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क्या ट्रैफिक जाम होने से पहले लग सकता है पता, रूक सकते हैं एक्सीडेंट? IIT जोधपुर कर रही रिसर्च

रिसर्च के दौरान डॉ रंजू मोहन और उनकी टीम ( Source - IIT Jodhpur )

जोधपुर: बिना किसी दुर्घटना, सड़क पर रुकावट या किसी साफ दिखने वाली बाधा के बाद भी ट्रैफिक अचानक धीमा क्यों हो जाता है? एक ही सड़क पर यात्रा करने वाले दो लोगों को यात्रा का अनुभव इतना अलग क्यों होता है? और क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ट्रैफिक की समस्याओं का अनुमान लगाने और दुर्घटना होने से पहले सड़कों को सुरक्षित बनाने में मदद कर सकता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) जोधपुर की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स एंड ट्रैफिक मॉडलिंग (TSTM) लैब में, रिसर्चर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, गणित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्यवहार विज्ञान और डेटा एनालिटिक्स को एक साथ लाकर इन सवालों के जवाब तलाश रहे हैं.