क्या ट्रैफिक जाम होने से पहले लग सकता है पता, रूक सकते हैं एक्सीडेंट? IIT जोधपुर कर रही रिसर्च
आईआईटी जोधपुर की टीएसटीएम लैब में ऐसे कुछ सवालों के जवाब ढूंढ़े जा रहे हैं, जिससे भविष्य में ट्रैफिक सुगम और सेफर हो सके.
Published : September 30, 2026 at 4:48 PM IST
जोधपुर: बिना किसी दुर्घटना, सड़क पर रुकावट या किसी साफ दिखने वाली बाधा के बाद भी ट्रैफिक अचानक धीमा क्यों हो जाता है? एक ही सड़क पर यात्रा करने वाले दो लोगों को यात्रा का अनुभव इतना अलग क्यों होता है? और क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ट्रैफिक की समस्याओं का अनुमान लगाने और दुर्घटना होने से पहले सड़कों को सुरक्षित बनाने में मदद कर सकता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) जोधपुर की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स एंड ट्रैफिक मॉडलिंग (TSTM) लैब में, रिसर्चर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, गणित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्यवहार विज्ञान और डेटा एनालिटिक्स को एक साथ लाकर इन सवालों के जवाब तलाश रहे हैं.
समस्या से पहले सक्रिय हो जाए स्मार्ट सिस्टम : सिविल और इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर और TSTM लैब की हेड डॉ रंजू मोहन की अगुवाई में हो रही इस रिसर्च का मकसद ट्रांसपोर्टेशन को सिर्फ सड़कों और गाड़ियों के तौर पर नहीं, बल्कि एक जटिल सिस्टम के तौर पर समझना है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, ट्रैफिक और इंसानी व्यवहार लगातार एक-दूसरे से जुड़े होते हैं. डॉ रंजू मोहन ने बताया कि हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रैफिक कैसे बिहेव करता है, ड्राइवर का बिहेव कैसा होता है? ट्रेवलर कैसे निर्णय लेते हैं? इनका विश्लेषण कर ऐसा मॉडल विकसित करना चाहते हैं जो न केवल प्रॉब्लम के होने के बाद काम करे, बल्कि समस्या से पहले ही सक्रिय हो जाए.
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सुरक्षित और स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम बनाने की कोशिश : उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब सिर्फ सड़कें और गाड़ियां नहीं हैं, यह लोगों, व्यवहार, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और डेटा के एक साथ मिलकर एक मोबिलिटी इकोसिस्टम के तौर पर काम करने के बारे में है. हमारी रिसर्च इन आपसी संबंधों को वैज्ञानिक तरीके से समझने पर केंद्रित है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ज्यादा सुरक्षित, स्मार्ट, कुशल और लोगों की जरूरतों के प्रति ज्यादा संवेदनशील बन सकें. TSTM लैब का मुख्य मकसद ऐसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाना है जो ज्यादा सुरक्षित, स्मार्ट, टिकाऊ और लोगों पर केंद्रित हों—क्योंकि यात्रा को बेहतर बनाने का मतलब असल में लाखों सड़क उपयोगकर्ताओं की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाना है.
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ट्रैफिक व्यवहार का मॉडल : लैब में रिसर्च की एक मुख्य दिशा इस बात को समझने पर केंद्रित है कि ट्रैफिक जाम क्यों बनता है? क्या सड़क पर दिखने से पहले ही इसका अनुमान लगाया जा सकता है? भारतीय ट्रैफिक एक बहुत ही जटिल चुनौती पेश करता है, जहां कारें, बसें, ट्रक, दो-पहिया वाहन और दूसरी गाड़ियां एक साथ चलती हैं. अक्सर लेन के नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया जाता है. शोधकर्ता गणितीय और कंप्यूटेशनल मॉडल विकसित कर रहे हैं, ताकि अलग-अलग प्रकार के वाहनों वाले इस ट्रैफिक के व्यवहार, जाम बनने की प्रक्रिया और समय के साथ बदलती यातायात परिस्थितियों को समझा जा सके. ये मॉडल भविष्य में इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, डिजिटल ट्विन्स और बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन रणनीतियों के विकास के लिए वैज्ञानिक आधार उपलब्ध करा सकते हैं.
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दुर्घटना से पहले की स्थिति जानने की कोशिश : इस शोध का दायरा केवल दुर्घटनाओं का विश्लेषण करने तक सीमित नहीं है. अब सवाल यह है कि क्या दुर्घटना होने से पहले ही कुछ खतरनाक परिस्थितियों की पहचान की जा सकती है? TSTM लैब अपने Proactive Road Safety शोध के माध्यम से ट्रैफिक-फ्लो मॉडलिंग, ड्राइविंग सिमुलेशन, व्यवहार संबंधी अध्ययन और वास्तविक सड़क पर किए गए ट्रैफिक अवलोकनों को एक साथ जोड़ रही है. इसका उद्देश्य संभावित जोखिमों की पहले से पहचान करने के तरीके विकसित करना है, ताकि सड़क डिजाइन को अधिक सुरक्षित बनाया जा सके, ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर किया जा सके जिससे परिवहन से जुड़ी नीतियां वास्तविक डेटा और वैज्ञानिक प्रमाणों पर बनाई जा सके.
यात्री अनुभव भी शोध का हिस्सा: इस रिसर्च का एक और अहम पहलू यात्री के अनुभव पर ध्यान देता है. TSTM लैब इस बात की स्टडी करती है कि लोग ट्रांसपोर्ट के एक साधन को दूसरे के मुकाबले क्यों चुनते हैं और क्या यात्रा की क्वालिटी उनके भविष्य के यात्रा के फैसलों पर असर डालती है. यात्रा से मिलने वाली संतुष्टि और यात्रा के व्यवहार की एक साथ जांच करके, रिसर्चर ऐसी जानकारी जुटाना चाहते हैं जो प्लानर्स को ऐसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विकसित करने में मदद कर सके जो कुशल होने के साथ-साथ आरामदायक, यूजर-फ्रेंडली, समावेशी और टिकाऊ हों. इस काम के केंद्र में डेटा है. भारतीय ट्रैफिक की असलियत को बेहतर ढंग से समझने के लिए, लैब IDS JODHA विकसित कर रही है, जो अलग-अलग ट्रैफिक स्थितियों में बड़े पैमाने पर फील्ड-डेटा इकट्ठा करके बनाया गया एक व्यापक ट्रांसपोर्टेशन डेटासेट है.