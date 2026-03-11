छत्तीसगढ़ में एयरफोर्स के रिटायर्ड विंग कमांडर ने दी जान, नक्सल ऑप्स में थी ड्यूटी
एयरफोर्स के पूर्व विंग कमांडर का नाम विपुल यादव है, जो हरियाणा के रहने वाले थे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 11, 2026 at 12:19 PM IST
रायपुर: तेलीबांधा थाना अंतर्गत विधायक विश्राम गृह में एयरफोर्स के रिटायर्ड विंग कमांडर विपुल यादव ने जान दे दी. 39 वर्षीय विपुल यादव ने मंगलवार देर रात आत्महत्या कर ली. इसकी सूचना पुलिस को बुधवार सुबह मिली. रिटायर्ड विंग कमांडर की ड्यूटी बस्तर में नक्सल ऑप्स में लगी थी.
नहीं मिला कोई सुसाइड नोट
आत्महत्या की खबर मिलने के बाद रायपुर पुलिस पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. पुलिस ने रिटायर्ड विंग कमांडर की मौत की सूचना उनके परिजनों को दे दी है. तेलीबांधा पुलिस मर्ग कायम कर पंचनामा की कार्यवाही कर मामले की जांच कर रही है.
विधायक विश्राम गृह के बंगले में हरियाणा के रहने वाले एयरफोर्स के पूर्व विंग कमांडर विपुल यादव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. परिजनों के आने के बाद ही पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई की जाएगी-अविनाश सिंह, तेलीबांधा थाना प्रभारी
नक्सल ऑप्स में रिटायर्ड विंग कमांडर की ड्यूटी
तेलीबांधा थाना प्रभारी प्रभारी ने बताया कि विपुल यादव की ड्यूटी बस्तर में नक्सल ऑप्स में लगी थी. बता दें कि बस्तर में नक्सलवाद की डेडलाइन 31 मार्च 2026 की केंद्रीय गृह मंत्री की घोषणा के बाद नक्सल ऑप्स (Anti naxal Operation) तेज किया गया है.
आत्महत्या कोई समाधान नहीं है
यदि आपके मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, या आप किसी मित्र को लेकर चिंतित हैं, या आपको भावनात्मक सहारे की आवश्यकता है, तो हमेशा कोई न कोई आपकी बात सुनने के लिए मौजूद है. स्नेहा फाउंडेशन को 04424640050 पर कॉल करें (24x7 उपलब्ध) या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की हेल्पलाइन iCall पर 9152987821 पर कॉल करें (सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध)