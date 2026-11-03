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मद्रास हाई कोर्ट ने स्लीपिंग बर्थ के समय को सीमित करने वाले रेलवे के नियम को बरकरार रखा, जानें क्या कहा

मद्रास हाई कोर्ट ने स्लीपिंग बर्थ के समय को सीमित करने वाले रेलवे के नियम को बरकरार रखा है.

Restrictions on sleeping in trains with sleeping facilities: Madras High Court order
मद्रास हाई कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 3, 2026 at 10:00 PM IST

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चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने उस नियम को रद्द करने से मना कर दिया है, जिसके तहत रिजर्व (आरक्षित) स्लीपर कोच में यात्रियों को सिर्फ रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच सोने की इजाजत है.

चेन्नई के बालासुब्रमण्यन अपनी बीमार पत्नी के साथ ट्रेन से यात्रा कर रहे थे. उस समय उनकी पत्नी को बिस्तर का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी गई. इसका कारण यह आदेश बताया गया कि ट्रेन के आरक्षित स्लीपर कोच में सोने की सुविधा केवल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही उपलब्ध है.

बालासुब्रमण्यन ने मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर 2017 में जारी इस आदेश को रद्द करने की मांग की थी. आज मद्रास हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश एस.ए. धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की बेंच के सामने इस मामले की फिर से सुनवाई हुई.

जजों ने कहा, "यह आदेश लागू है कि यात्री आरक्षित स्लीपर कोच में केवल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही सो सकते हैं. हालांकि एक नियम यह भी है कि गर्भवती महिलाओं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं वाले यात्रियों को किसी भी समय सोने की अनुमति है."

उन्होंने अपने आदेश में कहा, "जब यह नियम लागू था तो याचिकाकर्ता मदद के लिए रेलवे पुलिस या ड्यूटी पर मौजूद रेलवे कर्मचारियों को बुला सकते थे. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसके बजाय रेलवे के नियम को चुनौती देते हुए याचिका दायर कर दी."जजों ने इस मामले को बंद करते हुए यह भी सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता रेलवे प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं.

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MADRAS HIGH COURT ON SLEEPING BIRTH
स्लीपिंग बर्थ पर मद्रास हाई कोर्ट
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SLEEPING FACILITIES IN TRAIN

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