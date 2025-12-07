ETV Bharat / bharat

'आरक्षण हमारा अधिकार है, कोई दान नहीं', कर्नाटक के पूर्व सांसद उग्रप्पा ने की कानून में संशोधन की मांग

बेंगलुरु: पूर्व सांसद और कर्नाटक राज्य वाल्मीकि समुदाय फोरम के अध्यक्ष वीएस उग्रप्पा ने सिद्धारमैया सरकार से आरक्षण में बढ़ोतरी को बचाने के लिए तुरंत कानून में संशोधन की मांग की है. बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि अगर राज्य सरकार कार्रवाई करने और आरक्षण कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची के तहत बनाए रखने में नाकाम रहती है, तो समुदायों को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है.

उग्रप्पा ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार द्वारा लागू आरक्षण में बढ़ोतरी को कर्नाटक प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने रद्द कर दिया है और फिलहाल यह मामला हाई कोर्ट में लंबित है. उन्होंने कहा कि इससे SC, ST और OBC समुदायों में अनिश्चितता पैदा हो गई है. उन्होंने कहा, "देश में लगभग 40 करोड़ SC और ST नागरिक रहते हैं. सरकारों और अदालतों द्वारा उनके अधिकारों को नजरअंदाज किया जा रहा है. उनकी रोजी-रोटी खतरे में है.

तमिलनाडु की ओर इशारा करते हुए, जो नौवीं अनुसूची के तहत 69 प्रतिशत आरक्षण देता है, उन्होंने कहा कि कर्नाटक को भी उसी रास्ते पर चलना चाहिए. उन्होंने कहा, "हमारे राज्य ने 56 प्रतिशत आरक्षण लागू किया, लेकिन इसे नौवीं अनुसूची में नहीं रखा गया. इसीलिए आज हम इस स्थिति का सामना कर रहे हैं."

उन्होंने आगे कहा कि इंदिरा साहनी मामले में 1992 का सुप्रीम कोर्ट फैसला इस तरह की बढ़ोतरी की इजाजत देता है. उन्होंने कहा कि कर्नाटक के मौजूदा केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को इस मामले को केंद्र सरकार के सामने उठाना चाहिए.

सर्वदलीय बैठक और संवैधानिक संशोधन की मांग

उग्रप्पा ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से कर्नाटक विधानसभा के बेलगावी सत्र के दौरान सर्वदलीय बैठक बुलाने और एक नया कानून पास करने की अपील की. ​​उन्होंने कहा, "आरक्षण कोई दान नहीं है. यह हाशिये पर पड़े समुदायों का अधिकार है. लेकिन आज, हमें बुनियादी अवसर भी नहीं दिए जा रहे हैं."