क्या उत्तराखंड में बढ़ रही धार्मिक कट्टरता, हो रही अराजकता, सीएम बोले कानून सबके लिए समान

देहरादून: उत्तराखंड में जहां एक ओर धार्मिक और पौराणिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश वर्जित किए जाने की मांग लगातार तेज होती जा रही है, तो वहीं बाहर से व्यापार करने आए लोगों के साथ कुछ मारपीट की घटनाएं भी सामने आई हैं. उत्तराखंड सरकार प्रदेश में पहले से ही लैंड जिहाद के खिलाफ अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ हिंदू संगठन के लोग खुद ही मजार को तोड़ रहे हैं. इसके चलते प्रदेश के कुछ स्थानों में माहौल बदला हुआ है.

क्या उत्तराखंड में खराब हो रहा माहौल: देवभूमि उत्तराखंड की गिनती शांत प्रदेशों में की जाती है. ऐसा माना जाता है कि देवभूमि उत्तराखंड के कण-कण में देवी देवताओं का वास है. लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से प्रदेश का माहौल खराब होने की बात कही जा रही है. दरअसल उत्तराखंड सरकार प्रदेश में डेमोग्राफिक चेंज और लैंड जिहाद के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है. जिसके तहत अभी तक अवैध रूप से भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए मजारों को ध्वस्त किया जा चुका है. वहीं, प्रदेश में एक ऐसा माहौल बन गया है जिसके तहत तमाम हिंदू संगठनों की ओर से नाम बदलकर व्यवसाय कर रहे लोगों और अन्य राज्यों से व्यापार करने प्रदेश में आए विशेष समुदाय के लोगों के साथ मारपीट की खबरें भी आ रही हैं. इसको चलते प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं.

विकासनगर में शॉल बेचने वाले कश्मीरी युवकों की पिटाई: बुधवार को देहरादून जिले के विकासनगर में दो कश्मीरी युवकों से मारपीट का मामला सामने आया था. इसके बाद से ही विकासनगर क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है. दरअसल, ये दोनों कश्मीरी युवक फेरी लगाकर शॉल बेचने का काम करते हैं. इन युवाओं का आरोप है कि इसी दौरान दुकान पर मौजूद लोगों ने उन पर टिप्पणी करते हुए मारपीट कर दी.

पिछले साल काशीपुर में भी हुई मारपीट: पिछले साल 24 दिसंबर 2025 को भी उधमसिंह नगर में विकासनगर जैसा ही मामला सामने आया था. यहां असामाजिक तत्वों की ओर से उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर क्षेत्र में कश्मीरी शॉल विक्रेता के साथ मारपीट की गई थी. उस दौरान भी मामला काफी अधिक सुर्खियों में आया था. यही नहीं, कुछ समय पहले देहरादून के सीमा द्वार समीप एक टेलर के साथ भी मारपीट की गई थी. साथ ही टेलर के दुकान पर लगे बैनर को हटाने को लेकर कुछ लोगों की ओर से विवाद किया गया था. हालांकि, इन सभी मामलों पर पुलिस प्रशासन की ओर से मुकदमा दर्ज कार्रवाई की गई है.

हिंदू संगठन के लोगों ने मजार तोड़ी थी: उत्तराखंड राज्य में जहां एक और अवैध मजारों के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ दिन पहले पर्यटन नगरी मसूरी में धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की एक गंभीर घटना सामने आई. मसूरी के बाला हिसार में एक स्कूल की भूमि पर बनी बाबा बुल्ले शाह की मजार को कुछ लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया. इसके बाद मुस्लिम सेवा संगठन की ओर से इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की साथ ही प्रदेश भर में यह मामला काफी अधिक चर्चाओं में रहा. हालांकि, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों समेत 25 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी.

लव जिहाद के मामले भी आए सामने: एक ओर हिंदू संगठन के लोगों पर मनमानी के आरोप लगे हैं तो दूसरी ओर उत्तराखंड में लव जिहाद के मामले भी सामने आए हैं. खटीमा में हाल ही में एक लव जिहाद का मामला सामने आया था. एक मुस्लिम युवक ने अपनी पहचान छिपाकर हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाया था. खटीमा थाना क्षेत्र में आरोपी ने नाम बदलकर, अपनी सहकर्मी 19 वर्षीय हिंदू युवती से दोस्ती की, शादी का झांसा दिया और फिर धर्मांतरण एवं शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला था. हालांकि, होटल में रूम बुक करते समय आईडी चेक होने पर युवक की असली पहचान खुल गई, जिसके बाद युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.