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चमोली के तमक नाले में तबाही का मंजर, मलबे में लापता बीआरओ कर्मचारी की तलाश जारी, देखें तस्वीरें

चमोली जिले के तमक में नाले में सोमवार को बाढ़ आई थी, बाढ़ में पुल बह गया था और बीआरओ का कर्मचारी भी लापता है

CHAMOLI TAMAK DRAIN FLOOD
चमोली में सर्च ऑपरेशन जारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 11, 2026 at 12:38 PM IST

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Updated : August 11, 2026 at 12:45 PM IST

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देहरादून: सोमवार शाम नीती घाटी के तमक नाले में भारी बारिश के बाद आए उफान ने भारी तबाही मचाई है. अचानक उफान पर आए तमक नाले में बहने वाले बीआरओ कर्मचारी का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है. आपदा के दूसरे दिन मंगलवार सुबह से ही चमोली पुलिस एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लापता कर्मचारी की तलाश में जुटी हुई हैं. राहत और बचाव अभियान के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे और जवानों के साथ खोजबीन में सहयोग कर रहे हैं.

पानी कम हुआ तो सामने आई तबाही की तस्वीर: मंगलवार सुबह तमक नाले में पानी का बहाव कुछ सामान्य हुआ तो आपदा से हुई तबाही की तस्वीरें सामने आने लगीं नाले के आसपास बड़ी मात्रा में मलबा जमा है. इसी मलबे में वाहन भी दबे हुए नजर आ रहे हैं. घटनास्थल के चारों तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नाले में आया उफान कितना भयावह रहा होगा.

तमक नाले में तबाही का मंजर (वीडियो सोर्स- District Administration)

सुबह से जारी है खोज एवं बचाव अभियान: लापता कर्मचारी की तलाश के लिए मंगलवार सुबह करीब साढ़े छह बजे से ही खोज एवं बचाव अभियान शुरू कर दिया गया. चमोली पुलिस के साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं और नाले के आसपास मलबे को खंगालना शुरू किया.

Chamoli Tamak Drain Flood
सोमवार को तमक नाले में आई बाढ़ में पुल बह गया था (फोटो सोर्स- District Administration)

पानी का बहाव कम होने के बाद रेस्क्यू टीमों को सर्च ऑपरेशन में कुछ राहत मिली है, लेकिन भारी मात्रा में जमा मलबा अभियान में चुनौती बना हुआ है.

Chamoli Tamak Drain Flood
मलबे में वाहन (फोटो सोर्स- District Administration)

स्थानीय लोग भी रेस्क्यू टीमों के साथ जुटे: आपदा की सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी तमक क्षेत्र में पहुंचे. स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू टीमें आसपास के इलाकों और मलबे में लापता कर्मचारी की तलाश कर रही हैं. नाले के आसपास का इलाका दुर्गम होने के कारण राहत और बचाव दल को काफी सावधानी के साथ अभियान चलाना पड़ रहा है.

Chamoli Tamak Drain Flood
सड़क पर भी मलबा (फोटो सोर्स- District Administration)

सोमवार से चमोली में जारी है बारिश: इधर चमोली जिले में सोमवार से ही बारिश का दौर जारी है. हालांकि मंगलवार को फिलहाल बारिश हल्की है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश के चलते नदी-नालों के जलस्तर और भूस्खलन को लेकर खतरा बना हुआ है. तमक नाले में आई आपदा के बाद प्रशासन और राहत एजेंसियां हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

लापता कर्मचारी की तलाश सबसे बड़ी चुनौती: तमक नाले में आए उफान के बाद एक बीआरओ (Border Roads Organisation) कर्मचारी के बहने की सूचना है. आपदा के दूसरे दिन भी उसका कोई पता नहीं चल सका है.

Chamoli Tamak Drain Flood
कई गाड़ियां मलबे में फंस गईं (फोटो सोर्स- District Administration)

रेस्क्यू टीमें मलबे और नाले के आसपास संभावित स्थानों पर लगातार तलाश कर रही हैं. अब सभी की निगाहें इस सर्च ऑपरेशन पर टिकी हैं कि मलबे के बीच से लापता कर्मचारी का कोई सुराग मिल पाता है या नहीं.

Chamoli Tamak Drain Flood
तमक की बाढ़ में लापता बीआरओ कर्मी की तलाश (फोटो सोर्स- District Administration)
ये भी पढ़ें: उत्तराखंड: चमोली में भयानक जलसैलाब में बहे पुल और गाड़ी, बीआरओ कर्मी भी लापता
Last Updated : August 11, 2026 at 12:45 PM IST

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