'जंतर-मंतर पर वर्षों से आंदोलन होते रहे हैं', प्रदर्शन बंद करने के फैसले से लोगों में नाराजगी, बोले सरकार सवालों से क्यों भाग रही है?
दिल्ली के जंतर-मंतर पर वर्षों से आंदोलन होते रहे हैं और पिछली सरकारों के समय भी यहां प्रदर्शन हुए हैं.
Published : October 12, 2026 at 7:41 PM IST
नई दिल्ली: दशकों से जंतर-मंतर लोकतंत्र के एक प्रतीक के रूप में खड़ा रहा है, जहां लोग इस उम्मीद के साथ इकट्ठा होते थे कि उनकी आवाज सत्ता में बैठे लोगों तक पहुंचेगी. अन्ना हजारे के अनशन से लेकर निर्भया विरोध प्रदर्शन और नीट पेपर लीक आंदोलन तक, इस साइट ने सार्वजनिक असंतोष की शक्तिशाली अभिव्यक्तियों को देखा है.
विडंबना यह है कि जंतर-मंतर जिसके ऊंचे यंत्र समय और खगोलीय पिंडों की गति का निरीक्षण करने के लिए डिजाइन किए गए थे, हमारे समय और जनभावनाओं के बदलते रुख को मापने की एक जगह बन गया. अब, दिल्ली पुलिस द्वारा इसे एक निर्धारित विरोध स्थल के रूप में डी-नोटिफाई (अधिसूचना से बाहर) करने के बाद, यह ऐतिहासिक स्थल लोगों के खुद को सुनने के लिए एक जगह के रूप में अपनी प्रासंगिकता खोने का जोखिम उठा रहा है.
1993 में जब सरकार की आर्थिक नीतियों और संप्रदायवाद के खिलाफ हुआ था 'जेल भरो' आंदोलन
इन वर्षों में, राजधानी के दिल में स्थित इस हिस्से ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाया है, जो भ्रष्टाचार और अन्याय से लेकर जवाबदेही की मांग, महिला सुरक्षा और सामाजिक परिवर्तन जैसी शिकायतों से एकजुट थे. कई लोगों के लिए, जंतर-मंतर राष्ट्र का ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करने का एक मंच था जो अन्यथा अनसुने रह जाते. इस स्थल पर शुरुआती महत्वपूर्ण प्रदर्शनों में से एक 1993 में हुआ, जब सरकार की आर्थिक नीतियों और संप्रदायवाद के खिलाफ 'जेल भरो' आंदोलन के लिए 33 संगठन इकट्ठा हुए थे. संसद में इस गोलबंदी के पैमाने को उजागर किया गया था, जहां एक सांसद ने कहा था कि प्रदर्शन में लगभग 25,000 लोगों ने हिस्सा लिया था.
अप्रैल 2011 में अन्ना हज़ारे के के नेतृत्व में जनलोकपाल बिल की उठी थी मांग
लगभग दो दशक बाद, जंतर-मंतर कार्यकर्ता अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले राष्ट्रव्यापी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का केंद्र बन गया. 5 अप्रैल 2011 को, हजारे ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक मजबूत जन लोकपाल बिल की मांग करते हुए पांच दिन का आमरण अनशन शुरू किया था. यह आंदोलन तब और तेज हो गया जब सरकार प्रस्तावित कानून तैयार करने के लिए मंत्रियों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक संयुक्त मसौदा समिति गठित करने पर सहमत हुई.
महिला सुरक्षा को लेकर 2012 में आंदोलन
दिसंबर 2012 में, राजधानी में एक चलती बस में एक महिला के साथ हुए भीषण सामूहिक बलात्कार के बाद यह स्थल और इसके आसपास का इलाका प्रदर्शनों का एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया. वह महिला, जिसे निर्भया के नाम से जाना गया, अपनी चोटों के कारण दम तोड़ गई, जिससे पूरे देश में व्यापक आक्रोश फैल गया. हजारों प्रदर्शनकारियों, विशेष रूप से युवाओं, ने पीड़िता के लिए न्याय और महिलाओं की रक्षा के लिए सख्त कानूनों की मांग करते हुए सड़कों पर मार्च किया.
2014 में, अरुणाचल प्रदेश के एक छात्र निडो तानिया की मौत के बाद भी विरोध प्रदर्शन हुए, जिन पर दक्षिण-पूर्व दिल्ली में कथित रूप से हमला किया गया था. इस घटना ने नस्लीय भेदभाव और पूर्वोत्तर के लोगों के खिलाफ हिंसा पर गुस्सा भड़का दिया, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने न्याय और ऐसे हमलों को रोकने के उपायों की मांग की. जंतर-मंतर उन समूहों को एक मंच प्रदान करता रहा, जिनकी चिंताओं को लगातार ध्यान आकर्षित करने में संघर्ष करना पड़ा. 2017 में, तमिलनाडु के किसानों ने बढ़ते कर्ज, सूखे से संबंधित नुकसान और उनकी आजीविका को प्रभावित करने वाली अन्य समस्याओं से राहत की मांग करते हुए कृषि संकट को उजागर करने के लिए 41 दिनों का विरोध प्रदर्शन किया.
हाई-प्रप्रोफाइल खेल विवाद और महिला पहलवालों का प्रदर्शन
यह स्थल 2023 में एक हाई-प्रप्रोफाइल खेल विवाद के आसपास के प्रदर्शनों का केंद्र बन गया, जब ओलंपिक पदक विजेताओं सहित प्रमुख पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दिया. पहलवानों ने उन पर महिला एथलीटों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, तथा उनकी गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग की. वहीं 2024 में, मेडिकल प्रवेश परीक्षा के संचालन में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए और जवाबदेही की मांग करते हुए नीट-युजी पेपर लीक विवाद पर छात्र और अन्य प्रदर्शनकारी एकत्र हुए.
शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग यहीं से उठी
नीट-युजी पेपर लीक के एक और विवाद के मद्देनजर 2026 में यह मुद्दा फिर से चर्चा में आया, जिससे परीक्षा प्रणाली की सार्वजनिक जांच तेज हो गई. इससे एक भारी हंगामा खड़ा हो गया जो जंतर-मंतर के आसपास केंद्रित हो गया और फिर राजधानी की सड़कों पर फैल गया, और अंततः केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जाकर समाप्त हुआ.
जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन पर पाबंदी
दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन बंद करने के फैसले को लेकर राजनीतिक कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों में नाराजगी है. दिल्ली पुलिस की ओर से प्रदर्शन के लिए रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड स्थान तय किए जाने के बाद विरोध तेज हो गया हैं. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जंतर-मंतर वर्षों से विरोध दर्ज कराने और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रमुख केंद्र रहा है. ऐसे में इस जगह पर प्रदर्शन की अनुमति बंद करने से लोगों के लिए अपनी बात उठाना मुश्किल होगा.
जंतर-मंतर पर मौजूद लोगों ने सवाल उठाया कि अगर सरकार और प्रशासन लोकतांत्रिक तरीके से होने वाले विरोध को स्वीकार करते हैं तो प्रदर्शनकारियों को राजधानी के प्रमुख स्थान पर अपनी बात रखने का अवसर क्यों नहीं दिया जा रहा है? राजेश ग्रिगलानी, कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अजय सिंह और अन्य प्रदर्शनकारियों ने इस फैसले पर नाराजगी जताई है.
सरकार को सवालों का जवाब देना चाहिए
राजेश ग्रिगलानी ने जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन बंद करने के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर इस कदम की जरूरत क्यों पड़ी. उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों, युवाओं और दूसरे संगठनों को प्रदर्शन करने से रोकने के बजाय प्रशासन को उनके लिए जरूरी सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए. राजेश ग्रिगलानी ने कहा, ''अगर कोई राजनीतिक दल या संगठन धरना-प्रदर्शन करना चाहता है, तो उसे जगह दीजिए. उनके बैठने, पानी और माइक की व्यवस्था कीजिए, जिससे देश उनकी बात सुन सके.
उन्होंने कहा कि विपक्ष का मतलब यह नहीं है कि वह सरकार का दुश्मन है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब जंतर-मंतर पर वर्षों से आंदोलन होते रहे हैं और पिछली सरकारों के समय भी यहां प्रदर्शन हुए हैं, तो अब इस जगह पर रोक लगाने का ठोस कारण क्या है? उन्होंने कहा कि किसी भी फैसले के पीछे स्पष्ट तर्क होना चाहिए, जिससे लोगों को समझ आए कि प्रशासन ने ऐसा कदम क्यों उठाया है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना नागरिकों का अधिकार है. अगर सरकार सवालों का जवाब नहीं दे सकती, तो उसे दूसरों को अवसर देना चाहिए. उन्होंने वैकल्पिक प्रदर्शन स्थलों की दूरी और आम लोगों की पहुंच को लेकर भी चिंता जताई है.
मोदी सरकार युवाओं के आंदोलन से डर रही है
हरदोई के कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अजय सिंह ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन बंद करने के फैसले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार युवाओं और विपक्ष की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता से घबराई हुई है. अजय सिंह ने कहा कि देश में बड़ी संख्या में युवा अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं और राहुल गांधी भी युवाओं की आवाज के रूप में सामने आए हैं. उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन रोकने का फैसला इसी राजनीतिक माहौल से जोड़कर देखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर एक-एक करके प्रदर्शन स्थलों पर रोक लगाई जाती रही, तो इससे लोकतांत्रिक विरोध के लिए उपलब्ध जगह सीमित हो जाएगी. अजय सिंह ने कहा कि सरकार को लोगों की आवाज सुननी चाहिए, न कि उनके विरोध के रास्ते बंद करने चाहिए.
जंतर-मंतर ऐतिहासिक धरना स्थल, इसे बंद करना जबरदस्ती
विजेंद्र ने भी इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि जंतर-मंतर लंबे समय से आंदोलनों और धरना-प्रदर्शनों का प्रमुख केंद्र रहा है. उन्होंने कहा कि इस जगह पर प्रदर्शन की अनुमति बंद करना उचित नहीं है. विजेंद्र ने कहा कि सरकार विपक्षी दलों और युवाओं के विरोध से डर रही है. उन्होंने कहा कि रामलीला मैदान, बुराड़ी और सीबीडी ग्राउंड को वैकल्पिक स्थल बताने से यह जरूरी नहीं हो जाता कि वे हर तरह के विरोध-प्रदर्शन के लिए जंतर-मंतर का विकल्प बन सकें.
उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर आंदोलन करने की परंपरा पुरानी है. अन्ना हजारे के आंदोलन और दिल्ली की राजनीति से जुड़े कई विरोध प्रदर्शनों के कारण भी यह जगह लोगों के बीच पहचान बना चुकी है. ऐसे में प्रदर्शनकारियों को यहां अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले लोगों के लिए जंतर-मंतर एक जाना-पहचाना स्थान है. विरोध का स्थान बदलने से प्रदर्शन में भाग लेने और आंदोलन की जानकारी लोगों तक पहुंचाने में मुश्किलें आ सकती हैं.
अतुल जैन ने भी जंतर-मंतर पर प्रदर्शन बंद करने के फैसले पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर को लंबे समय से विरोध दर्ज कराने के लिए उपयोग किया जाता रहा है. ऐसे में इस जगह पर प्रदर्शन रोकने के बजाय प्रशासन को शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए. अतुल जैन ने कहा कि नए स्थानों पर प्रदर्शन करने जाने वाले लोगों को भी पुलिस कार्रवाई का डर बना रहेगा. उन्होंने इसे सरकार और पुलिस की नाकामी बताते हुए कहा कि लोगों को स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए.
यह भी पढ़ें:
- जंतर-मंतर अब नहीं रहा प्रोटेस्ट साइट, गृह मंत्रालय ने रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड समेत 3 जगहों को नामित किया
- दिल्ली में विरोध प्रदर्शन: क्या मोदी सरकार के खिलाफ है असंतोष की शुरुआत? JNU प्रोफेसर का बड़ा विश्लेषण
- "जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की तारीख दो, वरना फिर सड़कों पर उतरेंगे": CJP का पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम