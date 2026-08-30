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'ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण पर मेरी रिपोर्ट को दरिकनार कर रही सरकार', अनुसंधानकर्ता ने लगाए गंभीर आरोप

उन्होंने कहा, "मुझे पता चला कि एक जलाशय प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर तैयार की गई है और उसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, जो मेरे प्रोजेक्ट के मुख्य विषय या बुनियादी कॉन्सेप्ट से काफी मिलती-जुलती है. मुझे पता चला कि इस प्रोजेक्ट के तहत पहले जलाशय के निर्माण के लिए लगभग 696 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं."

डॉ. बोरठाकुर ने आगे दावा किया कि जून-जुलाई 2025 में उन्हें पता चला कि एक जलाशय बनाने के लिए डीपीआर तैयार की गई है और उसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, जो उनके प्रोजेक्ट के मुख्य विषय या बुनियादी कॉन्सेप्ट से काफी मिलती-जुलती है.

हालांकि, डॉ. बोरठाकुर ने आरोप लगाया कि 2019 में प्रोजेक्ट मिलने के बावजूद, असम वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ने 2025 तक उनसे कोई बातचीत नहीं की.उन्होंने कहा, "हालांकि असम वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट को 2019 में मेरा प्रोजेक्ट मिल गया था, लेकिन 2025 तक मुझसे कोई बातचीत नहीं हुई."

उनके अनुसार, अगर किसी खास राज्य में कोई प्रोजेक्ट लागू किया जाना है, तो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलनी चाहिए और उसके बाद उसे केंद्र सरकार को भेजा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि इसके बाद केंद्र जरूरी तकनीकी और आर्थिक मदद दे सकता है.

डॉ. बोरठाकुर ने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार, इस प्रोजेक्ट को जांच और मूल्यांकन के लिए सेंट्रल वॉटर कमीशन और गंगा कंजर्वेशन अथॉरिटी के पास भी भेजा गया था. उन्होंने यह भी दावा किया कि केंद्रीय एजेंसियों ने इस प्रोजेक्ट के बारे में उनसे ईमेल के जरिए बातचीत की थी.

उनके अनुसार, पीएमओ रजिस्ट्रेशन नंबर PMOPG/W/2015/0053882 (दिनांक 10.08.2014) के तहत, प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार के संबंधित जल संसाधन विभाग को भेजा गया था. इसके बाद, उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय जल संसाधन विभाग के पत्र संख्या F.No.Z-24016/1/2015(Pt.)2073-76 के माध्यम से आगे की औपचारिकताओं के लिए प्रोजेक्ट को असम सरकार के जल संसाधन विभाग को भेजा गया था.

डॉ. बोरठाकुर के अनुसार, उन्होंने ब्रह्मपुत्र की भूवैज्ञानिक विशेषताओं का अध्ययन किया और बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट तैयार किया था. उन्होंने जुलाई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय में यह प्रोजेक्ट सौंपा था. उन्होंने कहा कि उन्हें पीएमओ से प्रोजेक्ट मिलने की पुष्टि करने वाली एक पावती मिली थी. उन्होंने कहा, "मैं कई वर्षों से ब्रह्मपुत्र की भूवैज्ञानिक विशेषताओं का अध्ययन कर रहा हूं. इस शोध के आधार पर, मैंने बाढ़ नियंत्रण के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया और 2014 में इसे प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपा. मुझे पीएमओ से प्रोजेक्ट मिलने की पुष्टि करने वाली एक पावती भी मिली थी."

तेजपुर : रिसर्चर डॉ. शैलेंद्र बोरठाकुर ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि 2014 में उन्होंने असम की पुरानी बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को एक प्रोजेक्ट का मुख्य कॉन्सेप्ट सौंपा था, जिसका बाद में सरकार से मंजूरी पाने वाले एक दूसरे जलाशय प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया गया.

डॉ. शैलेंद्र बोरठाकुर द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के पन्ने (ETV Bharat)

डॉ. बोर्थाकुर ने बताया कि उनके प्रस्ताव का मुख्य विचार नियंत्रित जलाशय बनाना और कृत्रिम व प्राकृतिक जल निकायों में सुधार करना था, ताकि बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद के लिए ब्रह्मपुत्र के अतिरिक्त पानी को एक निश्चित समय (लगभग 120 घंटे तक) के लिए नियंत्रित तरीके से जमा किया जा सके.यह आरोप लगाते हुए कि इस विचार का इस्तेमाल उनसे बिना किसी चर्चा या बातचीत के किया गया, डॉ. बोर्थाकुर ने इस कथित हरकत को "साहित्यिक चोरी" का एक रूप बताया.

उन्होंने कहा, "मेरा आरोप है कि मेरे प्रोजेक्ट के मुख्य विचार का इस्तेमाल मुझसे बिना किसी बातचीत या चर्चा के किया गया. इस मामले की पारदर्शी तरीके से जांच होनी चाहिए."डॉ. बोर्थाकुर ने बताया कि इसके बाद उन्होंने ईमेल के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा और तत्कालीन जल संसाधन मंत्री पीयूष हजारिका को इस मामले की जानकारी दी. हालांकि, उनके अनुसार, उन्हें मुख्यमंत्री या जल संसाधन मंत्री की ओर से कोई जवाब नहीं मिला.

इसके बाद, उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2025 में उन्होंने बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित कानूनी कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया. उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें सबसे पहले जल संसाधन विभाग द्वारा केंद्र सरकार को सौंपी गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की एक कॉपी चाहिए थी.

डॉ. शैलेंद्र बोरठाकुर द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के पन्ने (ETV Bharat)

डीपीआर पाने के लिए, डॉ. बोरठाकुर ने बताया कि उन्होंने सबसे पहले जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता के पास सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन किया था. हालांकि, उनका आरोप है कि उन्हें कोई जवाब नहीं मिला.

इसके बाद वे पहली अपीलीय प्राधिकारी के तौर पर विभाग के सचिव के पास गए, लेकिन उनका दावा है कि वहां भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला.इसके बाद, लगभग दो महीने पहले, उन्होंने असम सूचना आयोग के समक्ष दूसरी अपील दायर की. उनका दावा है कि उन्हें आयोग से भी कोई जवाब नहीं मिला है.

डॉ. बोरठाकुर ने कहा, "डीपीआर पाने की कोशिश शुरू किए हुए मुझे लगभग एक साल हो चुका है. फिलहाल, डीपीआर पाने के लिए उचित आरटीआई अपील और कानूनी उपायों के जरिए मामले को आगे बढ़ाने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है."

उनके अनुसार, अपने बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी कानूनी कदम उठाने से पहले डीपीआर हासिल करना जरूरी है.इस बीच, डॉ. बोरठाकुर ने दावा किया कि उनका प्रस्तावित प्रोजेक्ट सिर्फ बाढ़ नियंत्रण तक ही सीमित नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर इसे लागू किया जाता है, तो यह प्रोजेक्ट असम के औद्योगिक, परिवहन और रोज़गार क्षेत्रों में नए अवसर पैदा कर सकता है.

उन्होंने दावा किया, "यह प्रोजेक्ट न केवल असम की बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान का रास्ता खोलेगा, बल्कि लगभग चार लाख बेरोजगार युवाओं के लिए स्थायी रोजगार का एक बड़ा अवसर भी पैदा कर सकता है."उन्होंने आगे कहा कि इस प्रोजेक्ट के लागू होने से कागज उद्योग, परिवहन बुनियादी ढांचे और कई अन्य उद्योगों के विकास का रास्ता भी साफ हो सकता है.

राज्य सरकार और जल संसाधन विभाग की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए डॉ. बोरठाकुर ने कहा, "इतनी क्षमता होने के बावजूद, मुझे समझ नहीं आता कि राज्य सरकार, और खासकर जल संसाधन विभाग, इस मामले पर चुप क्यों है."

उनकी मुख्य मांग है कि 2014 में पीएमओ को सौंपे गए उनके प्रोजेक्ट, केंद्रीय एजेंसियों के साथ हुई बातचीत और अभी मंज़ूर हुए प्रोजेक्ट की डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) के बीच समानता की पारदर्शी तरीके से जांच की जाए और तथ्यों को असम की जनता के सामने लाया जाए. डॉ. शैलेंद्र बोरठाकुर ने कहा, "मेरा मकसद किसी व्यक्ति या संस्था को निशाना बनाना नहीं है. मेरा उद्देश्य ब्रह्मपुत्र में बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान की संभावना को असम की जनता के सामने लाना और इस प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है."

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