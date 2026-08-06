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उत्तराखंड में वाइल्डलाइफ क्राइसिस: पकड़ने का आदेश तो दिया पर रेस्क्यू सेंटर 'हाउसफुल', डॉक्टरों की कमी बढ़ा रही संकट

उत्तराखंड में आदमखोरों को रखने के लिए जगह नहीं है. रेस्क्यू सेंटर्स फुल हैं. इससे महकमे की चिंता बढ़ गई है. रिपोर्ट- नवीन उनियाल

Uttarakhand Forest Rescue Centres
उत्तराखंड में आदमखोरों की बढ़ती दहशत, कम पड़ती व्यवस्था (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 6, 2026 at 10:39 AM IST

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देहरादून: उत्तराखंड वन महकमा प्रदेश में एक नई तरह की मुसीबत से गुजर रहा है. एक तरफ मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं ने ग्रामीणों के साथ विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की नाक में दम किया हुआ है, तो दूसरी तरफ आदमखोर जंगली जानवरों के लिए विभाग के पास व्यवस्थाएं भी कम पड़ रही हैं. हालात यह हैं कि ऐसे आदमखोर जंगली जानवरों को कहां रखा जाए? इस पर ही विभाग पशोपेश में है.

उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष लगातार गंभीर होता जा रहा है. एक ओर गुलदार, बाघ और भालू जैसे वन्यजीवों के हमलों से ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल है तो दूसरी तरफ, वन विभाग के सामने अब एक नई और बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है. चुनौती यह है कि जिन आदमखोर या अत्यधिक खतरनाक वन्यजीवों को पकड़ने के आदेश दिए जा रहे हैं, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए राज्य के रेस्क्यू सेंटरों में अब जगह ही नहीं बची है. हालात ऐसे हो चुके हैं कि प्रदेश के लगभग सभी रेस्क्यू सेंटर अपनी क्षमता से भर चुके हैं और नए पकड़े जाने वाले वन्यजीवों को कहां रखा जाए, यह वन विभाग के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है.

उत्तराखंड वन महकमे की नई समस्या (ETV Bharat)

लोगों की बढ़ी मुश्किलें: प्रदेश के पर्वतीय जिलों में मानव-वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है. खासतौर पर पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर और नैनीताल जैसे जिलों में गुलदारों का आतंक लगातार बढ़ा है. कई इलाकों में लोग शाम ढलते ही घरों में कैद होने को मजबूर हैं. खेतों में काम करना, बच्चों का स्कूल जाना और ग्रामीणों का सामान्य आवागमन भी प्रभावित हो रहा है.

चमोली के ग्वालदम की रहने वाली सामाजिक कार्यकत्री मुन्नी परिहार का कहना है कि, "जंगली जानवर अब घरों तक पहुंचने लगे हैं और क्षेत्र में बेहद ज्यादा डर का माहौल रहता है. लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश भी है. इसलिए इस पर जल्द से जल्द एक्शन की जरूरत है. लेकिन वन विभाग के लोग पिंजरा लगाने या इन्हें मारने की अनुमति नहीं देते हैं, इसलिए यह समस्या बढ़ती जा रही है."

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उत्तराखंड में कुल चार रेस्क्यू सेंटर्स मौजूद (PHOTO-ETV Bharat)

टिहरी के डंडी गांव के संजय नौटियाल कहते हैं कि, "गुलदार क्षेत्र में अक्सर दिखाई देता है और इससे दर का माहौल बना रहता है. खासतौर पर स्कूल जाने वाले बच्चों को लेकर काफी ज्यादा खतरा रहता है. उधर वन विभाग इस पर सुस्त रवैया अपनाता है".

रेस्क्यू सेंटर फुल: समस्या केवल आदमखोर जानवरों को पकड़ने तक सीमित नहीं है. असली चुनौती उन्हें पकड़ने के बाद सामने आती है. वन्यजीव संरक्षण से जुड़े नियमों के तहत पकड़े गए खतरनाक जानवरों को निर्धारित रेस्क्यू सेंटरों में रखा जाता है, जहां उनकी निगरानी, उपचार और देखभाल की व्यवस्था होती है. लेकिन उत्तराखंड में ऐसी सुविधाएं अब पर्याप्त साबित नहीं हो रही हैं.

प्रदेश में कुल चार रेस्क्यू सेंटर: राज्य में वर्तमान समय में केवल चार प्रमुख रेस्क्यू सेंटर संचालित हैं. इनमें हरिद्वार का चिड़ियापुर रेस्क्यू सेंटर, नैनीताल का रानीबाग रेस्क्यू सेंटर, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला स्थित रेस्क्यू सेंटर और अल्मोड़ा का मिनी जू शामिल है. यही चारों केंद्र पूरे प्रदेश से पकड़े जाने वाले खतरनाक वन्यजीवों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. लगातार बढ़ते मामलों के कारण इन सभी केंद्रों की क्षमता लगभग पूरी हो चुकी है.

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उत्तराखंड में रेस्क्यू सेंटर्स में क्षमता से ज्यादा वन्यजीव मौजूद (PHOTO-ETV Bharat)

वन्यजीवों से भरे पड़े रेस्क्यू सेंटर: यदि इन रेस्क्यू सेंटरों में मौजूद वन्यजीवों की संख्या पर नजर डालें तो स्थिति और स्पष्ट हो जाती है. APCCF विवेक पांडे के मुताबिक, हरिद्वार के चिड़ियापुर रेस्क्यू सेंटर में करीब 25 गुलदार रखे गए हैं, जबकि उनकी क्षमता सिर्फ 15 वन्यजीवों की है. उधर, नैनीताल के रानीबाग रेस्क्यू सेंटर में 15 गुलदार और तीन बाघ मौजूद हैं. जबकि यहां सिर्फ 15 वन्यजीवों की क्षमता है. वहीं, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेस्क्यू सेंटर में 14 बाघ और 16 गुलदार रखे गए हैं, हालांकि, वर्तमान में जहां क्षमता के बराबर ही 30 वन्यजीव ही रखे गए हैं. उधर, अल्मोड़ा के मिनी जू में भी वर्तमान में 10 गुलदार मौजूद हैं. हालांकि, यहां 10 वन्यजीवों को रखने की ही क्षमता है. यानी लगभग सभी केंद्र अपनी क्षमता के बराबर या उससे अधिक भार उठा रहे हैं.

एक साल में 106 वन्यजीव पकड़े गए: एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट (APCCF) विवेक पांडे ने बताया कि 1 जनवरी 2025 से 31 जुलाई 2026 के बीच प्रदेश में करीब 106 खतरनाक वन्यजीवों को पकड़ने के आदेश जारी किए गए. इनमें सबसे अधिक 33 आदेश अल्मोड़ा वन प्रभाग में दिए गए. इसके अलावा तराई पश्चिम वन प्रभाग में 13, पौड़ी में 10, रुद्रप्रयाग में 8, हरिद्वार में 7 और बागेश्वर में 6 खतरनाक वन्यजीवों को पकड़ने के निर्देश जारी हुए. इन आंकड़ों से साफ है कि मानव-वन्यजीव संघर्ष का दायरा लगातार बढ़ रहा है और विभाग पर दबाव भी पहले से कहीं अधिक हो गया है.

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किस रेस्क्यू सेंटर की कितनी क्षमता (ETV Bharat Graphics)

इसी बढ़ते दबाव के बीच व्यवस्थाओं की कमी भी सामने आ रही है. हाल ही में पौड़ी में पकड़े गए एक गुलदार की पिंजरे में ही मौत हो गई थी. इस घटना ने रेस्क्यू व्यवस्था और वन्यजीवों की देखभाल को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए. विशेषज्ञों का मानना है कि जब किसी रेस्क्यू सेंटर की क्षमता से अधिक जानवर रखे जाते हैं तो उनके स्वास्थ्य, उपचार और व्यवहार प्रबंधन पर भी असर पड़ता है.

वेटरनरी डॉक्टर की भी कमी: स्थिति को और गंभीर बनाने वाली बात यह है कि वन विभाग के पास पशु चिकित्सकों की भी भारी कमी बनी हुई है. गजब की बात है कि विभाग के पास स्थायी वन्यजीव चिकित्सकों का कोई ढांचा ही नहीं है. सिर्फ प्रतिनियुक्ति पर आए डॉक्टरों के भरोसे काम चलाया जा रहा है. आंकड़ों की बात करें तो वन विभाग में कुल 8 पशु चिकित्सक तैनात हैं, जबकि 6 और पशु चिकित्सकों की डिमांड लंबे समय से की जा रही है. ऐसे में यदि किसी घायल, बीमार या तनावग्रस्त वन्यजीव का इलाज करना हो तो विभाग को अतिरिक्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.

राज्य सरकार इस समस्या से पूरी तरह अवगत है. मानव-वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है और इसे देखते हुए नए रेस्क्यू सेंटर विकसित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं. आने वाले समय में वन्यजीवों की देखभाल के लिए बेहतर आधारभूत सुविधाएं विकसित करने पर सरकार काम कर रही है, ताकि विभाग के सामने आने वाली इस चुनौती का समाधान निकाला जा सके.
- सुबोध उनियाल, वन मंत्री उत्तराखंड -

प्रस्तावित रेस्क्यू सेंटर: सुबोध उनियाल ने यह भी बताया कि 10 वन प्रभागों में रेस्क्यू सेंटर बनाना प्रस्तावित है. इसमें रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, केदारनाथ वन प्रभाग, बागेश्वर वन प्रभाग, तराई सेंट्रल वन प्रभाग (उधम सिंह नगर), अल्मोड़ा वन प्रभाग, गढ़वाल वन प्रभाग (पौड़ी गढ़वाल), टिहरी वन प्रभाग, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, चंपावत वन प्रभाग और उत्तरकाशी वन प्रभाग शामिल है.

वन्यजीव विशेषज्ञों का भी मानना है कि, केवल आदमखोर घोषित जानवरों को पकड़ लेना या उन्हें मारने की अनुमति देना स्थायी समाधान नहीं है. वन विभाग में लंबे समय तक सेवाएं दे चुके रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी एसके सिंह का कहना है कि,

उत्तराखंड में सबसे अधिक चुनौती गुलदारों की बढ़ती संख्या और उनके इंसानी आबादी के करीब पहुंचने की है. मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए वैज्ञानिक प्रबंधन, आवास संरक्षण और पर्याप्त कैरिंग कैपेसिटी विकसित करना जरूरी है. यदि रेस्क्यू सेंटरों की क्षमता नहीं बढ़ाई गई तो आने वाले समय में स्थिति और अधिक जटिल हो सकती है.
- एसके सिंह, रिटायर्ड IFS अफसर -

स्पष्ट है कि उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष अब केवल लोगों की सुरक्षा तक सीमित मुद्दा नहीं रह गया है. खतरनाक वन्यजीवों को पकड़ने के बाद उनके सुरक्षित संरक्षण और उचित देखभाल की व्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण बन चुकी है. जब तक राज्य में नए रेस्क्यू सेंटर, पर्याप्त पशु चिकित्सक और आधुनिक वन्यजीव प्रबंधन सुविधाएं विकसित नहीं की जातीं, तब तक वन विभाग के सामने यह चुनौती लगातार बनी रहने वाली है.

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