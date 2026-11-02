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उत्तराखंड: केदारताल ट्रैक पर लापता ट्रैकर्स की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में मौसम खड़ी कर रहा चुनौती

लापता ट्रैकर्स की तलाश जारी ( Photo-ETV Bharat )

उत्तरकाशी (उत्तराखंड): केदारताल ट्रैक पर लापता सात ट्रैकर्स और एक गाइड की तलाश में चलाया जा रहा खोज एवं बचाव अभियान लगातार चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है. ट्रैक पर जगह-जगह भारी हिमस्खलन होने से रेस्क्यू टीमों की राह मुश्किल हो गई है. भोजखड़क से पहले ही तीन बड़े हिमस्खलन रास्ते में बाधा बने हुए हैं. इसके चलते रेस्क्यू टीमें भोजखड़क से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं. वहीं, भोजखड़क से कच्ची ढांग तक का रास्ता भी बेहद खतरनाक बना हुआ है. ऐसे में अब लापता आठ लोगों की तलाश के लिए उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रेस्क्यू का अनुभव रखने वाली नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (निम) और एसडीआरएफ की विशेष टीम को हेलीकॉप्टर से केदारताल क्षेत्र में भेजा गया है.

बीते दिन एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने केदारताल ट्रैक पर भोजखड़क तक पहुंचकर खोजबीन अभियान चलाया. इस दौरान टीमों को रास्ते में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. भोजखड़क से पहले ही तीन बड़े हिमस्खलन क्षेत्रों को पार करना पड़ा. इसके बाद आगे का रास्ता और अधिक जोखिम भरा होने के कारण टीमें भोजखड़क से आगे नहीं बढ़ सकीं. पर्वतारोहण से जुड़े जानकारों के अनुसार भोजखड़क से पहले ही ट्री लाइन समाप्त हो जाती है. इसके बाद खड़ी चट्टानों और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र से होकर रास्ता गुजरता है. यहां जगह-जगह भारी हिमस्खलन होने के कारण पैदल आगे बढ़ना बेहद कठिन हो गया है.