तमिलनाडु : AIADMK सामान्य सभा की बैठक में थिरुपरनकुंद्रम मुद्दे का जिक्र किए बिना प्रस्ताव पास
एडप्पाडी पलानीस्वामी ने राज्य सरकार पर तिरुपरनकुंड्रम मामले में कोर्ट फैसले को लागू करने में विफल रहने का आरोप लगाया.
Published : December 11, 2025 at 4:06 PM IST
चेन्नई: सवाल यह उठता है कि एडप्पादी पलानीस्वामी ने तिरुपरनकुंड्रम का नाम लिए बिना सामान्य सभा में प्रस्ताव क्यों पास किया, जिससे काफी विवाद हुआ है. थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर पिल्लयार मंदिर में कार्तिगई दीपम जलाने का रिवाज है. लेकिन, इस बार रविकुमार ने हाई कोर्ट की मदुरै पीठ में एक याचिका दायर की थी, जिसमें पहाड़ी की चोटी पर दीपाथून में कार्तिगई दीपम जलाने की परमिशन मांगी गई थी.
इस याचिका पर सुनवाई करने वाले जज जी.आर. स्वामीनाथन ने दीपाथून में कार्तिगई दीपम जलाने का आदेश दिया. लेकिन, पुलिस ने यह कहते हुए इजाजत देने से मना कर दिया कि दरगाह दीपाथून के पास होने की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत होगी. जब हिंदू मुन्नानी समेत कई संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया, तो तमिलनाडु सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस दायर किया गया.
जज जी.आर. स्वामीनाथन ने सीआईएसएफ जवानों की मदद से दीपाथून में कार्तिगई दीपम जलाने का आदेश दिया. लेकिन उस दिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी. जो लोग दीया जलाने गए थे, उन्हें पुलिस ने यह कहते हुए रोक दिया कि वे मदुरै कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे.
इसके अलावा, पुलिस की चेतावनी के बावजूद, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन और वहां विरोध प्रदर्शन में शामिल अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया.
ऐसे में, थिरुपरनकुंद्रा दीपम मामले में कोर्ट की अवमानना के मामले की सुनवाई 17 तारीख को हाई कोर्ट की मदुरै पीठ में फिर से होगी. उस समय, जज जी.आर. स्वामीनाथन ने आदेश जारी किया है कि तमिलनाडु के मुख्य सचिव और एडीजीपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश हों.
एआईएडीएमके के जनरल सेक्रेटरी एडप्पादी पलानीस्वामी पहले ही सोशल मीडिया पर इस मामले पर कमेंट कर चुके हैं. इसमें कहा गया है, "मैं डीएमके सरकार की निंदा करता हूं कि उसने मदुरै में थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीया जलाने के बारे में हाई कोर्ट के सिंगल जज के फैसले को लागू नहीं किया, और एक पाखंडी काम करके बेवजह तनाव पैदा किया."
'सभी धर्म बराबर हैं' - लोग जल्द ही उस मॉडल सरकार को करारा सबक सिखाएंगे जो यह भूल गई है कि एक न्यूट्रल शासक, चाहे उसका कोई भी धर्म हो, सबसे अच्छा शासक होता है और उसने बेवजह की दिक्कतें खड़ी की हैं.
इस संदर्भ में, एडप्पादी पलानीस्वामी ने कल (9 दिसंबर) चेन्नई के वनागरम में हुई एआईएडीएमके की आम बैठक में थिरुपरनकुंद्रम मुद्दे पर खुलकर कोई राय नहीं दी. उन्होंने इस मुद्दे पर पहले ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था और जनरल मीटिंग के भाषण या प्रस्ताव में थिरुपरनकुंद्रम नाम का इस्तेमाल भी नहीं किया था.
खास बात यह है कि एआईएडीएमके ने कल जो 16 प्रस्ताव पास किए, उनमें से 15वां प्रस्ताव थिरुपरनकुंद्रम दीया जलाने के मामले में जज के आदेश और तमिलनाडु सरकार के कामों का ज़िक्र करता है. प्रस्ताव 15 में कहा गया है, “अगर न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से काम करना है, तो इसकी स्वतंत्रता को बनाए रखना होगा.
अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है, तो शासकों को कोई दखल नहीं देना चाहिए. इसके अलावा, शासकों को डराना-धमकाना छोड़ देना चाहिए. देश में कानून का राज होना चाहिए और यह समूह लोगों की इच्छा और उम्मीद को दिखाता है कि न्यायपालिका में सरकार का कोई दखल नहीं होना चाहिए.
यह समूह न्यायपालिका को ही चुनौती देने वाले शासकों के दबंग रवैये की कड़ी निंदा करता है.” कहा जा रहा है कि तमिलनाडु सरकार ने यह कहते हुए दीपाथून में दीया जलाने की इजाजत नहीं दी कि अगर थिरुपरनकुंद्रम केस में सिंगल जज का आदेश लागू किया गया तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो जाएगी.
हालांकि, एडप्पादी पलानीस्वामी ने तमिलनाडु सरकार पर “सिंगल जज के फैसले को लागू करने में नाकाम रहने और बेवजह तनाव पैदा करने” का आरोप लगाया था. इससे यह सवाल उठता है कि एडप्पादी पलानीस्वामी ने कल हुई पार्टी की सामान्य सभा में विवादित नाम थिरुपरनकुंद्रम का ज़िक्र क्यों नहीं किया और इस मुद्दे पर बात किए बिना ही प्रस्ताव पास कर दिया.
