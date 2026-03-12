ETV Bharat / bharat

एयरफोर्स के विंग कमांडर विपुल यादव का रायपुर में अंतिम संस्कार, 8 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि

11 मार्च को रायपुर में रिटायर्ड विंग कमांडर विपुल यादव ने अपनी जान दे दी थी. 2014 में उन्होंने लव मैरिज की थी.

Retired Wing Commander funeral
एयरफोर्स के विंग कमांडर विपुल यादव का रायपुर में अंतिम संस्कार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 12, 2026 at 5:48 PM IST

Updated : March 12, 2026 at 6:40 PM IST

रायपुर: गुरुवार को रिटायर्ड विंग कमांडर विपुल यादव का अंतिम संस्कार रायपुर के देवेंद्र नगर मुक्तिधाम में किया गया. अंतिम संस्कार कार्यक्रम में उनके माता-पिता, पत्नी अर्पिता श्रीवास्तव और दोनों बच्चे मौजूद थे. 8 साल के बेटे आराध्य ने अपने पिता को मुखाग्नि दी.

विंग कमांडर विपुल यादव का अंतिम संस्कार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आत्महत्या की घटना

एयरफोर्स के अन्य अधिकारी भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए. 11 मार्च को रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में स्थित विधायक कॉलोनी, बंगला नंबर 79 में विंग कमांडर ने अपनी जान दे दी थी. इस समय उनके दोनों बच्चे घर पर ही थे, जबकि पत्नी दिल्ली में आईटी विभाग में काम कर रही थीं.

Retired Wing Commander funeral
अंतिम संस्कार में पत्नी अर्पिता श्रीवास्तव और दोनों बच्चे मौजूद रहे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस की जांच

पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, लेकिन कोई सुराग या सुसाइड नोट नहीं मिला. मृतक का मोबाइल फोन जब्त कर आगे की जांच जारी है. विपुल यादव मूल रूप से हरियाणा के थे और रायपुर में निवास कर रहे थे. उनकी ड्यूटी पहले बस्तर में नक्सल ऑपरेशन में थी.

Retired Wing Commander funeral
विपुल यादव का अंतिम संस्कार रायपुर के देवेंद्र नगर मुक्तिधाम में किया गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लव मैरिज की थी

2014 में विंग कमांडर विपुल यादव ने अर्पिता श्रीवास्तव से लव मैरिज की थी. अर्पिता पहले एयरफोर्स में थी और बाद में IT सेक्टर जॉइन कर लिया था. पुलिस को अब तक विंग कमांडर के आत्महत्या के कारण का कोई सुराग नहीं मिला है और ना ही कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ है. फिलहाल जांच जारी है.

