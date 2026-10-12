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'जंतर-मंतर पर वर्षों से आंदोलन होते रहे हैं', प्रदर्शन बंद करने के फैसले से लोगों में नाराजगी, बोले सरकार सवालों से क्यों भाग रही है?

जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दशकों से जंतर-मंतर लोकतंत्र के एक प्रतीक के रूप में खड़ा रहा है, जहां लोग इस उम्मीद के साथ इकट्ठा होते थे कि उनकी आवाज सत्ता में बैठे लोगों तक पहुंचेगी. अन्ना हजारे के अनशन से लेकर निर्भया विरोध प्रदर्शन और नीट पेपर लीक आंदोलन तक, इस साइट ने सार्वजनिक असंतोष की शक्तिशाली अभिव्यक्तियों को देखा है.

विडंबना यह है कि जंतर-मंतर जिसके ऊंचे यंत्र समय और खगोलीय पिंडों की गति का निरीक्षण करने के लिए डिजाइन किए गए थे, हमारे समय और जनभावनाओं के बदलते रुख को मापने की एक जगह बन गया. अब, दिल्ली पुलिस द्वारा इसे एक निर्धारित विरोध स्थल के रूप में डी-नोटिफाई (अधिसूचना से बाहर) करने के बाद, यह ऐतिहासिक स्थल लोगों के खुद को सुनने के लिए एक जगह के रूप में अपनी प्रासंगिकता खोने का जोखिम उठा रहा है.