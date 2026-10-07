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बिहार का रिटायर्ड फौजी रितेश कर रहा था पाकिस्तान के लिए जासूसी, STF ने दबोचा, अब तक दो गिरफ्तारी

सेना के रिटायर्ड सूबेदार के बेटे के बाद रिटायर्ड फौजी गिरफ्तार ( ETV Bharat )

बेगूसराय : बिहार के बेगूसराय से जुड़ा एक नाम ऐसे मामले में सामने आया है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है. पाकिस्तान के लिए कथित जासूसी और भारतीय सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी साझा करने के आरोप में असम पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है. इससे पहले मोतिहारी के अभिषेक को असम की एसटीएफ ने दबोचा था.

गुवाहाटी से रिटायर्ड फौजी गिरफ्तार गिरफ्तार आरोपियों में बेगूसराय के बरौनी थाना क्षेत्र के पपरौर गांव निवासी 39 वर्षीय रितेश कुमार शामिल है. बेगूसराय पुलिस सूत्रों के मुताबिक, असम पुलिस ने उसे गुवाहाटी के सातगांव इलाके से गिरफ्तार किया है. पुलिस अब उसके कथित पाकिस्तान कनेक्शन और गतिविधियों की पड़ताल कर रही है. सेना की संवेदनशील जानकारी साझा करने का आरोप बेगूसराय पुलिस के अनुसार, रितेश कुमार पर आरोप है कि वह कथित तौर पर पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था और भारतीय सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी साझा कर रहा था. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि कथित तौर पर कौन-सी जानकारी साझा की गई और इसके पीछे नेटवर्क कितना बड़ा है. बेटे की गिरफ्तारी पर क्या बोले पिता? रितेश कुमार सिंह के पिता अशोक सिंह ने बेटे की गिरफ्तारी पर कहा कि, ''मेरा बेटा पाकिस्तान के लिए जासूसी नहीं कर सकता है. हम अपने देश, अपनी मातृभूमि के लिए मर जाएंगे, लेकिन देश से गद्दारी नहीं करेंगे.'' 17 साल सेना में सेवा दी फिर 2023 में हुआ रिटायर बेगूसराय पुलिस सूत्रों के अनुसार, रितेश कुमार वर्ष 2006 में भारतीय सेना में भर्ती हुआ था. करीब 17 वर्षों तक सेना में सेवा देने के बाद वह 2023 में सेवानिवृत्त हुआ. सेना से रिटायरमेंट के बाद वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गुवाहाटी में रहने लगा. रिटायरमेंट के बाद गुवाहाटी में रह रहा था बताया जा रहा है कि रिटायरमेंट के बाद रितेश ने अपने परिवार और परिचितों को बताया था कि वह असम सचिवालय में नौकरी कर रहा है. वह गुवाहाटी में पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा था. अब गिरफ्तारी के बाद उसकी गतिविधियों और संपर्कों की जांच तेज हो गई है. पूर्वी चंपारण के अभिषेक की भी हो चुकी है गिरफ्तारी