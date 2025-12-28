ETV Bharat / bharat

आरक्षण विवाद गहराया: 'ओपन मेरिट' के उम्मीदवार कश्मीर में धरना देंगे

'ओपन मेरिट' के उम्मीदवारों ने घोषणा की है कि वे रविवार से श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के खिलाफ धरना देंगे.

पिछले साल श्रीनगर में सीएम उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर ओपन मेरिट के छात्रों के विरोध प्रदर्शन (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 28, 2025 at 9:14 AM IST

श्रीनगर: सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी ने घोषणा की कि वह रविवार को श्रीनगर में 'ओपन मेरिट' उम्मीदवारों के साथ शामिल होंगे और केंद्र शासित प्रदेश में आरक्षण नीति को तर्कसंगत बनाने पर जोर देंगे.

ओपन मेरिट के उम्मीदवारों ने घोषणा की है कि वे रविवार से श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के खिलाफ धरना देंगे. यह तब हुआ जब एक साल पहले ओपन मेरिट के छात्रों ने रूहुल्लाह के साथ दिसंबर 2024 में श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था.

मेहदी ने सरकार से सभी हितधारकों के साथ बातचीत करने और आरक्षण के मुद्दे को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हल करने का आग्रह किया. रूहुल्लाह के ऑफिस ने कहा, 'भरोसे के बावजूद, अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.' 'इन वादों को बनाए रखने और न्याय के लिए खड़े होने के लिए सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी रविवार एक बार फिर ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स के साथ खड़े होंगे और सही बातचीत और सही समाधान की मांग दोहराएंगे.' ओपन मेरिट स्टूडेंट एसोसिएशन ने कहा कि श्रीनगर के पोलोव्यू स्थित पोलो पार्क में सुबह 10:30 बजे धरना दिया जाएगा.

उन्होंने कहा, 'यह धरना निष्पक्ष और तर्कसंगत आरक्षण से जुड़ी लंबे समय से लंबित और जायज चिंताओं को कानून का पालन करते हुए शांतिपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से उठाने के लिए किया जा रहा है. इसमें कोई नारेबाजी नहीं होगी, कोई उकसावा नहीं होगा और कोई अनुशासनहीनता नहीं होगी.' एसोसिएशन ने भाग लेने वालों से पूरे कार्यक्रम के दौरान अनुशासन, शिष्टाचार और एकता बनाए रखने का आग्रह किया. इस गलत रिजर्वेशन पॉलिसी ने नौकरियों और सीटों में ओपन मेरिट का हिस्सा कम कर दिया है, जो जम्मू-कश्मीर की 70फीसदी आबादी है. यह नई पॉलिसी तब आई जब केंद्र सरकार ने 2024 में रिजर्व ग्रुप को शामिल करने के लिए कोटा बढ़ाया. नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने 2024 के जम्मू-कश्मीर विधानसभा में अपने चुनावी वादे के अनुसार 3 दिसंबर को आरक्षण नीति को 'तर्कसंगत' बनाने के लिए मंत्रिस्तरीय पैनल की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है. फाइल को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास भेज दिया गया है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश के नियमों के अनुसार कैबिनेट के फैसले के लिए लोक भवन की मंजूरी अनिवार्य है.
रिजर्वेशन पर कैबिनेट पैनल को लीड कर रही एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इटू ने कहा कि सरकार ने अपना काम पूरा कर लिया है और फाइल एलजी सिन्हा के पास पेंडिंग है. उन्होंने आगे कहा, 'अगर उन्हें प्रोटेस्ट करना है तो उन्हें एलजी के ऑफिस में प्रोटेस्ट करना चाहिए. अजीब बात है कि उन्हें वहां प्रोटेस्ट करना ठीक नहीं लगता.'

रुहुल्लाह ने मंत्रियों और विधायकों को इनवाइट किया कि अगर फाइल लोक भवन में है तो वे प्रोटेस्ट में शामिल हों. उन्होंने कहा, 'अगर फाइल एलजी के पास है और सरकार स्टूडेंट्स से बात नहीं कर पाती है, तो मैं एलजी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करूंगा.'

हालांकि सरकार ने कैबिनेट सबकमेटी की रिपोर्ट की डिटेल्स को सीक्रेट रखा है, लेकिन अनऑफिशियली, उन्होंने ओपन मेरिट की सीट और जॉब शेयर को 50 परसेंट तक बढ़ाने की सिफारिश की है. उम्मीद के मुताबिक, इस कदम से पिछड़े इलाकों के रेजिडेंट (RBA) और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन (EWS) नाराज हो गए हैं क्योंकि उनके सेगमेंट के लिए कोटा परसेंटेज घटाकर बदलाव किया गया है.

