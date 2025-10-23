एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी ने जीते जी निकाली अपनी अंतिम यात्रा, कफन में लिपटे पहुंचे श्मशान
सफेद कफन में लिपटे और अर्थी में सांस लेते हुए एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी श्मशान पहुंचे. उन्होंने ऐसा क्यों किया इसका कारण काफी दिलचस्प है.
Published : October 23, 2025 at 5:35 PM IST
रिपोर्ट: रत्नेश
गया: बिहार के गया जी में एक एयरफोर्स के रिटायर वारंट ऑफिसर का अनोखा जुनून सामने आया है. 74 साल के रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी ने जीवित रहते अपने जीवन की अंतिम यात्रा निकलवाई. खुद ही लाखों की लागत से मुक्तिधाम भी बनवाया है.
रिटायर्ड अधिकारी ने निकाली अपनी अर्थी: यह मामला गया जी के गुरारू प्रखंड का है. गया जी के गुरारू प्रखंड के कोंची गांव में एक अजीबोगरीब दृश्य देखने को मिला. एयरफोर्स से रिटायर ऑफिसर मोहनलाल ने जीवित हालत में ही अपने जीवन की अंतिम यात्रा का अनुभव लिया. यह दृश्य अजीबोगरीब था. चौंकाने वाला था, लेकिन इसका जुड़ाव समाज सेवा और सम्मान से जुड़ा था. रिटायर एयर फोर्स ऑफिसर मोहनलाल ने जीवित रहते अपनी अनोखी अंतिम यात्रा का अनुभव लिया.
ठठरी पर लेटकर मुक्तिधाम पहुंचे: मोहनलाल ने जिंदा रहते अंतिम संस्कार कैसे होगा, यह भी देखा. बांस की ठठरी पर लेटे गाजे-बाजे के साथ मुक्तिधाम गए. धुन भी बज रही थी, 'चल उड़ जा रे पंछी' इस धुन पर मोहनलाल की अंतिम यात्रा मुक्तिधाम तक पहुंची. राम नाम सत्य है, की गूंज हो रही थी.
3 महीने में बनवाया मुक्तिधाम: अपनी अनोखी सोच से रिटायर एयरफोर्स ऑफिसर मोहनलाल ने मुक्तिधाम बनाने का निर्णय लिया. चंद महीने में छह लाख से अधिक खर्च कर मुक्तिधाम तैयार कराया. पूरी तरह से पक्कीकरण मुक्तिधाम का निर्माण कराया गया है. इसके बाद मुक्तिधाम का उद्घाटन भी अजीबोगरीब तरीके से हुआ.
गांव में शव जलाने में होती थी मुश्किलें: मोहनलाल के गांव कोंची में बरसात के दिनों में शव जलाने के लिए जगह और सुविधाओं का घोर अभाव था. शव को जलाने के लिए जाने वाले लोग भी पानी और कीचड़ से परेशान हो जाते थे. किसी तरह से शव का अंतिम संस्कार हो पाता था. बस इस दृश्य को देखकर मोहनलाल को लगा, कि मरने के बाद कम से कम हर किसी को सम्मानजनक संस्कार का अधिकार है. इसी अनोखी सोच के साथ मोहनलाल ने मुक्तिधाम बनाने का निर्णय लिया.
सैकड़ों लोग हुए शामिल: एयर फोर्स ऑफिसर मोहनलाल ने जीते जी अंतिम यात्रा निकलवाई. यह यात्रा अनूठी थी. हालांकि मोहनलाल बताते हैं, कि यह अंतिम यात्रा नहीं, बल्कि जीवन की सीख और समाज के प्रति समर्पण का प्रदर्शन समाज सेवा के लिए था. इस तरह की सीख जरूरी है.
"मेरे जीते जी निकाले गए अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए. मुझे यह भी समझ में आया, कि मेरे मरने के बाद कौन-कौन लोग मेरे साथ होंगे. समाज सेवा के तौर पर मुक्तिधाम तैयार करवाया. वही, मेरे प्रतीक स्वरूप पुतले का दहन और भोज भी हुआ."-मोहनलाल, रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर
'देखना चाहता था कि कौन-कौन आते हैं': रिटायर वायुसेना अधिकारी मोहनलाल बताते हैं, कि उन्होंने देश सेवा में 21 साल दिए हैं. मरने के बाद कोई देखने नहीं आता, इसलिए मैंने सोचा इस समाज सेवा के साथ जिंदा रहते देख लें, कि अंतिम यात्रा में कौन-कौन साथ देता है और कौन नहीं. मोहनलाल बताते हैं, कि मेरे जीवन का उद्देश्य अच्छे काम करना है.
जीते जी निकाली अंतिम यात्रा: उन्होंने कहा कि समाज सेवा के लिए इस तरह की सोच को आगे बढ़ाता रहूंगा. मोहनलाल बताते हैं, कि हमारे गांव में बरसात के दिनों में शव जलाने के लिए काफी मुश्किल होती थी. शव के संस्कार का वह दृश्य देखकर मन में सोचा आई कि सम्मानजनक अंतिम संस्कार होना चाहिए. इसी सोच के बाद मुक्तिधाम का विचार आया और उसे फिर तैयार करवाया गया. फिर जीते जी अपनी अंतिम यात्रा भी निकलवाई.
सर्वोदय विद्या मंदिर गुरारू से की पढ़ाई: मोहनलाल बताते हैं, कि एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद अब वह समाज सेवा कर रहे हैं. समाज सेवा को उन्होंने मिशन बना लिया है. सबसे प्राथमिकता में शिक्षा है. बताते हैं, कि मेरे मार्गदर्शन में सैंकड़ों छात्र डिफेंस में आए हैं और नौकरी कर रहे हैं. उनकी पढ़ाई सर्वोदय विद्या मंदिर गुरारू से मैट्रिक पास के तौर पर हुई. इसके बाद गया में आगे की पढ़ाई हुई और फिर भारतीय वायुसेना में नौकरी लगी. मोहनलाल के इस कदम से ग्रामीण भी दंग हैं.
"आज तक ऐसा अद्भुत व्यक्ति नहीं देखा. मोहनलाल पूर्व में एयरफोर्स के अधिकारी रहे हैं. उन्होंने समाज सेवा के लिए अपनी अंतिम यात्रा निकलवाई. उससे पहले मुक्तिधाम तैयार किया. यह एक बड़ी समाज सेवा है. उनके समाज सेवा के किस्से काफी हैं. यह एक निस्वार्थ सेवा है. जिसे आने वाली पीढ़ियां न सिर्फ प्रेरणा लेगी, बल्कि सदैव याद रखेगी."- श्रवण कुमार, कोंची के ग्रामीण
मोहलाल बताते हैं कि एयरफोर्स से रिटायर हुआ तो गांव आया. गांव में देखा कि शव को जलाने में काफी मुश्किल आती है. इसके बाद मैंने निर्णय लिया कि मुक्ति धाम बनाऊंगा. 3 महीने में मुक्ति धाम तैयार करवाया और फिर यह भी सोचा कि मेरे जीवन की अंतिम यात्रा में कौन-कौन आते है, यह अभी देख लिया जाए, तो जीते जी अंतिम यात्रा निकलवाई.
