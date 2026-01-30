क्या उत्तराखंड में बढ़ रही धार्मिक कट्टरता, हो रही अराजकता, सीएम बोले कानून सबके लिए समान
उत्तराखंड में एक ओर जहां मुसलमान उन्हें टारगेट करने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं लव जिहाद के मामले भी सामने आ रहे हैं
Published : January 30, 2026 at 1:09 PM IST|
Updated : January 30, 2026 at 1:47 PM IST
रोहित सोनी
देहरादून: उत्तराखंड में जहां एक ओर धार्मिक और पौराणिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश वर्जित किए जाने की मांग लगातार तेज होती जा रही है, तो वहीं बाहर से व्यापार करने आए लोगों के साथ कुछ मारपीट की घटनाएं भी सामने आई हैं. उत्तराखंड सरकार प्रदेश में पहले से ही लैंड जिहाद के खिलाफ अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ हिंदू संगठन के लोग खुद ही मजार को तोड़ रहे हैं. इसके चलते प्रदेश के कुछ स्थानों में माहौल बदला हुआ है.
क्या उत्तराखंड में खराब हो रहा माहौल: देवभूमि उत्तराखंड की गिनती शांत प्रदेशों में की जाती है. ऐसा माना जाता है कि देवभूमि उत्तराखंड के कण-कण में देवी देवताओं का वास है. लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से प्रदेश का माहौल खराब होने की बात कही जा रही है. दरअसल उत्तराखंड सरकार प्रदेश में डेमोग्राफिक चेंज और लैंड जिहाद के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है. जिसके तहत अभी तक अवैध रूप से भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए मजारों को ध्वस्त किया जा चुका है. वहीं, प्रदेश में एक ऐसा माहौल बन गया है जिसके तहत तमाम हिंदू संगठनों की ओर से नाम बदलकर व्यवसाय कर रहे लोगों और अन्य राज्यों से व्यापार करने प्रदेश में आए विशेष समुदाय के लोगों के साथ मारपीट की खबरें भी आ रही हैं. इसको चलते प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं.
विकासनगर में शॉल बेचने वाले कश्मीरी युवकों की पिटाई: बुधवार को देहरादून जिले के विकासनगर में दो कश्मीरी युवकों से मारपीट का मामला सामने आया था. इसके बाद से ही विकासनगर क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है. दरअसल, ये दोनों कश्मीरी युवक फेरी लगाकर शॉल बेचने का काम करते हैं. इन युवाओं का आरोप है कि इसी दौरान दुकान पर मौजूद लोगों ने उन पर टिप्पणी करते हुए मारपीट कर दी.
पिछले साल काशीपुर में भी हुई मारपीट: पिछले साल 24 दिसंबर 2025 को भी उधमसिंह नगर में विकासनगर जैसा ही मामला सामने आया था. यहां असामाजिक तत्वों की ओर से उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर क्षेत्र में कश्मीरी शॉल विक्रेता के साथ मारपीट की गई थी. उस दौरान भी मामला काफी अधिक सुर्खियों में आया था. यही नहीं, कुछ समय पहले देहरादून के सीमा द्वार समीप एक टेलर के साथ भी मारपीट की गई थी. साथ ही टेलर के दुकान पर लगे बैनर को हटाने को लेकर कुछ लोगों की ओर से विवाद किया गया था. हालांकि, इन सभी मामलों पर पुलिस प्रशासन की ओर से मुकदमा दर्ज कार्रवाई की गई है.
हिंदू संगठन के लोगों ने मजार तोड़ी थी: उत्तराखंड राज्य में जहां एक और अवैध मजारों के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ दिन पहले पर्यटन नगरी मसूरी में धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की एक गंभीर घटना सामने आई. मसूरी के बाला हिसार में एक स्कूल की भूमि पर बनी बाबा बुल्ले शाह की मजार को कुछ लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया. इसके बाद मुस्लिम सेवा संगठन की ओर से इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की साथ ही प्रदेश भर में यह मामला काफी अधिक चर्चाओं में रहा. हालांकि, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों समेत 25 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी.
लव जिहाद के मामले भी आए सामने: एक ओर हिंदू संगठन के लोगों पर मनमानी के आरोप लगे हैं तो दूसरी ओर उत्तराखंड में लव जिहाद के मामले भी सामने आए हैं. खटीमा में हाल ही में एक लव जिहाद का मामला सामने आया था. एक मुस्लिम युवक ने अपनी पहचान छिपाकर हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाया था. खटीमा थाना क्षेत्र में आरोपी ने नाम बदलकर, अपनी सहकर्मी 19 वर्षीय हिंदू युवती से दोस्ती की, शादी का झांसा दिया और फिर धर्मांतरण एवं शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला था. हालांकि, होटल में रूम बुक करते समय आईडी चेक होने पर युवक की असली पहचान खुल गई, जिसके बाद युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.
मुश्ताक पर शादी के बाद पूजा विश्वास की हत्या का आरोप: उत्तराखंड के खटीमा क्षेत्र में अप्रैल 2025 में मुस्लिम युवक मुश्ताक अहमद ने पूजा विश्वास की हत्या कर दी थी. ये मामला भी लव जिहाद से जुड़ा पाया गया था. दरअसल, सितारगंज निवासी मुश्ताक अहमद ने खुद को हिंदू बताकर नानकमत्ता की पूजा विश्वास (32 वर्ष) से प्रेम प्रसंग शुरू किया था. हिंदू महिला गुरुग्राम में स्पा सेंटर में काम करती थी. नवंबर 2024 में मुश्ताक ने दूसरी मुस्लिम युवती से निकाह कर लिया, जिसका विरोध करने पर 16 नवंबर को खटीमा के नदन्ना इलाके में नहर के पास गला रेतकर पूजा विश्वास की हत्या कर दी थी.
शादी डॉट कॉम पर हिंदू नाम रखकर युवती से किया विवाह: उत्तराखंड के सितारगंज में सितंबर 2025 में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया था. यहां आरोपी ने शादी डॉट कॉम पर फर्जी हिंदू युवक के रूप में प्रोफाइल बनाकर हिंदू युवती को शादी के जाल में फंसाया. साथ ही हिंदू रीति-रिवाज से शादी भी कर ली, लेकिन बाद में धर्मांतरण का दबाव डालने लगा. युवती को जब पहचान का पता चला, तो उसने शिकायत दर्ज कराई थी.
डोईवाला का मामला भी सुर्खियों में रहा था: जून 2023 में डोईवाला में अरमान अंसारी नामक युवक पर हिंदू युवती से दोस्ती कर शारीरिक संबंध बनाने और धर्म परिवर्तन का दबाव डालने का आरोप लगा था. इसके साथ ही मुस्लिम युवक की बहन और ने भी युवती को धमकाकर निकाह के लिए मजबूर करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था.
रुद्रपुर में युवती का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया था: रुद्रपुर में पिछले साल अक्टूबर महीने में एक लव जिहाद का मामला सामने आया था. यहां आरोपी आहद खान ने अपना नाम आहद ठाकुर बताकर हिंदू युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया था. आरोपी युवक ने रुद्रपुर के एक होटल में युवती को बुलाकर दुष्कर्म किया और आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल शुरू कर दिया. मामला सामने आने के बाद, हिंदू संगठनों ने होटल के बाहर हंगामा किया. भाजपा विधायक शिव अरोड़ा ने इसे लव जिहाद करार देकर सख्त कार्रवाई की मांग की थी.
हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष का बयान: उत्तराखंड में इन दिनों बने माहौल को लेकर हिंदू संगठन के साथ ही मुस्लिम सेवा संगठन के लोग अलग-अलग राय देते नजर आ रहे हैं. हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष ललित शर्मा ने कहा कि-
जब जब धर्म पर बात आई है, उस दौरान हिन्दू रक्षा दल ने बागडोर अपने हाथों में संभाली है. कानून से धर्म नहीं बच रहा है. ऐसे में जिस कानून का फायदा उठाकर विशेष समुदाय के लोग हिंदू धर्म की नष्ट करने का काम करते हैं, उसी तरह कानून में जो कमियां हैं, उनका फायदा उठाकर चीज़ों को ठीक करने का काम किया जा रहा है. शहर का माहौल सिर्फ एक तरफ से खराब नहीं हो रहा है, बल्कि ये लोग लैंड जिहाद कर लव जिहाद कराते हैं.
-ललित शर्मा, अध्यक्ष, हिंदू रक्षा दल-
मुस्लिम सेवा संगठन के पदाधिकारी का बयान: मुस्लिम सेवा संगठन के पदाधिकारी नईम कुरैशी ने कहा कि-
प्रदेश के तमाम मुद्दों को छिपाने के लिए सरकार हिन्दू मुस्लिम का मुद्दा ले आती है, जिसमें मस्जिद, मजार और मदरसा आता है. जिस तरह से विशेष समुदाय के ऊपर ताबड़तोड़ जुर्म किया जा रहा है, मजार तोड़ी जा रही है, उसको सभ्य समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता है. बावजूद इसके कार्रवाई न होना, इस बात को बयां कर रहा कि विशेष समुदाय के लोगों को दबाया जा रहा है. लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है. लव अफेयर होता है.
-नईम कुरैशी, पदाधिकारी, मुस्लिम सेवा संगठन-
सीएम धामी का बयान: इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि-
कानून के तहत सभी कार्रवाई हो रही हैं. कानून सभी के लिए एक समान है. ऐसे में कहीं अतिक्रमण है या किसी प्रकार की चीज है, तो उसको आकर बताना चाहिए. सरकार ने जो अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया है, वो विधि के अनुसार किया है. भारत की और राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसके अनुसार ही काम हो रहे हैं. प्रदेश में बिना विधि और कानून के कोई भी अतिक्रमण हटाने का काम नहीं हुआ है.
-पुष्कर सिंह धामी, सीएम, उत्तराखंड-
