Explainer: टाइटन पनडुब्बी हादसे का रहस्य! 3800 मीटर की गहराई में क्यों ढहा कैप्सूल, IIT-ISM के शोध में सामने आईं कमजोरियां
2023 में टाइटन पनडुब्बी उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूब गई थी. ये हादसा क्यों हुआ था, इसका कारण IIT-ISM ने बताया है. रिपोर्ट- नरेंद्र निषाद.
Published : October 17, 2026 at 1:29 PM IST
धनबाद: टाइटन एक कमर्शियल सबमर्सिबल (गहरे पानी में जाने वाली छोटी पनडुब्बी) थी, जिसे अमेरिकी अंडरवाटर टूरिज्म कंपनी ने बनाया था. यह पनडुब्बी मुख्य रूप से पर्यटकों को समुद्र की गहराइयों में डूबे हुए ऐतिहासिक जहाज टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए डिजाइन की गई थी. 18 जून 2023 को एक गहरे समुद्री अभियान के दौरान भीषण इम्प्लोजन हुआ. समुद्र के अत्यधिक बाहरी दबाव से ढांचा अचानक अंदर की ओर ढह गया. सवार सभी पांच लोगों की मौत हो गई.
इस घटना ने गहरे समुद्र की पनडुब्बियों की डिजाइन, निर्माण और सुरक्षा परीक्षणों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए IIT (ISM) धनबाद के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के शोधकर्ताओं ने कंप्यूटर आधारित विश्लेषण किया. अध्ययन प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका Engineering Failure Analysis में प्रकाशित हुआ है.
कैसा थी टाइटन सबमरीन
इस पनडुब्बी में अधिकतम 5 लोग बैठ सकते थे (1 पायलट और 4 यात्री). इसके अंदर कोई सीट नहीं थी, सभी को फर्श पर बैठना पड़ता था. इसमें एक छोटा, बुनियादी टॉयलेट भी मौजूद था. इस पूरी पनडुब्बी को एक संशोधित वीडियो-गेम कंट्रोलर की मदद से ऑपरेट किया जाता था. आपातकालीन स्थिति के लिए इसमें यात्रियों के लिए 96 घंटे का लाइफ-सपोर्ट ऑक्सीजन बैकअप मौजूद था.
यह कैसे काम करती थी?
टाइटन अपने आप समुद्र तट से लॉन्च नहीं हो सकती थी. इसे एक बड़े कमर्शियल सपोर्ट जहाज के जरिए समुद्र के उस हिस्से तक ले जाया जाता था जहां टाइटैनिक का मलबा है. वहां इसे एक छोटे से लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म के जरिए पानी के नीचे उतारा जाता था. इस पनडुब्बी में कोई जीपीएस काम नहीं करता था. सतह पर मौजूद सपोर्ट जहाज के क्रू सदस्य टेक्स्ट मैसेज के जरिए अंदर बैठे पायलट को नेविगेशन के निर्देश भेजते थे.
कैसे हुआ हादसा
18 जून 2023 की सुबह, टाइटन पनडुब्बी उत्तरी अटलांटिक महासागर में न्यूफाउंडलैंड (कनाडा) के तट से लगभग 644 किमी दूर टाइटैनिक के मलबे की ओर नीचे उतरी. लेकिन यात्रा शुरू होने के ठीक 1 घंटा 45 मिनट बाद ही सतह पर मौजूद जहाज से टाइटन का संपर्क पूरी तरह टूट गया. पनडुब्बी के लापता होने के बाद अमेरिका, कनाडा और अन्य देशों की नौसेना व कोस्ट गार्ड्स ने एक विशाल अंतरराष्ट्रीय खोज अभियान चलाया.
लगभग 80 घंटे की खोज के बाद, समुद्र तल पर काम करने वाले एक रोबोटिक सबमर्सिबल को टाइटन के टुकड़े मिले. यह मलबा टाइटैनिक जहाज के अग्रभाग से लगभग 1,600 फीट दूर समुद्र तल पर बिखरा हुआ था.
हादसे के बाद शोध और प्रमुख निष्कर्ष
मुख्य लेखक संजीव कुमार हैं. सह-लेखक सिद्धार्थ सिंह गुसेन हैं. मार्गदर्शन प्रोफेसर रश्मि रंजन दास ने किया, जो शोधपत्र के पत्राचार लेखक भी हैं. शोधकर्ताओं के अनुसार, टाइटन की संरचना तीन प्रमुख हिस्सों में बनी थी. आगे और पीछे के हिस्से टाइटेनियम के थे. बीच का मुख्य ढांचा कार्बन फाइबर कंपोजिट से तैयार किया गया था. इन हिस्सों को जोड़ने के लिए चिपकाने वाले पदार्थ यानी एडहेसिव का इस्तेमाल हुआ था.
कार्बन फाइबर हल्का होता है और अपनी दिशा में बहुत अधिक तन्य शक्ति रखता है. विमानन और उन्नत इंजीनियरिंग में इसका व्यापक उपयोग होता है. लेकिन मजबूती का मतलब हर परिस्थिति में समान सुरक्षा नहीं होता. अत्यधिक दबाव, बार-बार के दबाव चक्र और अलग-अलग सामग्रियों के जोड़ संरचना के व्यवहार को बदल सकते हैं.
डिलैमिनेशन और एडहेसिव फेल्योर—दो अहम शब्द
शोध में दो तकनीकी शब्द प्रमुखता से आए—डिलैमिनेशन और एडहेसिव फेल्योर. डिलैमिनेशन का मतलब है कंपोजिट सामग्री की परतों का एक-दूसरे से अलग होना. एडहेसिव फेल्योर तब होता है जब जोड़ने वाला पदार्थ या जोड़ पर्याप्त भार सहन नहीं कर पाता.
कंप्यूटर मॉडल के जरिए शोधकर्ताओं ने देखा कि अत्यधिक दबाव में इन स्थानों पर तनाव कैसे वितरित होता है और दरारें कैसे आगे बढ़ सकती हैं. संजीव कुमार के अनुसार, संरचना में मौजूद सूक्ष्म दरारें सामान्य आंखों से अक्सर नहीं दिखतीं. अगर ये बढ़ें और दूसरी क्षतिग्रस्त जगहों से मिल जाएं, तो मजबूती गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है.
कंप्यूटेशनल फ्रैक्चर मैकेनिक्स का इस्तेमाल
अध्ययन की खासियत कंप्यूटेशनल फ्रैक्चर मैकेनिक्स का उपयोग है. फ्रैक्चर मैकेनिक्स इंजीनियरिंग की वह शाखा है जो दरारों, उनके बढ़ने और विफलता का अध्ययन करती है. जब इसे कंप्यूटर मॉडल और गणितीय सिमुलेशन से समझा जाता है, तो इसे कंप्यूटेशनल फ्रैक्चर मैकेनिक्स कहा जाता है. शोधकर्ताओं ने टाइटन का कंप्यूटर मॉडल तैयार किया. फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस से अलग-अलग हिस्सों में तनाव और संभावित क्षति का अध्ययन किया. इससे पता चला कि किन स्थानों पर तनाव ज्यादा केंद्रित हो सकता है और वहां दरारें या परतें अलग होने की संभावना कैसे बदल सकती है.
चुनौतियां और सीमाएं
सबसे बड़ी चुनौती आंकड़ों की कमी थी. वास्तविक परिस्थितियों में प्रयोग संभव नहीं था. इसलिए तकनीकी रिपोर्टों, तस्वीरों और उपलब्ध जांच निष्कर्षों के आधार पर मॉडल के नतीजों की जांच करनी पड़ी. प्रोफेसर रश्मि रंजन दास के अनुसार, कंप्यूटर मॉडल से मिले नतीजों की पुष्टि करना सबसे कठिन था. उपलब्ध तस्वीरों और रिपोर्टों पर निर्भर रहना पड़ा. शोधपत्र की समीक्षा के दौरान विशेषज्ञों के सवालों का जवाब देना भी महत्वपूर्ण रहा.
भविष्य के लिए सबक
टाइटन हादसे ने साफ कर दिया कि गहरे समुद्र की किसी भी संरचना की सुरक्षा केवल मजबूत सामग्री चुन लेने से सुनिश्चित नहीं होती. सामग्री की गुणवत्ता, निर्माण प्रक्रिया, परतों का जुड़ाव, संभावित सूक्ष्म दरारें और बार-बार पड़ने वाले दबाव का वैज्ञानिक मूल्यांकन भी उतना ही जरूरी है. IIT (ISM) धनबाद का यह शोध इसी दिशा में महत्वपूर्ण तकनीकी अध्ययन है. यह बताता है कि क्षति किस क्रम में बढ़ सकती थी और अलग-अलग कमजोरियों का संयुक्त प्रभाव कैसे सामने आ सकता था.
भविष्य में गहरे समुद्र की पनडुब्बियों के डिजाइन, निर्माण और सुरक्षा परीक्षणों को बेहतर बनाने में उपयोगी हो सकते हैं. हालांकि, इस अध्ययन को आधिकारिक जांच का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए. यह उपलब्ध साक्ष्यों और गणितीय मॉडल पर आधारित वैज्ञानिक विश्लेषण है, जो संरचनात्मक विफलता को समझने में अतिरिक्त जानकारी देता है.
टाइटन घटना ने दिखाया कि अत्याधुनिक तकनीक के बावजूद गहरे समुद्र की चुनौतियां कितनी गंभीर हो सकती हैं. डिजाइन, निर्माण और वैज्ञानिक परीक्षण—तीनों का मजबूत होना जरूरी है. यह शोध भविष्य की सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में उपयोगी साबित हो सकता है.
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