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नासिक के अंबड में जहरीले ग्राउंडवाटर से कैंसर की चिंता बढ़ी, लोगों ने स्किन समस्या बताईं

मंत्री गिरीश महाजन को अपनी स्किन दिखाते लोग. ( ETV Bharat )

नासिक (महाराष्ट्र): नासिक में अंबड महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) जोन से सटे रिहायशी इलाके दत्त नगर में पानी के खराब होने की गंभीर चिंता सामने आई है, जहां रहने वालों ने बोरवेल से पीला, केमिकल वाला पानी बहने की बात कही है.

पर्यावरण कार्यकर्ता को मिली लैब रिपोर्ट के अनुसार, पानी के सैंपल में 50.5 मिलीग्राम प्रति लीटर क्रोमियम था. कार्यकर्ता ने यह भी बताया कि हेक्सावैलेंट क्रोमियम (Hexavalent Chromium) जो मेटल का एक जहरीला रूप है और कैंसर के बढ़ते खतरे से जुड़ा है, खतरनाक स्तर पर पाया गया.

पर्यावरण कार्यकर्ता रोशन केदार और राजेश पंडित ने नदिया और लोग की परिणीति दांडेकर के साथ मिलकर इलाके से पानी के सैंपल इकट्ठा किए और उन्हें टेस्टिंग के लिए एक मान्यता प्राप्त लैब, अश्वमेध इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट्स को भेजा. वहीं बोरवेल का पानी इस्तेमाल करने के बाद लोगों ने स्किन पर रैशेज, खुजली, छाले और पेट की दिक्कतें बताई हैं. नासिक के निवासियों को स्वास्थ्य संबंधी खतरों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बोरवेल के जहरीले पानी में क्रोमियम का स्तर अधिक है. (ETV Bharat) ऐसी भी रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि टीचर्स ने कुछ बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया है और डॉक्टरों ने महिलाओं को प्रेग्नेंसी न करने की सलाह दी है. इन दावों के स्वतंत्र सत्यापन की जरूरत है. पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि गंदा ग्राउंडवाटर स्थानीय नालों से बहकर आखिर में गोदावरी नदी में मिल जाता है. प्रभावित हिस्से में कुंभ मेले से जुड़े मुख्य घाट शामिल हैं. कुंभ मेले का झंडा फहराने का कार्यक्रम 31 अक्टूबर को होना है, इसलिए कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लोगों और शहर में आने वाले लाखों भक्तों के लिए संभावित स्वास्थ्य जोखिम पर चिंता जताई है. नासिक के निवासियों को स्वास्थ्य संबंधी जोखिम का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बोरवेल के ज़हरीले पानी में क्रोमियम का स्तर बहुत ज़्यादा है. (ETV Bharat) उन्होंने अधिकारियों से गंदगी के स्रोत की जांच करने और गंदे पानी को नदी में जाने से रोकने की अपील की है. दत्त नगर में लगभग 20,000 लोग रहते हैं. लोग बोरवेल के पानी पर निर्भर हैं क्योंकि नगर निगम से पानी की सप्लाई कम प्रेशर पर आती है. स्थानीय निवासी संजीव घायल ने बताया कि बोरवेल के पानी से हाथ धोने पर भी उनके हाथ-पैरों में खुजली होती है. पर्यावरण कार्यकर्ता रोशन केदार ने प्रदूषण के लिए जिम्मेदार उद्योगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.