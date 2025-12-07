'आरक्षण हमारा अधिकार है, कोई दान नहीं', कर्नाटक के पूर्व सांसद उग्रप्पा ने की कानून में संशोधन की मांग
कर्नाटक के पूर्व सांसद वीएस उग्रप्पा ने राज्य सरकार से आरक्षण कानून में संशोधन की मांग की है ताकि कोटा में बढ़ोतरी बरकरार रहे.
Published : December 7, 2025 at 2:05 PM IST
बेंगलुरु: पूर्व सांसद और कर्नाटक राज्य वाल्मीकि समुदाय फोरम के अध्यक्ष वीएस उग्रप्पा ने सिद्धारमैया सरकार से आरक्षण में बढ़ोतरी को बचाने के लिए तुरंत कानून में संशोधन की मांग की है. बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि अगर राज्य सरकार कार्रवाई करने और आरक्षण कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची के तहत बनाए रखने में नाकाम रहती है, तो समुदायों को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है.
उग्रप्पा ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार द्वारा लागू आरक्षण में बढ़ोतरी को कर्नाटक प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने रद्द कर दिया है और फिलहाल यह मामला हाई कोर्ट में लंबित है. उन्होंने कहा कि इससे SC, ST और OBC समुदायों में अनिश्चितता पैदा हो गई है. उन्होंने कहा, "देश में लगभग 40 करोड़ SC और ST नागरिक रहते हैं. सरकारों और अदालतों द्वारा उनके अधिकारों को नजरअंदाज किया जा रहा है. उनकी रोजी-रोटी खतरे में है.
तमिलनाडु की ओर इशारा करते हुए, जो नौवीं अनुसूची के तहत 69 प्रतिशत आरक्षण देता है, उन्होंने कहा कि कर्नाटक को भी उसी रास्ते पर चलना चाहिए. उन्होंने कहा, "हमारे राज्य ने 56 प्रतिशत आरक्षण लागू किया, लेकिन इसे नौवीं अनुसूची में नहीं रखा गया. इसीलिए आज हम इस स्थिति का सामना कर रहे हैं."
उन्होंने आगे कहा कि इंदिरा साहनी मामले में 1992 का सुप्रीम कोर्ट फैसला इस तरह की बढ़ोतरी की इजाजत देता है. उन्होंने कहा कि कर्नाटक के मौजूदा केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को इस मामले को केंद्र सरकार के सामने उठाना चाहिए.
सर्वदलीय बैठक और संवैधानिक संशोधन की मांग
उग्रप्पा ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से कर्नाटक विधानसभा के बेलगावी सत्र के दौरान सर्वदलीय बैठक बुलाने और एक नया कानून पास करने की अपील की. उन्होंने कहा, "आरक्षण कोई दान नहीं है. यह हाशिये पर पड़े समुदायों का अधिकार है. लेकिन आज, हमें बुनियादी अवसर भी नहीं दिए जा रहे हैं."
उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें पर्याप्त आरक्षण सुनिश्चित करने में नाकाम रहीं, जबकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पिछले कार्यकाल में लागू किया गया SCP/TSP एक्ट SC और ST समुदायों के लिए बजट आवंटन का आधार प्रदान करता है. उन्होंने यह भी मांग की कि आरक्षण प्रावधानों को नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास एक प्रतिनिधिमंडल भेजा जाए.
कुरुबा समुदाय को एसटी कैटेगरी में शामिल करने की सिफारिश पर, उग्रप्पा ने कहा कि ऐसा कोई भी फैसला साइंटिफिक एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी के बाद ही लिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, "मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं. लेकिन जब नए समुदाय जोड़े जाते हैं, तो मौजूदा आरक्षण का हिस्सा भी सुरक्षित रखा जाना चाहिए."
सरकारी भर्ती रुकने से हजारों उम्मीदवार प्रभावित हुए...
उन्होंने कहा कि चल रहे कानूनी मामलों की वजह से सरकारी भर्ती रोक दी गई है, जिससे हजारों उम्मीदवार प्रभावित हुए हैं. उन्होंने सरकार से कोर्ट में आरक्षण नीति का बचाव करने के लिए काबिल कानूनी विशेषज्ञों को नियुक्त करने का भी आग्रह किया. उन्होंने चेतावनी दी कि चुने हुए प्रतिनिधियों की चुप्पी स्थिति को और खराब कर रही है, और कहा, "अगर सुधार के लिए कार्रवाई नहीं की गई, तो SC, ST और OBC समुदायों के पास सड़कों पर उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा."
यह भी पढ़ें- तेजपुर यूनिवर्सिटी में वीसी को हटाने की मांग को लेकर धरना- प्रदर्शन जारी