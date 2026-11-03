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मद्रास हाई कोर्ट ने स्लीपिंग बर्थ के समय को सीमित करने वाले रेलवे के नियम को बरकरार रखा, जानें क्या कहा

मद्रास हाई कोर्ट ( ETV Bharat )

चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने उस नियम को रद्द करने से मना कर दिया है, जिसके तहत रिजर्व (आरक्षित) स्लीपर कोच में यात्रियों को सिर्फ रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच सोने की इजाजत है.

चेन्नई के बालासुब्रमण्यन अपनी बीमार पत्नी के साथ ट्रेन से यात्रा कर रहे थे. उस समय उनकी पत्नी को बिस्तर का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी गई. इसका कारण यह आदेश बताया गया कि ट्रेन के आरक्षित स्लीपर कोच में सोने की सुविधा केवल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही उपलब्ध है.