील जानकारी साझा करने की जांच जारी है. रिपोर्ट- नीलेश
Published : October 7, 2026 at 9:55 AM IST
बेगूसराय : बिहार के बेगूसराय से जुड़ा एक नाम ऐसे मामले में सामने आया है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है. पाकिस्तान के लिए कथित जासूसी और भारतीय सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी साझा करने के आरोप में असम पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है. इससे पहले मोतिहारी के अभिषेक को असम की एसटीएफ ने दबोचा था.
गुवाहाटी से रिटायर्ड फौजी गिरफ्तार
गिरफ्तार आरोपियों में बेगूसराय के बरौनी थाना क्षेत्र के पपरौर गांव निवासी 39 वर्षीय रितेश कुमार शामिल है. बेगूसराय पुलिस सूत्रों के मुताबिक, असम पुलिस ने उसे गुवाहाटी के सातगांव इलाके से गिरफ्तार किया है. पुलिस अब उसके कथित पाकिस्तान कनेक्शन और गतिविधियों की पड़ताल कर रही है.
सेना की संवेदनशील जानकारी साझा करने का आरोप
बेगूसराय पुलिस के अनुसार, रितेश कुमार पर आरोप है कि वह कथित तौर पर पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था और भारतीय सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी साझा कर रहा था. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि कथित तौर पर कौन-सी जानकारी साझा की गई और इसके पीछे नेटवर्क कितना बड़ा है.
बेटे की गिरफ्तारी पर क्या बोले पिता?
रितेश कुमार सिंह के पिता अशोक सिंह ने बेटे की गिरफ्तारी पर कहा कि, ''मेरा बेटा पाकिस्तान के लिए जासूसी नहीं कर सकता है. हम अपने देश, अपनी मातृभूमि के लिए मर जाएंगे, लेकिन देश से गद्दारी नहीं करेंगे.''
17 साल सेना में सेवा दी फिर 2023 में हुआ रिटायर
बेगूसराय पुलिस सूत्रों के अनुसार, रितेश कुमार वर्ष 2006 में भारतीय सेना में भर्ती हुआ था. करीब 17 वर्षों तक सेना में सेवा देने के बाद वह 2023 में सेवानिवृत्त हुआ. सेना से रिटायरमेंट के बाद वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गुवाहाटी में रहने लगा.
रिटायरमेंट के बाद गुवाहाटी में रह रहा था
बताया जा रहा है कि रिटायरमेंट के बाद रितेश ने अपने परिवार और परिचितों को बताया था कि वह असम सचिवालय में नौकरी कर रहा है. वह गुवाहाटी में पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा था. अब गिरफ्तारी के बाद उसकी गतिविधियों और संपर्कों की जांच तेज हो गई है.
पूर्वी चंपारण के अभिषेक की भी हो चुकी है गिरफ्तारी
इस मामले में पूर्वी चंपारण निवासी अभिषेक कुमार सिंह की गिरफ्तारी की भी जानकारी सामने आई है. अभिषेक के पिता सेना में रिटायर्ड सूबेदार हैं. पुलिस दोनों आरोपियों के बीच कथित संपर्क और उनकी भूमिका की जांच कर रही है. एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि संवेदनशील जानकारी कथित तौर पर किस माध्यम से साझा की गई. अभिषेक की गिरफ्तारी को लेकर मोतिहारी एसपी ने भी पुष्टि की थी.
''मामले की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय स्तर पर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस असम पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों के लगातार संपर्क में है. अभिषेक कुमार सिंह के थाना क्षेत्र, उसके स्थानीय संपर्कों और अन्य गतिविधियों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है. जांच एजेंसियों से मिलने वाले इनपुट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.''- स्वर्ण प्रभात, एसपी, मोतिहारी
तीन महीने पहले गांव आया था रितेश
रितेश के परिवार और गांव से जुड़ी जानकारी के अनुसार, करीब तीन महीने पहले वह पत्नी और बच्चों के साथ अपने पैतृक गांव पपरौर आया था. कुछ समय गांव में रहने के बाद वह वापस गुवाहाटी चला गया था. गिरफ्तारी की खबर सामने आने के बाद गांव में भी इस मामले को लेकर चर्चा तेज है.
बेगूसराय पुलिस ने भी शुरू की पड़ताल
रितेश की गिरफ्तारी की जानकारी सामने आने के बाद बेगूसराय पुलिस भी उसके बारे में स्थानीय स्तर पर जानकारी जुटा रही है. पुलिस उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, स्थानीय संपर्कों और गतिविधियों से जुड़ी जानकारी खंगाल रही है.
जांच एजेंसियों के रडार पर कथित पाकिस्तान कनेक्शन
पूरे मामले में NIA के सामने सबसे बड़ा सवाल कथित पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि रितेश किन लोगों के संपर्क में था, कथित तौर पर संवेदनशील जानकारी किसे दी गई और इस नेटवर्क में और कौन लोग शामिल हो सकते हैं.
आरोपों की जांच जारी, अदालत में साबित होना बाकी
फिलहाल रितेश कुमार और दूसरे आरोपी पर लगे जासूसी संबंधी आरोप जांच का हिस्सा हैं. पुलिस की जांच और पूछताछ के बाद ही उनकी वास्तविक भूमिका स्पष्ट होगी. आरोप अभी अदालत में साबित होना बाकी है.
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