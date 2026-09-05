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रिटायर्ड आर्मी जवान के बेटे ने अंतरिक्ष में चमकाई भारत की नई 'आंख', ISRO वैज्ञानिक इम्तियाज का कमाल

दरभंगा के रिटायर्ड सैनिक के बेटे और इसरो वैज्ञानिक ने पूरे बिहार का नाम रोशन किया है. रिपोर्ट-अरुण ठाकुर

SCIENTIST IMTIAZ AHMED
इम्तियाज़ अहमद ने बढ़ाया मिथिला का गौरव (सौ. डीडी न्यूज़)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 5, 2026 at 3:05 PM IST

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दरभंगा: बिहार के दरभंगा जिले के जाले प्रखंड के रेवढ़ा गांव निवासी इम्तियाज़ अहमद ने ISRO में वैज्ञानिक के रूप में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर जिला सहित मिथिला का नाम फिर से देश-दुनिया में रोशन किया है. उनके पिता रिटायर्ड सैनिक मोहम्मद कमर आलम हैं. देश सेवा का यही जज्बा इम्तियाज को विरासत में मिला है.

इम्तियाज़ अहमद ने बढ़ाया मिथिला का गौरव

दरभंगा के इम्तियाज़ अहमद ने ISRO में वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हैं. शुक्रवार को हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के GSLV-F17 / EOS-05 (पृथ्वी अवलोकन उपग्रह-05) मिशन की ऐतिहासिक सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं. इस उपग्रह को भारत की नई 'आंख' कहा जा रहा है, जो अंतरिक्ष से देश की सुरक्षा और मौसम संबंधी निगरानी को अभूतपूर्व मजबूती देगा.

ऐतिहासिक EOS-05 मिशन में भूमिका

उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा रेवढ़ा गांव के मिडिल स्कूल से, मैट्रिक दरभंगा जिला स्कूल और I.Sc. पटना साइंस कॉलेज से किया. इसके बाद BIT Sindri से Electronics & Communication Engineering की पढ़ाई पूरी की. वर्ष 1998 में ISRO से अपने करियर की शुरुआत की.

अंतरिक्ष अभियानों का बेहतरीन नेतृत्व

वैज्ञानिक इम्तियाज़ अहमद INSAT-3DS मिशन में Satellite/Project Director की महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं. उपलब्ध alumni records के अनुसार वे GSAT-20 और GISAT-2 जैसे महत्वपूर्ण spacecraft programmes से भी Project Director के रूप में जुड़े रहे हैं.

आसमान में भारती की नई 'आंख'

जन्माष्टमी के अवसर पर लॉन्च किया गया EOS-05 सैटेलाइट भारत के लिए एक बड़ा गेमचेंजर माना जा रहा है. यह एक एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जे आने वाले दिनों में सीमाओं की निगरानी करने और चीन-पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की हरकतों पर नजर रखने के साथ-साथ सटीक मौसम पूर्वानुमान में बेहद मददगार साबित होगा.

SCIENTIST IMTIAZ AHMED
इम्तियाज़ अहमद ने बढ़ाया मिथिला का गौरव (सौ. डीडी न्यूज़)

अब EOS-05 जैसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन में Project Director की भूमिका निभाकर उन्होंने अपनी उपलब्धियों में एक और अध्याय जोड़ा है. 4 सितंबर 2026 को EOS-05 के सफल प्रक्षेपण के साथ रेवढ़ा गांव से शुरू हुआ उनका यह सफर एक बार फिर दरभंगा और पूरे मिथिला के लिए गर्व का विषय बन गया है. इस ऐतिहासिक मिशन में अहम भूमिका निभाने के कारण दरभंगा, जाले और पूरे रेवढ़ा गांव में खुशी की लहर है. लोग इसे बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा मान रहे हैं.

भारत का क्रांतिकारी उपग्रह

आमतौर पर पृथ्वी का अवलोकन करने वाले सैटेलाइट्स निचली कक्षा (LEO) में होते हैं, जो कुछ दिनों के अंतराल पर एक ही जगह की तस्वीर ले पाते हैं. EOS-05 भारत का पहला ऐसा इमेजिंग सैटेलाइट है जो पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में तैनात किया गया है. इसके कारण यह लगातार भारत और उसके आसपास के भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी नजर बनाए रखेगा.

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