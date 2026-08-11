चमोली के तमक नाले में तबाही का मंजर, मलबे में लापता बीआरओ कर्मचारी की तलाश जारी, देखें तस्वीरें
चमोली जिले के तमक में नाले में सोमवार को बाढ़ आई थी, बाढ़ में पुल बह गया था और बीआरओ का कर्मचारी भी लापता है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 11, 2026 at 12:38 PM IST|
Updated : August 11, 2026 at 12:45 PM IST
देहरादून: सोमवार शाम नीती घाटी के तमक नाले में भारी बारिश के बाद आए उफान ने भारी तबाही मचाई है. अचानक उफान पर आए तमक नाले में बहने वाले बीआरओ कर्मचारी का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है. आपदा के दूसरे दिन मंगलवार सुबह से ही चमोली पुलिस एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लापता कर्मचारी की तलाश में जुटी हुई हैं. राहत और बचाव अभियान के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे और जवानों के साथ खोजबीन में सहयोग कर रहे हैं.
पानी कम हुआ तो सामने आई तबाही की तस्वीर: मंगलवार सुबह तमक नाले में पानी का बहाव कुछ सामान्य हुआ तो आपदा से हुई तबाही की तस्वीरें सामने आने लगीं नाले के आसपास बड़ी मात्रा में मलबा जमा है. इसी मलबे में वाहन भी दबे हुए नजर आ रहे हैं. घटनास्थल के चारों तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नाले में आया उफान कितना भयावह रहा होगा.
सुबह से जारी है खोज एवं बचाव अभियान: लापता कर्मचारी की तलाश के लिए मंगलवार सुबह करीब साढ़े छह बजे से ही खोज एवं बचाव अभियान शुरू कर दिया गया. चमोली पुलिस के साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं और नाले के आसपास मलबे को खंगालना शुरू किया.
पानी का बहाव कम होने के बाद रेस्क्यू टीमों को सर्च ऑपरेशन में कुछ राहत मिली है, लेकिन भारी मात्रा में जमा मलबा अभियान में चुनौती बना हुआ है.
स्थानीय लोग भी रेस्क्यू टीमों के साथ जुटे: आपदा की सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी तमक क्षेत्र में पहुंचे. स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू टीमें आसपास के इलाकों और मलबे में लापता कर्मचारी की तलाश कर रही हैं. नाले के आसपास का इलाका दुर्गम होने के कारण राहत और बचाव दल को काफी सावधानी के साथ अभियान चलाना पड़ रहा है.
सोमवार से चमोली में जारी है बारिश: इधर चमोली जिले में सोमवार से ही बारिश का दौर जारी है. हालांकि मंगलवार को फिलहाल बारिश हल्की है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश के चलते नदी-नालों के जलस्तर और भूस्खलन को लेकर खतरा बना हुआ है. तमक नाले में आई आपदा के बाद प्रशासन और राहत एजेंसियां हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.
लापता कर्मचारी की तलाश सबसे बड़ी चुनौती: तमक नाले में आए उफान के बाद एक बीआरओ (Border Roads Organisation) कर्मचारी के बहने की सूचना है. आपदा के दूसरे दिन भी उसका कोई पता नहीं चल सका है.
रेस्क्यू टीमें मलबे और नाले के आसपास संभावित स्थानों पर लगातार तलाश कर रही हैं. अब सभी की निगाहें इस सर्च ऑपरेशन पर टिकी हैं कि मलबे के बीच से लापता कर्मचारी का कोई सुराग मिल पाता है या नहीं.