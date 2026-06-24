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उत्तराखंड में अग्नि सुरक्षा मानकों की निगरानी को लेकर तय हुई जिम्मेदारी, इन बिंदुओं पर तैयार होगी रिपोर्ट

देशभर में लगातार सामने आ रहे अग्निकांड, सरकारों और प्रशासन की बढ़ी चिंता, उत्तराखंड सरकार ने अग्नि सुरक्षा को लेकर उठाए बड़े कदम

FIRE SAFETY IN UTTARAKHAND
अग्नि सुरक्षा मानकों की होगी निगरानी (फोटो- ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 24, 2026 at 9:43 PM IST

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देहरादून: देश में अग्निकांड से जुड़े तमाम मामलों को देखते हुए उत्तराखंड ने अब राज्य में अग्नि सुरक्षा मानक पर अफसरों की जिम्मेदारी तय कर दी है. इसके लिए अलग-अलग चरण में बड़े अभियान चलाने और उसकी मॉनिटरिंग का सिस्टम भी तैयार किया गया है. इतना ही नहीं इसके लिए जिलों को लिखित रूप से निर्देश भी जारी किए गए हैं.

देशभर में लगातार सामने आ रहे अग्निकांडों ने सरकारों और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. दिल्ली के मालवीय नगर स्थित अस्पताल में आग लगने की घटना हो या फिर लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में सामने आया हादसा, इन घटनाओं ने यह साबित किया है कि अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकती है.

अधिकारियों की जवाबदेही तय: यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार ने अब राज्य में अग्नि सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए व्यापक अभियान चलाने का फैसला किया है. प्रदेश सरकार ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं.

गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, मेडिकल कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, छात्रावासों, निजी शिक्षण संस्थानों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अग्नि सुरक्षा मानकों का शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराया जाएगा. इसके लिए चरणबद्ध तरीके से निरीक्षण और सत्यापन अभियान संचालित किया जाएगा.

Uttarakhand Secretariat
उत्तराखंड सचिवालय (फोटो- ETV Bharat)

गृह सचिव शैलेश बगोली की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि देश के विभिन्न हिस्सों में अस्पतालों, नर्सिंग होमों, कोचिंग संस्थानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर हुई अग्नि दुर्घटनाओं के मद्देनजर यह आवश्यक हो गया है कि उत्तराखंड में ऐसे सभी संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था का गंभीरता से परीक्षण किया जाए. ताकि, जनहानि और संपत्ति के नुकसान की किसी भी संभावना को न्यूनतम किया जा सके.

सरकार ने इस विशेष अभियान को दो चरणों में संचालित करने का निर्णय लिया है. पहले चरण में स्वास्थ्य और शैक्षणिक संस्थानों पर फोकस रहेगा. इसके तहत जिलों में स्थित सभी सरकारी और निजी अस्पतालों, नर्सिंग होमों, मेडिकल कॉलेजों, डायग्नोस्टिक सेंटरों, डे-केयर चिकित्सा संस्थानों, शिक्षण केंद्रों, कोचिंग संस्थानों, छात्रावासों और अन्य शिक्षण परिसरों का संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा.

इस निरीक्षण अभियान में अग्निशमन विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और संबंधित विभागों की संयुक्त टीमें शामिल होंगी. टीमों को 7 प्रमुख बिंदुओं पर विशेष रूप से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं. इनमें वैध फायर एनओसी की उपलब्धता, अग्निशमन उपकरणों की कार्यशीलता, आपातकालीन निकास मार्गों की स्थिति, विद्युत सुरक्षा व्यवस्था, आपदा प्रबंधन एवं निकासी योजना, नियमित मॉक ड्रिल और स्टाफ प्रशिक्षण व फायर हाइड्रेंट की कार्यशीलता शामिल है.

Goa nightclub fire
गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में उत्तराखंड के 9 लोगों की हुई थी मौत (फाइल फोटो- PTI)

अग्नि सुरक्षा खामियों और मानकों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई: सरकार ने स्पष्ट किया है कि जहां भी गंभीर अग्नि सुरक्षा खामियां या मानकों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी संस्थान को निरीक्षण से बाहर न छोड़ा जाए और सभी चिह्नित संस्थानों का भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए.

अभियान का दूसरा चरण उन सार्वजनिक स्थलों पर केंद्रित होगा, जहां बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता है. पहले चरण की कार्रवाई पूरी होने के बाद मॉल, मल्टीप्लेक्स, होटल, बैंक्वेट हॉल, सिनेमा हॉल, व्यावसायिक परिसरों और अन्य भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों का निरीक्षण किया जाएगा. इन स्थानों पर भी अग्नि सुरक्षा मानकों, निकासी व्यवस्था और आपातकालीन तैयारियों का सत्यापन किया जाएगा.

सरकार ने केवल निरीक्षण तक सीमित रहने के बजाय मॉनिटरिंग और जवाबदेही का भी स्पष्ट ढांचा तैयार किया है. निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संयुक्त रूप से इस अभियान की साप्ताहिक समीक्षा करेंगे. समीक्षा के आधार पर आवश्यक प्रवर्तन कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित पक्षों की जिम्मेदारी तय की जाएगी.

अनुपालन रिपोर्ट 15 दिन में करानी होगी उपलब्ध: गृह विभाग ने ये भी निर्देश दिए हैं कि पहले चरण की कार्रवाई पूरी होने के बाद निर्धारित प्रारूप में अनुपालन रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर शासन और पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाए. रिपोर्ट के साथ सत्यापन से जुड़े सभी प्रपत्र भी संलग्न किए जाएंगे. ताकि, राज्य स्तर पर स्थिति का समेकित आकलन किया जा सके.

सरकार का जोर इस बात पर भी है कि यह अभियान केवल औपचारिकता बनकर न रह जाए. आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निरीक्षण का उद्देश्य केवल कागजी जांच नहीं, बल्कि वास्तविक कमियों को दूर करना और जनसुरक्षा सुनिश्चित करना होना चाहिए. यानी जिन संस्थानों में सुरक्षा उपकरण अनुपयोगी हैं, निकासी मार्ग अवरुद्ध हैं या आपदा प्रबंधन की तैयारी नहीं है, वहां सुधारात्मक कदम तत्काल उठाए जाएंगे.

अभियान के समन्वय की जिम्मेदारी भी तय: इस पूरे अभियान के समन्वय की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है. पुलिस मुख्यालय स्तर पर एक वरिष्ठ नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा, जो सभी जिलों से प्राप्त रिपोर्टों का संकलन कर शासन को समेकित आख्या उपलब्ध कराएगा. वहीं, विभिन्न विभागों को अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाले भवनों और परिसरों की पहचान कर वहां अग्नि सुरक्षा मानकों का परीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

Dehradun Hospital fire
देहरादून के पैनेसिया अस्पताल के ICU में आग लगने से महिला की हुई थी मौत (फाइल फोटो- ETV Bharat)

आए दिन हो रहे अग्निकांड: दरअसल, पिछले कुछ सालों में देशभर में अस्पतालों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और शिक्षण संस्थानों में हुए अग्निकांडों ने सुरक्षा व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है. कई मामलों में फायर एनओसी का अभाव, बंद निकास मार्ग, खराब अग्निशमन उपकरण और स्टाफ की अपर्याप्त तैयारी जैसी गंभीर कमियां सामने आई हैं.

ऐसे में उत्तराखंड सरकार इस विषय को केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि, जनसुरक्षा के बड़े मुद्दे के रूप में देख रही है. यही कारण है कि राज्य सरकार ने अग्नि सुरक्षा से जुड़े इस विशेष अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं.

अब जिलों से आने वाली रिपोर्टें तय करेंगी कि प्रदेश के अस्पताल, स्कूल, कोचिंग सेंटर, होटल, मॉल और अन्य सार्वजनिक स्थल सुरक्षा मानकों पर कितने खरे उतर रहे हैं. साथ ही ये भी स्पष्ट होगा कि भविष्य में किसी संभावित अग्निकांड को रोकने के लिए किन क्षेत्रों में और कितनी सख्ती की जरूरत है.

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