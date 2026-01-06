26 जनवरी से पहले जम्मू में किराएदारों का वेरिफिकेशन तेज, 9 मकान मालिकों पर FIR
26 जनवरी गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू में सुरक्षा कड़ी कर दी गई. पुलिस ने किराएदारों का वेरिफिकेशन तेज कर दिया है.
Published : January 6, 2026 at 10:40 PM IST
मोहम्मद अशरफ गनाई
जम्मू: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गणतंत्र दिवस/26 जनवरी से पहले किसी भी संभावित खतरे को रोकने के लिए सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए हैं. इसी कड़ी में, पूरे जम्मू शहर में किराएदार सत्यापन की प्रक्रिया को सख्ती से लागू किया जा रहा है. जम्मू पुलिस के प्रवक्ता के अनुसार, पिछले सप्ताह बिना सत्यापन के मकान किराए पर देने के लिए 9 मकान मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई हैं. जम्मू पुलिस आम लोगों को यह बताने के लिए रिहायशी इलाकों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर रही है कि किराएदार का सत्यापन जरूरी है.
कुछ दिन पहले ही जम्मू पुलिस ने लोगों को सुविधा देने के लिए पहली बार ऑनलाइन पोर्टल के जरिये किराएदार सत्यापन शुरू किया था. इसके अलावा, स्थानीय पुलिस थानों में सत्यापन की सुविधा भी उपलब्ध है. हाल ही में, पुलिस ने पूरे शहर में विशेष जागरुकता अभियान भी चलाया था, जिसके तहत गलियों में घोषणा के जरिये लोगों से अपील की गई थी कि वे अपने किराएदारों का समय पर वेरिफिकेशन जरूर करवाएं. हालांकि, अब पुलिस अलग-अलग इलाकों में जांच कर रही है, और जिन मकान मालिकों ने अपने किराएदारों का वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
जम्मू में किराएदारों के वेरिफिकेशन को लेकर सख्ती की मुख्य वजह पिछले कुछ वर्षों में हुई घटनाएं हैं, जिनमें आतंकवादियों ने किराएदार बनकर शरण ली और बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है. कुछ साल पहले जम्मू के ट्रांसपोर्ट नगर में एक बड़ा धमाका हुआ था. इसमें शामिल आरोपी भटिंडी इलाके में किराए के मकान में रह रहा था. इसके अलावा, कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां आतंकवादियों ने अपनी गतिविधियों के लिए किराए के मकानों का इस्तेमाल किया है. इन वजहों से पुलिस इस मामले में ढील देने के मूड में नहीं है.
दूसरी तरफ, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जम्मू शहर की पूरी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक और जरूरी कदम उठाया है. पुलिस अब शहर की अलग-अलग संवेदनशील जगहों पर लगे प्राइवेट CCTV कैमरों को अपने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) से जोड़ने की तैयारी कर रही है. इसका मकसद यह है कि किसी भी अनहोनी की हालत में पुलिस को कमांड सेंटर से तुरंत संबंधित इलाके की फुटेज मिल सके और फुटेज ढूंढने के लिए मौके पर जाने में समय बर्बाद न करना पड़े.
इस बारे में जम्मू के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर ईटीवी भारत को बताया कि प्राइवेट CCTV कैमरों को पुलिस के कंट्रोल में लाने का मुद्दा उच्च अधिकारियों के स्तर पर उठाया गया है, और यह खबर सही है. अधिकारी के मुताबिक, चूंकि यह एक बड़ा और संवेदनशील प्रोजेक्ट है, इसलिए उच्च अधिकारियों ने एक ही कमांड रूम से CCTV कैमरों की मॉनिटरिंग करने की योजना को मंजूरी दे दी है, लेकिन यह योजना अभी कार्यान्वयन चरण में है. पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की कि CCTV कैमरों को एक ही रूम वाले कमांड और कंट्रोल सेंटर से कंट्रोल किया जाएगा.
इसके साथ ही, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जम्मू शहर में सुरक्षा प्रणाली को और मज़बूत किया गया है. शहर के अलग-अलग जरूरी ट्रैफिक चौराहों, प्रवेश और निकास गेटों और संवेदनशील जगहों पर कुल 633 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. इन सभी कैमरों पर एक सेंट्रल कमांड और कंट्रोल रूम से लाइव नजर रखी जा रही है, जिससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अनहोनी पर तुरंत एक्शन लिया जा सके. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह आधुनिक सर्विलांस सिस्टम AI-बेस्ड फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी से लैस है, जो वांछित लोगों की पहचान करने और संदिग्ध हरकतों को ट्रैक करने में बहुत असरदार साबित हो रहा है.
