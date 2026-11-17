कहां है 12 करोड़ की लॉटरी का भाग्यशाली विजेता? इनाम देने के लिए इंतजार कर रही पंजाब सरकार
पंजाब दिवाली बंपर लॉटरी 2026 के नतीजे घोषित हो गए हैं. बठिंडा में बिके टिकट को 12 करोड़ रुपये का पहला इनाम मिला है.
Published : November 17, 2026 at 10:50 PM IST
लुधियाना (पंजाब): बठिंडा के एक लॉटरी टिकट खरीदार की किस्मत चमक गई है. उन्होंने 'पंजाब स्टेट डियर दिवाली बंपर लॉटरी 2026' में 12 करोड़ रुपये का पहला इनाम जीता है, जिसके नतीजे मंगलवार को घोषित किए गए. लेकिन विजेता की पहचान अभी तक सामने नहीं आई है क्योंकि अभी तक किसी ने भी इनाम का दावा नहीं किया है.
सूत्रों के अनुसार, यह टिकट बठिंडा की 'रतन लॉटरी एजेंसी' से बेचा गया था. इस ड्रॉ के लिए पहला इनाम 12 करोड़ रुपये रखा गया था. दूसरे इनाम के तौर पर तीन विजेताओं को एक-एक करोड़ रुपये दिए गए, जबकि तीसरे इनाम के विजेताओं के लिए 50-50 लाख रुपये तय किए गए थे. चौथे इनाम में 12 विजेताओं को 10-10 लाख रुपये मिले, और पांचवां इनाम 5 लाख रुपये रखा गया था.
राज्य लॉटरी विभाग के अनुसार, दिवाली बंपर ड्रॉ के लिए 12 सीरीज में कुल 36 लाख टिकट जारी किए गए थे, जिसमें हर सीरीज में तीन लाख टिकट थे. हर टिकट 500 रुपये में बेचा गया था और टिकटों के नंबर 700000 से लेकर 999999 तक थे.
विभाग से जुड़ी एक अधिकारी पूनम गर्ग ने जानकारी साझा करते हुए कहा, "पंजाब स्टेट लॉटरी ने इस बार 36 लाख टिकट जारी किए थे. इनमें से 25 लाख से ज्यादा टिकट बिक गए, जबकि 11 लाख टिकट बिना बिके रह गए. 12 करोड़ रुपये का पहला इनाम सिर्फ उन्हीं टिकटों में से निकाला गया जो बिक चुके थे. जीतने वाला टिकट बठिंडा में बेचा गया था. विजेता की पहचान तभी बताई जाएगी जब कोई इनाम पर दावा करने के लिए आगे आएगा."
गर्ग ने आगे बताया कि दूसरे और तीसरे इनाम भी निकाले जा चुके हैं, और बाकी इनामों की पूरी सूची जल्द ही जारी कर दी जाएगी. उन्होंने बताया कि लॉटरी का ड्रॉ मंगलवार को हुआ था, और इस बात पर जोर दिया कि यह पूरी प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शी तरीके से की जाती है.
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