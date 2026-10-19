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ओडिशा: पांच युवा ओरांगुटान की सेहत अच्छी हुई, मूल देश भेजने की तैयारी

ओडिशा: पांच युवा ओरांगुटान की सेहत अच्छी हुई, मूल देश भेजने की तैयारी ( ETV Bharat )

भुवनेश्वर: ओडिशा के बालासोर जिले में भोगराई से 8 सितंबर को बचाए गए पांच ओरंगुटान (वनमानुष) की सेहत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है. फिलहाल सभी की सेहत अच्छी है और उनका वजन भी लगातार बढ़ रहा है. उनका खाना-पीना भी सामान्य हो गया है. भुवनेश्वर स्थित नंदनकानन चिड़ियाघर के डिप्टी डायरेक्टर प्रदीप मिरासे ने ईटीवी भारत से बात करते हुए यह जानकारी दी.

मिरासे ने कहा कि एक मादा और एक नर ओरंगुटान, जो पहले एनीमिया से जूझ रहे थे, उनकी हरकतें और गतिविधियों में भी सुधार हुआ है. उन्होंने कहा, "यह खुशी की बात है कि सभी ओरंगुटान की सेहत अच्छी है और उनका खाना-पीना सामान्य है. रेस्क्यू के बाद उनकी सेहत में यह सुधार वन्यजीव संरक्षण और देखभाल के क्षेत्र में एक सकारात्मक संकेत है."

नंदनकानन चिड़ियाघर में ओरांगुटान (ETV Bharat) प्रदीप मिरासे ने कहा, सभी पांच ओरंगुटान बच्चों की हर दिन विशेषज्ञों की देखरेख में जांच की जा रही है. वे सभी सामान्य तरीके से खा रहे हैं और उनकी भूख और खाने-पीने की आदतों में भी सुधार हुआ है. बच्चों की सेहत में सुधार को ध्यान में रखते हुए, खाने की मात्रा धीरे-धीरे बढ़ा दी गई है. इसके साथ ही, उनके खाने में ठोस खाद्य पदार्थ भी शामिल किया गया है." मेडिकल टीम की लगातार निगरानी और विशेषज्ञों की देखभाल से अब इन 5 ओरंगुटान बच्चों की सेहत ठीक बताई गई है. प्रदीप मिरासे ने कहा कि इसके अलावा, नंदनकानन में ओरंगुटान बच्चों के मनोरंजन के लिए झूलों और खिलौनों की भी व्यवस्था की गई है. जहां वे खेलकर समय बिता रहे हैं. साथ ही, वे 3 महीने यानी दिसंबर के आखिर तक क्वारंटाइन में रहेंगे. फिर, पर्यटकों के लिए उन्हें देखने की व्यवस्था की जाएगी. इन ओरंगुटान को कांच के घेरे में रखा जाएगा, पूरी तरह से प्राकृतिक माहौल जैसा बनाया जाएगा. नंदनकानन चिड़ियाघर में खेलते हुए ओरांगुटान (ETV Bharat) शिशु ओरंगुटान को इंडोनेशिया वापस भेजा गया

इस बीच, जकार्ता में भारतीय दूतावास ने कहा कि सुमात्रा मूल का एक शिशु ओरंगुटान दोनों देशों के वन्यजीव अधिकारियों और CITES प्रबंधन प्राधिकरणों के समन्वित प्रयासों के बाद सोमवार को इंडोनेशिया वापस भेज दिया गया, जिसे 2024 में भारत में बचाया गया था.