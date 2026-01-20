ETV Bharat / bharat

गणतंत्र दिवस परेड 2026 : 17 राज्यों और 13 विभागों की झांकियां बिखेरेंगी छटा, दिल्ली और झारखंड को मौका नहीं

इस वर्ष के गणतंत्र दिवस परेड में 'स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम् एवं समृद्धि का मंत्र-आत्मनिर्भर भारत' थीम पर झांकियां निकाली जाएंगी.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 20, 2026 at 2:41 PM IST

6 Min Read
गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: इस साल कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 13 केंद्र सरकार के विभागों की कुल 30 झांकियां हिस्सा लेंगी. इन झांकियों की थीम 'स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम् एवं समृद्धि का मंत्र-आत्मनिर्भर भारत' रखी गई है. पिछली बार, गणतंत्र दिवस परेड के लिए दिल्ली की झांकी का चयन किया गया था, जिसका मुख्य विषय 'गुणवत्तापूर्ण शिक्षा' था.

झांकियों में भाग लेने वाले राज्य और विभाग

वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने और आत्मनिर्भर भारत पर केंद्रित मुख्य विषय के साथ, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालयों की 30 झांकियां एकता, आत्मनिर्भरता और समावेशी राष्ट्रीय प्रगति को प्रदर्शित करेंगी.

अपनी झांकी प्रस्तुत करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, नगालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और पंजाब शामिल हैं.

वायु सेना मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय, सैन्य मामलों के विभाग, संस्कृति मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, आयुष मंत्रालय, गृह मंत्रालय (NDMA और NDRF), गृह मंत्रालय (BPRD), आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (CPWD), सूचना और प्रसारण मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भी अपनी झांकियां प्रस्तुत करेंगे.

भाग न लेने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश

इस बार झांकियों में हिस्सा न लेने वाले प्रमुख राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, झारखंड, गोवा, दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश शामिल हैं.

पिछले कुछ समय में झांकियों के चयन को लेकर विवाद होता रहा है, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय ने 2024 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक 'रोल-ओवर' (बारी-बारी वाली) योजना का प्रस्ताव रखा था. 2024, 2025 और 2026 के लिए एक तीन साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके तहत हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को इन तीन वर्षों के दौरान कम से कम एक बार अपनी झांकी प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा. दिल्ली पिछले दो दशकों में सात बार अपनी झांकी पेश कर चुकी है, लेकिन इस बार उनकी झांकी का चयन नहीं हुआ.

चयन न होने के कारण

रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली स्क्रीनिंग कमेटी परेड के लिए प्रतिभागियों का चयन करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया अपनाती है. इसके अलावा, पिछले दो वर्षों से एक रोटेशन नीति (बारी-बारी से मौका देने की नीति) भी लागू की गई है, जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को समय के साथ भाग लेने का अवसर मिले.

विशेषज्ञ समिति में विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले कलाकार और पद्म पुरस्कार विजेता शामिल होते हैं. यही समिति झांकी के विषय (थीम), सौंदर्यबोध और मानकों पर निर्णय लेती है और विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सरकारी विभागों के प्रस्तावों की जांच करती है.

एक अधिकारी ने कहा, "कई राज्य स्क्रीनिंग कमेटी की चयन प्रक्रिया में सफल नहीं हो पाए क्योंकि कमेटी विषय, अवधारणा (कॉन्सेप्ट), डिजाइन और दृश्य तत्वों (विजुअल एलिमेंट्स) जैसे विभिन्न पहलुओं की बारीकी से जांच करती है."

चयन की प्रक्रिया

ETV भारत के पास मौजूद एक सरकारी नोट के मुताबिक, अलग-अलग ऑर्गनाइजेशन और एजेंसियों से मिले झांकी के प्रपोज़ल को एक्सपर्ट कमिटी की कई मीटिंग में जांचा जाता है. कमिटी में आर्ट, कल्चर, पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूज़िक, आर्किटेक्चर, कोरियोग्राफी वगैरह के फील्ड के जाने-माने लोग होते हैं.

सिलेक्शन के पहले फेज में, प्रपोजल के स्केच/डिज़ाइन को देखा जाता है और अगर ज़रूरी समझा जाता है, तो स्केच/डिज़ाइन में बदलाव करने के लिए सुझाव दिए जाते हैं. एक बार जब कमिटी स्केच/डिज़ाइन को मंजूरी दे देती है, तो पार्टिसिपेंट्स से अपने प्रपोज़ल के 3D मॉडल बनाने के लिए कहा जाता है.

परेड में एक संगठन की एक से अधिक झांकी हिस्सा नहीं ले सकती. संबंधित एजेंसियों को विशेषज्ञ समिति की बैठकों में शामिल होने की तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। किसी भी बैठक में अनुपस्थित रहने का अर्थ 'नाम वापस लेना' माना जाता है और संबंधित एजेंसी को अगली बैठकों में नहीं बुलाया जाता है. बैठकों में शामिल होने का सारा खर्च संबंधित एजेंसी को खुद उठाना होता है.

समिति के सदस्यों के साथ सभी बातचीत संगठन के आधिकारिक प्रतिनिधि द्वारा ही की जाएगी. कलाकार या डिजाइनर आदि आधिकारिक प्रतिनिधि के साथ आ सकते हैं ताकि वे अपने स्केच, डिजाइन या मॉडल में सुधार के लिए समिति द्वारा दिए गए सुझावों को नोट कर सकें. हालांकि, वे विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के साथ सीधे तब तक बातचीत नहीं करेंगे, जब तक कि उन्हें किसी खास बिंदु को समझाने के लिए समिति द्वारा विशेष रूप से अनुमति न दी गई हो.

देश भर से आदिवासी मेहमान आमंत्रित

भारत सरकार की ओर से, गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक ज्ञापन के अनुसार, दिल्ली में आयोजित होने वाले 'गणतंत्र दिवस समारोह 2026' को देखने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से लगभग 400 आदिवासी मेहमानों को आमंत्रित किया गया है. ये प्रतिनिधि और झांकी कलाकार प्रधानमंत्री और जनजातीय मामलों के मंत्री से मुलाकात करेंगे.

लगभग 5,000 ऐसे लोग (अपने जीवनसाथी के साथ), जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में असाधारण कार्य किया है, उन्हें विशेष अतिथि के रूप में कर्तव्य पथ पर 'गणतंत्र दिवस परेड-2026' देखने के लिए आमंत्रित किया गया है.

प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से दिल्ली में रहने वाले कम से कम 50 जोड़ों को उनकी पारंपरिक वेशभूषा में गणतंत्र दिवस समारोह-2026 देखने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है. साथ ही, विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी इस समारोह का गवाह बनने के लिए निमंत्रण दिया गया है.

गणतंत्र दिवस परेड और 'बीटिंग द रिट्रीट' के दर्शक दीर्घाओं का नामकरण

इस साल गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग द रिट्रीट 2026 के लिए दर्शक दीर्घाओं का अनूठा नामकरण देश भर में बहने वाली नदियों के नाम पर किया जाएगा. इनमें ब्यास, ब्रह्मपुत्र, चंबल, चिनाब, गंडक, गंगा, घाघरा, गोदावरी, सिंधु, झेलम, कावेरी, कोसी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा, पेन्नार, पेरियार, रावी, सोन, सतलुज, तीस्ता, वैगई और यमुना शामिल हैं.

इसी तरह, बीटिंग द रिट्रीट समारोह-2026 के लिए दर्शक दीर्घाओं का नाम भारतीय वाद्य यंत्रों के नाम पर होगा. जैसे- बांसुरी, डमरू, एकतारा, इसराज, मृदंगम, नगाड़ा, पखावज, संतूर, सारंगी, सारिंदा, सरोद, शहनाई, सितार, सुरबहार, तबला और वीणा.

संपादक की पसंद

