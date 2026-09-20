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रिटायर्ड अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट कर 2.12 करोड़ की साइबर ठगी, तीन आरोपी महाराष्ट्र से गिरफ्तार

दो खातों में जमा करवाई रकम: परिवादी ने दबाव में आकर 13 अगस्त को आईसीआईसीआई बैंक के एक खाते में 2.02 करोड़ रुपए और 18 अगस्त को यस बैंक के एक खाते 10.10 लाख रुपए आरटीजीएस के जरिए ट्रांसफर करवाए. जांच में सामने आया कि दो बैंक खातों में जमा साइबर ठगी की रकम को आगे अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कर ठगी की रकम की लेयरिंग की गई. पुलिस ने बैंक खातों की केवाईसी, मोबाइल नंबर, सीडीआर और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण कर आरोपियों की पहचान की. आईसीआईसीआई बैंक खाते की जांच में रोहित रेवण कटकधोंड की भूमिका सामने आई. जबकि यस बैंक के खाते की जांच से अंबादास कालू जाधव की भूमिका सामने आई. जांच में आमोल जगन्नाथ पवार की भूमिका भी सामने आई.

वीडियो कॉल पर रखा, लाइव लोकेशन चालू करवाई: उन्होंने बताया कि परिवादी जीएसआई के एडीजी पद से रिटायर्ड हैं. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 9 अगस्त से 18 अगस्त, 2026 के बीच साइबर ठगों ने मोबाइल कॉल और वाट्सएप कॉल के जरिए खुद को पुलिस और अन्य सरकारी एजेंसियों के अधिकारी बनकर संपर्क किया. परिवादी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होने, गिरफ्तारी वारंट जारी होने और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसाने का डर दिखाकर लगातार वीडियो कॉल पर रहने, लाइव लोकेशन ऑन रखने और किसी अन्य से संपर्क नहीं करने को कहा गया. इस दौरान फर्जी नोटिस भेजकर साइबर ठगों ने अपने खातों में रकम भेजने का दबाव बनाया.

वारदात की शिकायत मिलने पर पुलिस की साइबर क्राइम विंग ने बैंक खातों की पड़ताल की, तो आरोपियों के बारे में जानकारी मिली. एडीजी साइबर क्राइम वीके सिंह ने बताया कि इस मामले में रोहित रेवण कटकधोंड, अम्बादास कालू जाधव और आमोल जगन्नाथ पवार की भूमिका सामने आने पर उन्हें महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर जयपुर लाया गया है. अब साइबर ठगी की रकम की बरामदगी, रकम के आगे लेनदेन की कड़ियां जोड़ने और वारदात में शामिल अन्य साइबर ठगों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं.

जयपुर: भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के रिटायर्ड अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) को डिजिटल अरेस्ट कर 2.12 करोड़ रुपए की साइबर ठगी के मामले में स्टेट सेंट्रल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, जयपुर ने तीन आरोपियों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है. उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर जयपुर लाया गया. तीनों आरोपियों ने साइबर ठगी की रकम ट्रांसफर करने के लिए रुपए के लालच में अपने बैंक खाते साइबर ठगों को किराए पर दिए.

कृषि उत्पादों का व्यवसाय करता है रोहित: आरोपी रोहित रेवण कृषि उत्पादों की खरीद-बिक्री का व्यवसाय करता है. उसकी AGROJI PLATFORMS PVT. LTD. और BESTAGRO PROJECTS PRIVATE LIMITED के नाम से फर्म है. पूछताछ में उसने बताया कि उसके पास एक कॉल आया था. कॉल करने वाले शख्स ने राइस के ऑर्डर, 100% एडवांस इंटरनेशनल पेमेंट और कमीशन देने का लालच देकर उसके बैंक खाते का उपयोग करने को कहा. वह उसके कहे अनुसार मुंबई पहुंचा.

मुंबई में एक शख्स को सौंपी बैंक डिटेल और सिम: उसने बताया कि मुंबई में देवा नाम के शख्स ने उससे उसके बैंक खातों की नेट बैंकिंग आईडी-पासवर्ड, डेबिट कार्ड, चेकबुक और सिम कार्ड ले लिए. उसके कहने पर आरोपी ने अपने नाम से नया सिम भी लेकर दिया. पूछताछ में सामने आया है कि देवा और उसके साथियों ने 13 अगस्त को बैंक खातों से कई लेनदेन भी किए. उन्होंने बैंक खातों की लॉगिन आईडी और पासवर्ड बदल दिए और उसे वहां से भेज दिया. इसके बाद उसका अपने बैंक खाते और ईमेल का कोई एक्सेस नहीं रहा. आरोपी ने इस बात से भी अनभिज्ञता जताई है कि उसके बैंक खाते से कितनी रकम आई और निकली गई.

बड़े निवेश के झांसे में आकर फंसा आमोल: आमोल जगन्नाथ पवार ने पूछताछ में बताया कि एक व्यक्ति ने कंपनी में निवेश करने के नाम पर 20 लाख रुपए और कंपनी के दस्तावेज प्राप्त किए. बाद में बड़े बैंक ट्रांजेक्शन के माध्यम से कंपनी को प्री-लिस्टेड कराने और लाभ दिलाने का प्रलोभन देकर बैंक खाता उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया और एक महिला से संपर्क करवाया. उस महिला ने खुद को सेबी शेयर मार्केट कार्यालय, बांद्रा, मुंबई से संबंधित बताकर आरोपी से संपर्क किया. बैंक खाते में बड़े ट्रांजेक्शन कराने के नाम पर इंटरनेट बैंकिंग शुरू करवाने और OTP उपलब्ध कराने के लिए कहा.

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आमोल और अंबादास है पुराने परिचित: पूछताछ में सामने आया कि आमोल ने अंबादास जाधव के मोबाइल में PUSHBULTE एप डाउनलोड करवाकर OTP प्राप्त किए और कथित रूप से इंटरनेट बैंकिंग एवं बेनिफिशियरी जोड़ने की प्रक्रिया पूरी की. इसके बाद कंपनी के खाते में प्राप्त बड़ी रकम को अलग-अलग खातों में ट्रांसफर किए जाने की जानकारी दी और कमीशन मिलने का भरोसा दिलाया. अंबादास जाधव आरोपी का पुराना पार्टनर होने के कारण वह बड़े ट्रांजेक्शन से लाभ होने के लालच में आया. उसके नाम से बैंक खाता संचालित किया गया व उसके मोबाइल पर आने वाले OTP महिला ने हासिल किए.

बैंक में कंपनी के नाम से खुलवाया अकाउंट: जांच में सामने आया कि अंबादास कालू जाधव आरोपी अमोल पवार का परिचित है और पहले उसकी कंपनी में कम कर चुका. शेयर मार्केट में निवेश व बड़े बैंक ट्रांजेक्शन से फायदे की बात सुनकर वह साजिश में शामिल हुआ. आमोल ने ओरिएंट मेटल्स के नाम से यस बैंक, कॉलेज रोड, थत्ते नगर, नाशिक शाखा में अंबादास जाधव व आकाश को पार्टनर बनाकर बिजनेस अकाउंट खुलवाया. जिसकी किट अंबादास ने आमोल पवार को सौंप दी. जांच में सामने आया है कि 17 से 19 अगस्त तक बैंक खाते में बड़ी रकम आई और कई खातों में छोटी-छोटी रकम ट्रांसफर हुई. इन लेन-देन के संदेश अंबादास के मोबाइल पर प्राप्त हुए और उसने इसकी जानकारी अमोल पवार को दी.