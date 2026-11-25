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कड़ाके की ठंड में ठिठुरते बिताई पवाणी के 58 परिवारों ने रात, रास्ते में पड़े घास के गट्ठरों ने बताई अग्निकांड से तबाही की कहानी

आग ने सब कुछ किया खत्म ( Etv Bharat )

उत्तरकाशी: उत्तरकाशी में मोरी तहसील के पवाणी गांव में मंगलवार 24 नवंबर को भीषण आग लग गई थी. इस दौरान सिलेंडरों ने भी आग पकड़ ली, जिससे आग बेकाबू हो गई. देखते ही देखते लगभग पूरा गांव खाक हो गया. बुधवार को आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक ने प्रभावित गांव का दौरा किया.

आग से घर जले, 58 परिवार बेघर हुए: आग से 33 से अधिक मकान जलकर खाक हो गए. इन मकानों में रह रहे 58 परिवार बेघर हो गए हैं. इनके पास न तो सिर छिपाने को छत है और न ही खाने को राशन. आग से बेघर हुए लोगों ने खुले आसमान के नीचे कड़ाके की ठंड में कंपकपाते हुए रात काटी.