तमिलनाडु : AIADMK सामान्य सभा की बैठक में थिरुपरनकुंद्रम मुद्दे का जिक्र किए बिना प्रस्ताव पास

चेन्नई: सवाल यह उठता है कि एडप्पादी पलानीस्वामी ने तिरुपरनकुंड्रम का नाम लिए बिना सामान्य सभा में प्रस्ताव क्यों पास किया, जिससे काफी विवाद हुआ है. थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर पिल्लयार मंदिर में कार्तिगई दीपम जलाने का रिवाज है. लेकिन, इस बार रविकुमार ने हाई कोर्ट की मदुरै पीठ में एक याचिका दायर की थी, जिसमें पहाड़ी की चोटी पर दीपाथून में कार्तिगई दीपम जलाने की परमिशन मांगी गई थी.

इस याचिका पर सुनवाई करने वाले जज जी.आर. स्वामीनाथन ने दीपाथून में कार्तिगई दीपम जलाने का आदेश दिया. लेकिन, पुलिस ने यह कहते हुए इजाजत देने से मना कर दिया कि दरगाह दीपाथून के पास होने की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत होगी. जब हिंदू मुन्नानी समेत कई संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया, तो तमिलनाडु सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट की अवमानना ​​का केस दायर किया गया.

जज जी.आर. स्वामीनाथन ने सीआईएसएफ जवानों की मदद से दीपाथून में कार्तिगई दीपम जलाने का आदेश दिया. लेकिन उस दिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी. जो लोग दीया जलाने गए थे, उन्हें पुलिस ने यह कहते हुए रोक दिया कि वे मदुरै कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे.

इसके अलावा, पुलिस की चेतावनी के बावजूद, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन और वहां विरोध प्रदर्शन में शामिल अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया.

ऐसे में, थिरुपरनकुंद्रा दीपम मामले में कोर्ट की अवमानना ​​के मामले की सुनवाई 17 तारीख को हाई कोर्ट की मदुरै पीठ में फिर से होगी. उस समय, जज जी.आर. स्वामीनाथन ने आदेश जारी किया है कि तमिलनाडु के मुख्य सचिव और एडीजीपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश हों.

एआईएडीएमके के जनरल सेक्रेटरी एडप्पादी पलानीस्वामी पहले ही सोशल मीडिया पर इस मामले पर कमेंट कर चुके हैं. इसमें कहा गया है, "मैं डीएमके सरकार की निंदा करता हूं कि उसने मदुरै में थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीया जलाने के बारे में हाई कोर्ट के सिंगल जज के फैसले को लागू नहीं किया, और एक पाखंडी काम करके बेवजह तनाव पैदा किया."

'सभी धर्म बराबर हैं' - लोग जल्द ही उस मॉडल सरकार को करारा सबक सिखाएंगे जो यह भूल गई है कि एक न्यूट्रल शासक, चाहे उसका कोई भी धर्म हो, सबसे अच्छा शासक होता है और उसने बेवजह की दिक्कतें खड़ी की हैं.