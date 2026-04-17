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केरल में भगवान कृष्ण की 'कुझिमांधी' खाते हुए फोटो पोस्ट करने पर रेस्टोरेंट मालिक गिरफ्तार

भगवान कृष्ण की 'कुझिमांधी' खाते हुए फोटो पोस्ट करने पर रेस्टोरेंट मालिक गिरफ्तार ( प्रतीकात्मक फोटो-IANS )

अलाप्पुझा (केरल) : केरल के अलाप्पुझा जिले के चेरथला में एक स्थानीय रेस्टोरेंट के मालिक को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया. एक तस्वीर पर लोगों के भारी गुस्से के बाद, जिसमें कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं आहत की गई थीं, उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

चेरथला पुलिस ने 'मेहर कुझिमांधी एंड ग्रिल्स' के मालिकों में से एक अरशद को हिरासत में ले लिया. सोशल मीडिया पर एक विज्ञापन आया जिसमें भगवान कृष्ण को 'कुझिमांधी' खाते हुए दिखाया गया था, जो चावल और मीट का एक पॉपुलर खाना है.

पुलिस ने कहा कि स्थानीय वकील एम.पी. बीजू की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सेक्शन 192 के तहत केस दर्ज किया गया है, जो दंगा भड़काने के इरादे से भड़काने से जुड़ा है.

विशु त्योहार की शुभकामनाएं देने के मकसद से बनाए गए इस विज्ञापन में 'उन्नी कन्नन' (बच्चे कृष्ण) को कुझिमांधी की थाली के सामने बैठा दिखाया गया था.

यह फोटो वायरल हो गई, जिसकी अलग-अलग जगहों से कड़ी आलोचना हुई और कई लोगों ने इसे हिंदू मान्यताओं और परंपराओं का जानबूझकर मजाक उड़ाने की कोशिश बताया. अरशद ने इस घटना पर अफसोस जताया और दावा किया कि पोस्टर किसी बाहरी एजेंसी ने उनकी सीधी जानकारी या मंजूरी के बिना बनाया था. हालांकि, उनकी सफाई से बढ़ते तनाव को कम करने में मदद नहीं मिली.