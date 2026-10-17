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Explainer: टाइटन पनडुब्बी हादसे का रहस्य! 3800 मीटर की गहराई में क्यों ढहा कैप्सूल, IIT-ISM के शोध में सामने आईं कमजोरियां

डिजाइन इमेज ( Etv Bharat )

धनबाद: टाइटन एक कमर्शियल सबमर्सिबल (गहरे पानी में जाने वाली छोटी पनडुब्बी) थी, जिसे अमेरिकी अंडरवाटर टूरिज्म कंपनी ने बनाया था. यह पनडुब्बी मुख्य रूप से पर्यटकों को समुद्र की गहराइयों में डूबे हुए ऐतिहासिक जहाज टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए डिजाइन की गई थी. 18 जून 2023 को एक गहरे समुद्री अभियान के दौरान भीषण इम्प्लोजन हुआ. समुद्र के अत्यधिक बाहरी दबाव से ढांचा अचानक अंदर की ओर ढह गया. सवार सभी पांच लोगों की मौत हो गई.

इस घटना ने गहरे समुद्र की पनडुब्बियों की डिजाइन, निर्माण और सुरक्षा परीक्षणों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए IIT (ISM) धनबाद के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के शोधकर्ताओं ने कंप्यूटर आधारित विश्लेषण किया. अध्ययन प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका Engineering Failure Analysis में प्रकाशित हुआ है.