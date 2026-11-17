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कहां है 12 करोड़ की लॉटरी का भाग्यशाली विजेता? इनाम देने के लिए इंतजार कर रही पंजाब सरकार

पंजाब दिवाली बंपर लॉटरी 2026 में 12 करोड़ का पहला इनाम. ( ETV Bharat )

लुधियाना (पंजाब): बठिंडा के एक लॉटरी टिकट खरीदार की किस्मत चमक गई है. उन्होंने 'पंजाब स्टेट डियर दिवाली बंपर लॉटरी 2026' में 12 करोड़ रुपये का पहला इनाम जीता है, जिसके नतीजे मंगलवार को घोषित किए गए. लेकिन विजेता की पहचान अभी तक सामने नहीं आई है क्योंकि अभी तक किसी ने भी इनाम का दावा नहीं किया है.

सूत्रों के अनुसार, यह टिकट बठिंडा की 'रतन लॉटरी एजेंसी' से बेचा गया था. इस ड्रॉ के लिए पहला इनाम 12 करोड़ रुपये रखा गया था. दूसरे इनाम के तौर पर तीन विजेताओं को एक-एक करोड़ रुपये दिए गए, जबकि तीसरे इनाम के विजेताओं के लिए 50-50 लाख रुपये तय किए गए थे. चौथे इनाम में 12 विजेताओं को 10-10 लाख रुपये मिले, और पांचवां इनाम 5 लाख रुपये रखा गया था.