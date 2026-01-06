ETV Bharat / bharat

26 जनवरी से पहले जम्मू में किराएदारों का वेरिफिकेशन तेज, 9 मकान मालिकों पर FIR

मोहम्मद अशरफ गनाई जम्मू: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गणतंत्र दिवस/26 जनवरी से पहले किसी भी संभावित खतरे को रोकने के लिए सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए हैं. इसी कड़ी में, पूरे जम्मू शहर में किराएदार सत्यापन की प्रक्रिया को सख्ती से लागू किया जा रहा है. जम्मू पुलिस के प्रवक्ता के अनुसार, पिछले सप्ताह बिना सत्यापन के मकान किराए पर देने के लिए 9 मकान मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई हैं. जम्मू पुलिस आम लोगों को यह बताने के लिए रिहायशी इलाकों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर रही है कि किराएदार का सत्यापन जरूरी है. कुछ दिन पहले ही जम्मू पुलिस ने लोगों को सुविधा देने के लिए पहली बार ऑनलाइन पोर्टल के जरिये किराएदार सत्यापन शुरू किया था. इसके अलावा, स्थानीय पुलिस थानों में सत्यापन की सुविधा भी उपलब्ध है. हाल ही में, पुलिस ने पूरे शहर में विशेष जागरुकता अभियान भी चलाया था, जिसके तहत गलियों में घोषणा के जरिये लोगों से अपील की गई थी कि वे अपने किराएदारों का समय पर वेरिफिकेशन जरूर करवाएं. हालांकि, अब पुलिस अलग-अलग इलाकों में जांच कर रही है, और जिन मकान मालिकों ने अपने किराएदारों का वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. जम्मू में किराएदारों के वेरिफिकेशन को लेकर सख्ती की मुख्य वजह पिछले कुछ वर्षों में हुई घटनाएं हैं, जिनमें आतंकवादियों ने किराएदार बनकर शरण ली और बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है. कुछ साल पहले जम्मू के ट्रांसपोर्ट नगर में एक बड़ा धमाका हुआ था. इसमें शामिल आरोपी भटिंडी इलाके में किराए के मकान में रह रहा था. इसके अलावा, कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां आतंकवादियों ने अपनी गतिविधियों के लिए किराए के मकानों का इस्तेमाल किया है. इन वजहों से पुलिस इस मामले में ढील देने के मूड में नहीं है.