प्राकृतिक स्रोतों में गिर रहा सीवरेज का गंदा पानी, ग्रामीण पलायन को मजबूर, ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट

पहाड़ों की रानी मसूरी से निकलने वाले सीवरेज से नौथा गांव में लोगों का जीना हुआ मुहाल, ईटीवी भारत पर ग्रामीणों ने सुनाई अपनी पीड़ा

Nautha Village Tehri
किसी और का खामियाजा भुगत रहा नौथा गांव (फोटो- ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 12, 2026 at 6:37 AM IST

7 Min Read
सुनील सोनकर

मसूरी: भले ही मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता हो. जिसकी नैसर्गिक सुंदरता सभी को अपनी ओर खींच लाती हो, देश और दुनिया के सैलानियों को यहां के कुदरती नजारे खूब सुहाते हों, लेकिन इसका खामियाजा मसूरी से करीब 20 किलोमीटर दूर बसे नौथा समेत अन्य गांव के लोग भुगत रहे हैं. जो मसूरी सैर सपाटे के लिए आए लोगों और स्थानीय वासिदों की गंदगी की मार झेल रहे हैं. आलम ये है कि ग्रामीण समस्या से इतने आजिज आ चुके हैं कि वो अब पलायन को मजबूर हो गए हैं. वहीं, ईटीवी भारत ने ग्राउंड पर जाकर स्थिति को जाना.

नौथा गांव में प्राकृतिक जल स्रोतों और नहरों में मिल रहा सीवरेज का गंदा पानी: दरअसल, मसूरी से करीब 20 किलोमीटर दूर टिहरी जिले के नौथा गांव में सीवरेज के गंदे पानी की समस्या गंभीर रूप ले चुकी है. जहां नौथा गांव से करीब 10 किमी ऊपर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है. जहां मसूरी से निकलने वाले सीवरेज के पानी को ट्रीट किया जाता है, लेकिन आरोप है कि सीवरेज का पानी ओवरफ्लो होकर और लापरवाही की वजह से प्राकृतिक जल स्रोतों और नहरों में गिर रहा है.

गंदे पानी से फसलें हो रही खराब: नौथा के ग्रामीणों का आरोप है कि मसूरी से निकलने वाला सीवरेज का गंदा पानी नहरों के माध्यम से गांव तक पहुंच रहा है और प्राकृतिक जल स्रोतों में मिल रहा है. इससे खेतों की सिंचाई प्रभावित हो रही है और फसलें खराब हो रही हैं. प्राकृतिक जल स्रोतों और नहरों में गिर रहे सीवरेज के पानी से ग्रामीणों का जीवन मुश्किल हो गया है.

Nautha Village Tehri
मसूरी से 10 किमी दूर स्थित नौथा गांव (फोटो- ETV Bharat)

बदबू से लोगों का जीना मुहाल, मवेशी और बच्चे पड़ रहे बीमार: नौथा गांव में करीब 35-40 परिवार रहते हैं. जो इसकी वजह से पेशान हैं. नौथा के अलावा भी 5 अन्य गांव भी प्रभावित हैं, लेकिन नौथा गांव ज्यादा प्रभावित है. कई ग्रामीणों का कहना है कि गंदा पानी पीने या उसके संपर्क में आने से मवेशी भी बीमार पड़ रहे हैं. गांव में बदबू और गंदगी का माहौल बन गया है, जिससे लोगों का दैनिक जीवन भी प्रभावित हो रहा है.

Nautha Village Tehri
सीवरेज का गंदा पानी (फोटो- ETV Bharat)

ईटीवी भारत पर ग्रामीणों ने सुनाई अपनी पीड़ा: नौथा की प्रभा देवी, चंपा देवी, मोहन सिंह, प्रेम सिंह, सूरत सिंह और अनिल सिंह समेत कई ग्रामीणों ने प्रशासन के सामने अपनी पीड़ा रखते हुए कहा कि वे इस समस्या को लेकर कई बार संबंधित विभागों और अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. ग्रामीणों का कहना है कि विभागीय लापरवाही के कारण उनकी खेती और आजीविका दोनों संकट में आ गई है.

Nautha Village Tehri
नौथा में प्राकृतिक जल स्रोत में गिर रहा सीवरेज (फोटो- ETV Bharat)

"हमारे गांव में ऊपर सीवरेज टैंक से गंदा पानी आ रहा है. जिससे हमारे मवेशी बीमार पड़ रहे हैं. साथ ही फसलें भी खराब हो चुकी है. बदबू से लोगों का जीना बेहाल हो रखा है."- दिनेश, ग्रामीण

"इस गंदे पानी की वजह से मवेशी के साथ इंसान बीमार पड़ रहे हैं. करीब दो साल से यही हाल है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है."- प्रेमचंद, ग्रामीण

"पिछले साल भी अधिकारी आए थे, लेकिन दो-तीन महीने तक सीवरेज का पानी बंद रखा. जिससे स्थिति ठीक रही, लेकिन अब हालात जस के तस हैं. हमारी कोई सुनता ही नहीं है."- प्रभा देवी, ग्रामीण

"सारी गंदगी खेतों में जा रही है. इस पानी की वजह से सब्जियां खराब हो रही हैं. चौमासा के दिनों में धान रोपाई के दौरान हमारे पैर भी खराब हो जाती है. हमारे बच्चे भी बीमार हो रहे हैं."- चंपा देवी, ग्रामीण

विधानसभा चुनाव 2027 बहिष्कार की चेतावनी: लंबे समय से समस्या का समाधान न होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. ग्रामीणों ने प्रशासन के सामने खुलकर नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करने के साथ साल 2027 के विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे.

Nautha Village Tehri
नौथा गांव में खेती करतीं महिलाएं (फोटो- ETV Bharat)

"कोई हमारी पीड़ा सुनने को राजी नहीं है. गंदे पानी की वजह से खेत खराब हो गए हैं. यहां से गंदा पानी यमुना में भी जा रहा है. जो काफी चिंताजनक है. हम इतना परेशान हो चुके हैं कि हम गांव खाली करने को मजूबर हो गए हैं. अगर समस्या का समाधान नहीं किया तो आने वाले चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा."- सूरत सिंह, ग्रामीण

गांव छोड़ने को मजबूर हुए ग्रामीण: ग्रामीणों ने ये भी कहा कि सरकार गांवों से पलायन रोकने के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन ऐसी बुनियादी समस्याओं का समाधान न होने से लोग गांव छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं. उनका कहना है कि यदि यही स्थिति रही तो आने वाले समय में गांव के कई परिवार पलायन करने को विवश हो सकते हैं.

Nautha Village Mussoorie
सिर पर जलावन लकड़ी लाती नौथा की महिला (फोटो- ETV Bharat)

"ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया है कि एक हफ्ते के भीतर एसटीपी प्लांट से निकलने वाले पानी को प्राकृतिक स्रोत से अलग करने के लिए सोकपिट (Soak Pit) बनाए जाएंगे. इससे गंदे पानी को अस्थायी रूप से दूसरी दिशा में मोड़ दिया जाएगा. ताकि, वो जल स्रोतों में न मिल सके."- अमित कुमार, अधिशासी अभियंता, गढ़वाल जल संस्थान मसूरी

"एसटीपी से निकलने वाले पानी को स्थायी रूप से दूसरी दिशा में डायवर्ट करने के लिए शासन को 67 लाख रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है. प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही स्थायी समाधान के लिए आवश्यक कार्य शुरू कर दिए जाएंगे."- अमित कुमार, अधिशासी अभियंता, गढ़वाल जल संस्थान मसूरी

एसटीपी संचालन कर रहे ठेकेदार के खिलाफ होगी कार्रवाई: अधिशासी अभियंता अमित कुमार ने ये भी बताया कि एसटीपी का संचालन कर रहे ठेकेदार के खिलाफ लापरवाही के आरोपों की जांच की जा रही है. यदि ठेकेदार दोषी पाया जाता है तो उसका टेंडर निरस्त कर नए ठेकेदार को प्लांट के संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी.

Nautha Village Tehri
नहरों में भी आ रहा गंदा पानी (फोटो- ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए जल्द ही गढ़वाल जल संस्थान, जल निगम और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी. इस बैठक में ये भी विचार किया जाएगा कि एसटीपी से निकलने वाले पानी का उपयोग पॉलीहाउस और खेती में किस प्रकार किया जा सकता है. ताकि, जल संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके और गांव को भी लाभ मिल सके.

Nautha Village Tehri
नौथा गांव में गंदे पानी से खेती प्रभावित (फोटो- ETV Bharat)

प्रशासन के आश्वासन पर नजर बनाए हुए ग्रामीण: फिलहाल, ग्रामीण प्रशासन के आश्वासन पर नजर बनाए हुए हैं. उनका कहना है कि यदि तय समय में काम शुरू नहीं हुआ तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने से पीछे नहीं हटेंगे. अब देखना होगा कि प्रशासन ग्रामीणों की समस्या को कब तक दूर करता है. क्योंकि, ग्रामीण प्राकृतिक जल स्रोतों और नहरों में सीवरेज की पानी आने से काफी परेशान हो चुके हैं.

