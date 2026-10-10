नासिक के अंबड में जहरीले ग्राउंडवाटर से कैंसर की चिंता बढ़ी, लोगों ने स्किन समस्या बताईं
पर्यावरण कार्यकर्ता को मिली लैब रिपोर्ट के अनुसार, पानी के सैंपल में 50.5 मिलीग्राम प्रति लीटर क्रोमियम था.
Published : October 10, 2026 at 10:08 PM IST
नासिक (महाराष्ट्र): नासिक में अंबड महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) जोन से सटे रिहायशी इलाके दत्त नगर में पानी के खराब होने की गंभीर चिंता सामने आई है, जहां रहने वालों ने बोरवेल से पीला, केमिकल वाला पानी बहने की बात कही है.
पर्यावरण कार्यकर्ता को मिली लैब रिपोर्ट के अनुसार, पानी के सैंपल में 50.5 मिलीग्राम प्रति लीटर क्रोमियम था. कार्यकर्ता ने यह भी बताया कि हेक्सावैलेंट क्रोमियम (Hexavalent Chromium) जो मेटल का एक जहरीला रूप है और कैंसर के बढ़ते खतरे से जुड़ा है, खतरनाक स्तर पर पाया गया.
पर्यावरण कार्यकर्ता रोशन केदार और राजेश पंडित ने नदिया और लोग की परिणीति दांडेकर के साथ मिलकर इलाके से पानी के सैंपल इकट्ठा किए और उन्हें टेस्टिंग के लिए एक मान्यता प्राप्त लैब, अश्वमेध इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट्स को भेजा.
वहीं बोरवेल का पानी इस्तेमाल करने के बाद लोगों ने स्किन पर रैशेज, खुजली, छाले और पेट की दिक्कतें बताई हैं.
ऐसी भी रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि टीचर्स ने कुछ बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया है और डॉक्टरों ने महिलाओं को प्रेग्नेंसी न करने की सलाह दी है. इन दावों के स्वतंत्र सत्यापन की जरूरत है. पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि गंदा ग्राउंडवाटर स्थानीय नालों से बहकर आखिर में गोदावरी नदी में मिल जाता है.
प्रभावित हिस्से में कुंभ मेले से जुड़े मुख्य घाट शामिल हैं. कुंभ मेले का झंडा फहराने का कार्यक्रम 31 अक्टूबर को होना है, इसलिए कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लोगों और शहर में आने वाले लाखों भक्तों के लिए संभावित स्वास्थ्य जोखिम पर चिंता जताई है.
उन्होंने अधिकारियों से गंदगी के स्रोत की जांच करने और गंदे पानी को नदी में जाने से रोकने की अपील की है. दत्त नगर में लगभग 20,000 लोग रहते हैं.
लोग बोरवेल के पानी पर निर्भर हैं क्योंकि नगर निगम से पानी की सप्लाई कम प्रेशर पर आती है. स्थानीय निवासी संजीव घायल ने बताया कि बोरवेल के पानी से हाथ धोने पर भी उनके हाथ-पैरों में खुजली होती है. पर्यावरण कार्यकर्ता रोशन केदार ने प्रदूषण के लिए जिम्मेदार उद्योगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
उन्होंने प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों से मेडिकल इलाज का खर्च और पानी साफ करने का खर्च भी वसूलने की मांग की है. कार्यकर्ता का कहना है कि इस इलाके में बड़े पैमाने पर भूजल संदूषण (groundwater contamination) हो सकता है, जैसा कि रानीपेट, तमिलनाडु और रानिया, कानपुर में रिपोर्ट किया गया था.
उन्होंने बच्चों और महिलाओं में लगातार स्किन के घावों, सूजी हुई लसीका ग्रंथियां (swollen lymph nodes) और लंबे समय तक सेहत पर पड़ने वाले असर के बारे में भी चिंता जताई है.
इन कथित स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को अलग से साबित नहीं किया गया है. लोगों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन से अपील की है कि जब तक पानी सुरक्षित न हो जाए, तब तक प्रभावित इलाके में बोरवेल को सील करने का आदेश दिया जाए.
उन्होंने मांग की है कि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सभी जरूरी पानी की टेस्टिंग रिपोर्ट प्रकाशित करे और नासिक नगर निगम लोगों को साफ पानी देने के लिए रोजाना 10-15 टैंकर ट्रिप लगाए.
उन्होंने अंबड महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम एरिया में त्वचा विशेषज्ञों, बाल और स्त्री रोग विशेषज्ञों वाले मेडिकल कैंप लगाने के साथ-साथ इलेक्ट्रोप्लेटिंग (Electroplating), धातु-परिष्करण, पेंट और दूसरी संबंधित इंडस्ट्रीज़ के निरीक्षण की भी मांग की है.
कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों से दूषित के स्रोत का पता लगाने, साफ पीने के पानी तक पहुंच पक्का करने और पर्यावरण नियमों को तोड़ने वाली इंडस्ट्रीज के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की अपील की है.
महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन, जो नासिक के जिला प्रभारी मंत्री हैं, ने इस मामले को गंभीरता से लिया है. महाजन ने प्रभावित लोगों से बात की. महाजन ने कहा है कि लोगों का स्वास्थ्य प्राथमिकता है.
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