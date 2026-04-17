केरल में भगवान कृष्ण की 'कुझिमांधी' खाते हुए फोटो पोस्ट करने पर रेस्टोरेंट मालिक गिरफ्तार
विरोध को देखते हुए, मैनेजमेंट ने आगे के टकराव से बचने के लिए रेस्टोरेंट को कुछ समय के लिए बंद कर दिया है.
Published : April 17, 2026 at 9:11 PM IST
अलाप्पुझा (केरल) : केरल के अलाप्पुझा जिले के चेरथला में एक स्थानीय रेस्टोरेंट के मालिक को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया. एक तस्वीर पर लोगों के भारी गुस्से के बाद, जिसमें कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं आहत की गई थीं, उसे गिरफ्तार कर लिया गया.
चेरथला पुलिस ने 'मेहर कुझिमांधी एंड ग्रिल्स' के मालिकों में से एक अरशद को हिरासत में ले लिया. सोशल मीडिया पर एक विज्ञापन आया जिसमें भगवान कृष्ण को 'कुझिमांधी' खाते हुए दिखाया गया था, जो चावल और मीट का एक पॉपुलर खाना है.
पुलिस ने कहा कि स्थानीय वकील एम.पी. बीजू की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सेक्शन 192 के तहत केस दर्ज किया गया है, जो दंगा भड़काने के इरादे से भड़काने से जुड़ा है.
विशु त्योहार की शुभकामनाएं देने के मकसद से बनाए गए इस विज्ञापन में 'उन्नी कन्नन' (बच्चे कृष्ण) को कुझिमांधी की थाली के सामने बैठा दिखाया गया था.
यह फोटो वायरल हो गई, जिसकी अलग-अलग जगहों से कड़ी आलोचना हुई और कई लोगों ने इसे हिंदू मान्यताओं और परंपराओं का जानबूझकर मजाक उड़ाने की कोशिश बताया. अरशद ने इस घटना पर अफसोस जताया और दावा किया कि पोस्टर किसी बाहरी एजेंसी ने उनकी सीधी जानकारी या मंजूरी के बिना बनाया था. हालांकि, उनकी सफाई से बढ़ते तनाव को कम करने में मदद नहीं मिली.
हिंदू ऐक्यवेदी और अलग-अलग मंदिर सुरक्षा कमेटियों समेत जाने-माने लोगों और संगठनों ने इस काम की बुराई की और इसे सोची-समझी उकसावे की कार्रवाई बताया और प्रतिष्ठान के पूर्ण बहिष्कार का आह्वान किया.
इस विवाद में राजनीतिक दखल भी देखने को मिला, जिसमें सीपीएम चेरथला एरिया कमेटी ने पुलिस से विज्ञापन बनाने और उसे प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की अपील की.
रेस्टोरेंट मालिकों से जवाबदेही की मांग करते हुए, पार्टी ने जनता को उन लोगों के खिलाफ भी आगाह किया जो इस घटना का इस्तेमाल सांप्रदायिक नफरत भड़काने या क्षेत्र के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बिगाड़ने के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं.
विरोध बढ़ने और रेस्टोरेंट की तरफ मार्च निकालने की मांग के बाद, मैनेजमेंट ने आगे के टकराव से बचने के लिए रेस्टोरेंट को कुछ समय के लिए बंद कर दिया है. पुलिस अभी इस मामले की आगे जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि डिजिटल प्रमोशन की शुरुआत कहां से हुई.
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