नेपाल में भारी बर्फबारी के बीच छह भारतीय पर्यटक लापता, नेपाली सेना ने शुरू किया रेस्क्यू अभियान
Indian Tourists Missing: छह भारतीय पर्यटक नेपाल में भारी बर्फबारी के बीच लापता हो गए हैं. नेपाली सेना चली रही रेस्क्यू अभियान. रिपोर्ट-रोहित राज
Published : November 1, 2026 at 10:38 AM IST
मोतिहारी: नेपाल के उच्च हिमालयी क्षेत्र डोल्पा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां अचानक हुई भारी बर्फबारी और खराब मौसम के बीच छह भारतीय पर्यटक लापता हो गए हैं. लापता पर्यटकों में दो महिलाएं और चार पुरुष शामिल हैं.
शे-फोक्सुंडो झील जा रहे थे सभी पर्यटक
सभी पर्यटक डोल्पा के धो क्षेत्र से विश्व प्रसिद्ध शे-फोक्सुंडो झील की ओर जा रहे थे. इसी दौरान मौसम ने अचानक करवट ले ली और पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी शुरू हो गई. इसके बाद से ही इन पर्यटकों का संपर्क टूट गया है. आशंका जताई जा रही है कि सभी पर्यटक नुमला और वागला पास के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं फंसे हुए हैं.
पर्यटकों की तलाश में जुटी नेपाल आर्मी
इस घटना के सामने आने के बाद नेपाल के स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है. पर्यटकों की तलाश और उनकी सुरक्षित वापसी के लिए बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है. स्थानीय प्रशासन ने नेपाली सेना की टीम को भी खोज अभियान में लगाया है. हालांकि, लगातार हो रही बर्फबारी और खराब मौसम के कारण राहत एवं बचाव कार्य में काफी मुश्किलें आ रही हैं.
नेपाल में चक्रवाती तूफान 'अर्नब' का प्रभाव
प्राप्त जानकारी के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान 'अर्नब' के प्रभाव से नेपाल के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौसम अचानक बिगड़ गया है. इसका असर डोल्पा जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में देखने को मिल रहा है. यहां लगातार भारी हिमपात हो रहा है और पहाड़ी रास्तों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है. ऐसे में इन इलाकों से गुजरना बेहद जोखिम भरा हो गया है.
खराब मौसम में आगे बढ़े पर्यटक
पर्यटक धो क्षेत्र से शे-फोक्सुंडो झील की ओर बढ़ रहे थे. इस दौरान स्थानीय गाइडों और ग्रामीणों ने उन्हें मौसम खराब होने तथा पहाड़ी दर्रे पार नहीं करने की चेतावनी भी दी थी. लेकिन पर्यटक आगे बढ़ गए. इसी बीच अचानक भारी बर्फबारी शुरू हो गई और नुमला पास तथा वागला पास के आसपास उनका संपर्क टूट गया. फिलहाल उनके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है.
क्या कहते हैं गांवपालिका के अध्यक्ष?
वहीं शे-फोक्सुंडो गांवपालिका के अध्यक्ष धावा सम्दुक गुरुड़ के अनुसार, नुमला पास और वागला पास के आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क और संचार की कोई बेहतर व्यवस्था नहीं है. ऐसे में पर्यटकों से संपर्क स्थापित करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है.
"लगातार बर्फबारी होने के कारण यह भी पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि पर्यटक आखिर किस स्थान पर फंसे हुए हैं."-धावा सम्दुक गुरुड़, अध्यक्ष, शे-फोक्सुंडो गांवपालिका
क्या कहते हैं जिला अधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक?
डोल्पा की प्रमुख जिला अधिकारी जुनु हमाल और पुलिस उपाधीक्षक अनिलराज गिरी ने बताया कि लापता भारतीय पर्यटकों की तलाश के लिए नेपाली सेना की विशेष टीम को तैनात किया गया है. इसके अलावा नेपाल सरकार से हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने की मांग की गई है, ताकि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में हवाई माध्यम से भी तलाशी अभियान चलाया जा सके.
"प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द पर्यटकों की लोकेशन का पता लगाकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए."- अनिलराज गिरी, पुलिस उपाधीक्षक
मौसम बना बड़ी चुनौती
रेस्क्यू टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती मौसम बना हुआ है. ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फ गिरने, रास्तों पर बर्फ जमने और दृश्यता कम होने के कारण राहत एवं बचाव अभियान को आगे बढ़ाना आसान नहीं है. हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू करने में भी मौसम बाधा बन सकता है. ऐसे में प्रशासन मौसम में सुधार का इंतजार करने के साथ-साथ जमीनी स्तर पर भी खोज अभियान को तेज करने की तैयारी कर रहा है.
"उपल्लो डोल्पा क्षेत्र में फिलहाल करीब 244 पर्यटक मौजूद हैं. प्रशासन ने इन सभी पर्यटकों को मौसम सामान्य होने तक सुरक्षित स्थानों पर ही रुकने की सलाह दी है. साथ ही स्थानीय लोगों और गाइडों को भी पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने को कहा गया है. खराब मौसम के दौरान किसी भी पर्यटक को जोखिम भरे पहाड़ी दर्रों को पार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए."- जुनु हमाल, प्रमुख जिला अधिकारी, डोल्पा
दुनिया भर में प्रसिद्ध है नेपाल का डोल्पा
नेपाल का डोल्पा जिला अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, ऊंचे पहाड़ों और शे-फोक्सुंडो झील के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है. लेकिन यही खूबसूरत हिमालयी क्षेत्र अचानक मौसम बदलने पर बेहद खतरनाक भी साबित हो सकता है. खासकर नुमला और वागला जैसे ऊंचाई वाले दर्रों में भारी बर्फबारी के बाद रास्ते बंद हो जाते हैं और संचार व्यवस्था भी प्रभावित हो जाती है.
भारत के 4 पुरुष और 2 महिला पर्यटक की तलाश जारी
छह भारतीय पर्यटकों के लापता होने से उनके परिजनों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है. 4 पुरुष और 2 महिलाएं है सभी की निगाहें नेपाली सेना और स्थानीय प्रशासन के रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हुई हैं. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या खराब मौसम के बीच रेस्क्यू टीम इन छहों पर्यटकों तक पहुंच पाएगी और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल सकेगी? फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता सभी छह भारतीय पर्यटकों का जल्द से जल्द पता लगाकर उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना है.
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