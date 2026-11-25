कड़ाके की ठंड में ठिठुरते बिताई पवाणी के 58 परिवारों ने रात, रास्ते में पड़े घास के गट्ठरों ने बताई अग्निकांड से तबाही की कहानी
उत्तरकाशी की मोरी तहसील के पवाणी गांव में मंगलवार को आग लग गई थी, आग से कई घर जलकर खाक हो गए, रिपोर्ट- सूर्या नौटियाल
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 25, 2026 at 2:27 PM IST
उत्तरकाशी: उत्तरकाशी में मोरी तहसील के पवाणी गांव में मंगलवार 24 नवंबर को भीषण आग लग गई थी. इस दौरान सिलेंडरों ने भी आग पकड़ ली, जिससे आग बेकाबू हो गई. देखते ही देखते लगभग पूरा गांव खाक हो गया. बुधवार को आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक ने प्रभावित गांव का दौरा किया.
आग से घर जले, 58 परिवार बेघर हुए: आग से 33 से अधिक मकान जलकर खाक हो गए. इन मकानों में रह रहे 58 परिवार बेघर हो गए हैं. इनके पास न तो सिर छिपाने को छत है और न ही खाने को राशन. आग से बेघर हुए लोगों ने खुले आसमान के नीचे कड़ाके की ठंड में कंपकपाते हुए रात काटी.
पवाणी की तस्वीरें जिसने देखीं, उसका गल भर आया: पवाणी गांव से ये तस्वीरें जब बाहर आईं तो जिसने भी इन्हें देखा उसकी आंखों से आंसू निकल आए और गला रुंध गया. जो लोग कल तक अपने घर में रहते थे, वो एक झटके में बेघर हो गए.
रास्तों पर पड़े घास के गट्ठर बता रहे अग्निकांड से तबाही की कहानी: मंगलवार को जैसे ही पवाणी गांव में आग लगी, जो जहां था वहां से दौड़कर आग बुझाने पहुंचा. जंगल से घास ला रहे लोग रास्ते में ही घास के गट्ठर छोड़कर दौड़ पड़े. बुधवार को दूसरे दिन भी घास के वो गट्ठर जो जानवरों के चारे के लिए लाए जा रहे थे, रास्ते में पड़े ग्रामीणों के ऊपर टूटी आपदा की कहानी बयां कर रहे थे.
राख हुए घरों के बाहर खुले आसमान के नीचे खाना खाते बच्चों को देखकर निकले आंसू: मासूम बच्चे जो कल तक घर के अंदर रहते और भोजन करते थे, आज उन्हें खुले में खाना खाते देख हर किसी का दिल पसीज गया. गांव के लोगों ने मदद की गुहार लगाई है.
पवाणी गांव के 58 परिवारों को है मदद की दरकार: पवाणी गांव के 58 परिवार बिल्कुल बेघर हो गए हैं. अब इन्हें मदद की सख्त दरकार है. लोगों से, सामाजिक संगठनों से और सरकार से... ताकि ये फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकें. इनके सिर पर छत और तन पर कपड़ों के साथ भोजन की कमी न हो.
पवाणी गांव आग से खाक हो चुका है. लोगों के सिर से छत छिन चुकी है. न खाने को है न रहने को ठिकाना है. हम लोग जल्द से जल्द मदद चाहते हैं. देश-प्रदेश के लोग जिस रूप में सहायता कर सकते हैं, करें. हमने रजिस्टर बनाया है. क्यूआर कोड भी है. जिससे जितनी मदद बन पड़ती है प्लीज करें.
-चैन सिंह, स्थानीय ग्रामीण-
अगले कुछ दिनों में पवाणी में गिरेगी बर्फ: उत्तरकाशी का मोरी इलाका का ये गांव हिमालय क्षेत्र में है. अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहां ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है. अगले 10 से 15 दिन में यहां बर्फबारी शुरू हो जाएगी.
अगले चार महीने तक ये इलाका बर्फ से ढका रहता है. ऐसे में जिन लोगों के सिर से छत हट गई है उनके लिए जीवन बेहद कठिन हो जाएगा. अब इंतजार त्वरित और ठोस मदद का है, जिससे अग्निकांड के सताए इन ग्रामीणों को राहत मिल सके.
मदन कौशिक ने किया अग्निकांड प्रभावित पवाणी का दौरा: उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने मोरी तहसील के पवाणी गांव में आग लगने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. आज बुधवार को उन्होंने पवाणी का दौरा किया. ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वहां की हालात देखे और ग्रामीणों को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया. मदन कौशिक ने जिला अधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों को तत्काल राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए.