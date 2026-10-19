ओडिशा: पांच युवा ओरांगुटान की सेहत अच्छी हुई, मूल देश भेजने की तैयारी
ओडिशा में सितंबर में बचाए गए पांच ओरंगुटान को भुवनेश्वर के नंदनकानन चिड़ियाघर में विशेषज्ञों की देखभाल में रखा गया है. विकास दास की रिपोर्ट.
Published : October 19, 2026 at 7:12 PM IST
भुवनेश्वर: ओडिशा के बालासोर जिले में भोगराई से 8 सितंबर को बचाए गए पांच ओरंगुटान (वनमानुष) की सेहत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है. फिलहाल सभी की सेहत अच्छी है और उनका वजन भी लगातार बढ़ रहा है. उनका खाना-पीना भी सामान्य हो गया है. भुवनेश्वर स्थित नंदनकानन चिड़ियाघर के डिप्टी डायरेक्टर प्रदीप मिरासे ने ईटीवी भारत से बात करते हुए यह जानकारी दी.
मिरासे ने कहा कि एक मादा और एक नर ओरंगुटान, जो पहले एनीमिया से जूझ रहे थे, उनकी हरकतें और गतिविधियों में भी सुधार हुआ है. उन्होंने कहा, "यह खुशी की बात है कि सभी ओरंगुटान की सेहत अच्छी है और उनका खाना-पीना सामान्य है. रेस्क्यू के बाद उनकी सेहत में यह सुधार वन्यजीव संरक्षण और देखभाल के क्षेत्र में एक सकारात्मक संकेत है."
प्रदीप मिरासे ने कहा, सभी पांच ओरंगुटान बच्चों की हर दिन विशेषज्ञों की देखरेख में जांच की जा रही है. वे सभी सामान्य तरीके से खा रहे हैं और उनकी भूख और खाने-पीने की आदतों में भी सुधार हुआ है. बच्चों की सेहत में सुधार को ध्यान में रखते हुए, खाने की मात्रा धीरे-धीरे बढ़ा दी गई है. इसके साथ ही, उनके खाने में ठोस खाद्य पदार्थ भी शामिल किया गया है."
मेडिकल टीम की लगातार निगरानी और विशेषज्ञों की देखभाल से अब इन 5 ओरंगुटान बच्चों की सेहत ठीक बताई गई है.
प्रदीप मिरासे ने कहा कि इसके अलावा, नंदनकानन में ओरंगुटान बच्चों के मनोरंजन के लिए झूलों और खिलौनों की भी व्यवस्था की गई है. जहां वे खेलकर समय बिता रहे हैं. साथ ही, वे 3 महीने यानी दिसंबर के आखिर तक क्वारंटाइन में रहेंगे. फिर, पर्यटकों के लिए उन्हें देखने की व्यवस्था की जाएगी. इन ओरंगुटान को कांच के घेरे में रखा जाएगा, पूरी तरह से प्राकृतिक माहौल जैसा बनाया जाएगा.
शिशु ओरंगुटान को इंडोनेशिया वापस भेजा गया
इस बीच, जकार्ता में भारतीय दूतावास ने कहा कि सुमात्रा मूल का एक शिशु ओरंगुटान दोनों देशों के वन्यजीव अधिकारियों और CITES प्रबंधन प्राधिकरणों के समन्वित प्रयासों के बाद सोमवार को इंडोनेशिया वापस भेज दिया गया, जिसे 2024 में भारत में बचाया गया था.
ओरंगुटान को गुजरात से वापस इंडोनेशिया भेजा गया और वह सोमवार को मेदान के कुआलानामु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा, जहां भारतीय महावाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने इंडोनेशिया के वानिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित एक स्वागत समारोह में भाग लिया.
रेस्क्यू के बाद से, ओरंगुटान को भारतीय वन्यजीव अधिकारियों से पशु चिकित्सा देखभाल और उचित आवास सुविधाएं मिली हैं.
वहीं, सितंबर में ओडिशा में बचाए गए पांच युवा ओरांगुटान को उनके देश वापस भेजने के प्रयास भी चल रहे हैं, जो उनकी प्रजाति और मूल स्थान की पुष्टि और आवश्यक प्रक्रियाओं के पूरा होने पर निर्भर करते हैं.
भारतीय दूतावास इस प्रक्रिया में सहायता के लिए इस साल नवंबर में इंडोनेशिया के वानिकी मंत्रालय के वन्यजीव विशेषज्ञों की भारत यात्रा की व्यवस्था भी कर रहा है. बचाए गए पांच ओरांगुटान की वर्तमान में भुवनेश्वर के नंदनकानन चिड़ियाघर (Nandankanan Zoological Park) में देखभाल की जा रही है, जहां उन्हें पशु चिकित्सा सहायता मिल रही है.
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