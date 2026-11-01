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नेपाल में भारी बर्फबारी के बीच छह भारतीय पर्यटक लापता, नेपाली सेना ने शुरू किया रेस्क्यू अभियान

नेपाल में पर्यटक लापता ( ETV Bharat )

मोतिहारी: नेपाल के उच्च हिमालयी क्षेत्र डोल्पा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां अचानक हुई भारी बर्फबारी और खराब मौसम के बीच छह भारतीय पर्यटक लापता हो गए हैं. लापता पर्यटकों में दो महिलाएं और चार पुरुष शामिल हैं.

शे-फोक्सुंडो झील जा रहे थे सभी पर्यटक