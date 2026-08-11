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चमोली के तमक नाले में तबाही का मंजर, मलबे में लापता बीआरओ कर्मचारी की तलाश जारी, देखें तस्वीरें

चमोली में सर्च ऑपरेशन जारी ( Etv Bharat )

देहरादून: सोमवार शाम नीती घाटी के तमक नाले में भारी बारिश के बाद आए उफान ने भारी तबाही मचाई है. अचानक उफान पर आए तमक नाले में बहने वाले बीआरओ कर्मचारी का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है. आपदा के दूसरे दिन मंगलवार सुबह से ही चमोली पुलिस एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लापता कर्मचारी की तलाश में जुटी हुई हैं. राहत और बचाव अभियान के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे और जवानों के साथ खोजबीन में सहयोग कर रहे हैं. पानी कम हुआ तो सामने आई तबाही की तस्वीर: मंगलवार सुबह तमक नाले में पानी का बहाव कुछ सामान्य हुआ तो आपदा से हुई तबाही की तस्वीरें सामने आने लगीं नाले के आसपास बड़ी मात्रा में मलबा जमा है. इसी मलबे में वाहन भी दबे हुए नजर आ रहे हैं. घटनास्थल के चारों तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नाले में आया उफान कितना भयावह रहा होगा. तमक नाले में तबाही का मंजर (वीडियो सोर्स- District Administration) सुबह से जारी है खोज एवं बचाव अभियान: लापता कर्मचारी की तलाश के लिए मंगलवार सुबह करीब साढ़े छह बजे से ही खोज एवं बचाव अभियान शुरू कर दिया गया. चमोली पुलिस के साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं और नाले के आसपास मलबे को खंगालना शुरू किया.