बस्तर के 41 गांवों में पहली बार फहरा तिरंगा, डिप्टी सीएम विजय शर्मा बोले-"यह सुरक्षा अभियानों और प्रशासनिक संकल्प का नतीजा"
छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर के 41 गांवों में पहली बार तिरंगा फहरा है. डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस पर खुशी जताई है.
Published : January 26, 2026 at 9:16 PM IST
बस्तर/अंबिकापुर : पूरे देश में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया. छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर के 41 गांवों में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया. यह गांव वर्षों से नक्सली हिंसा का शिकार रहे हैं. बीजापुर, नारायणपुर, और सुकमा के इन गांवों में तिरंगा झंडा आन बान और शान के साथ लहराया. इनमें बीजापुर के 13 गांव, नारायणपुर के 18 गांव और सुकमा के 10 गांव शामिल है.
लोकतंत्र और गणतंत्र की जीत
सोमवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर पहली बार बस्तर के कुल 41 गांवों में तिरंगा झंडा लहराया. इससे पहले इन गांवों में कभी राष्ट्रीय त्योहार नहीं मनाए जाते थे. 26 जनवरी को पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया. यह मौका बस्तर में लोकतंत्र की बहाली में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ.
नक्सलवाद को मात, ग्रामीणों में दिख रहा उत्साह
पहली बार बस्तर के 41 गांवों में तिरंगा झंडा न सिर्फ फहराया बल्कि इन गांवों के लोगों ने गणतंत्र दिवस के समारोह में उत्साह से हिस्सा लिया. जिन इलाकों को कभी राष्ट्रीय समारोहों के लिए बहुत जोखिम भरा माना जाता था, वहां ग्रामीणों ने स्वेच्छा से लोकतांत्रिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया.
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जताई खुशी
बस्तर के 40 से ज्यादा गांवों में पहली बार तिरंगा झंडा फहराए जाने को डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मील का पत्थर बताया है. उन्होंने अंबिकापुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अब बस्तर के उन गांवों में पहुंच रहा है जहां आजादी के बाद से इसे कभी नहीं फहराया गया था.इस साल 41 गांवों में पहली बार तिरंगा फहराया गया. यह सुरक्षा अभियानों और प्रशासनिक संकल्प का नतीजा है.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कि सरकार बस्तर के हर हिस्से में संवैधानिक शासन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. बस्तर के हर गांव में, यहां तक कि सबसे दूरदराज के गांवों में भी तिरंगा फहराएगा. सुरक्षा बलों ने उन क्षेत्रों तक पहुंच बनाई है जो पहले नक्सलवादियों के प्रभाव में थे- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम और गृह मंत्री, छत्तीसगढ़
बस्तर आईजी ने इसे बताया गौरव का क्षण
बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि बस्तर के बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर जिले में कुल 41 गांवों में पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया. यहां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह, उमंग और देशभक्ति के साथ मनाया गया.
बस्तर रेंज के सभी जिलों के पुनर्वास केंद्रों में पुनर्वास प्रक्रिया में शामिल समर्पित माओवादी कैडर भी गणतंत्र दिवस समारोहों में शामिल हुए. जो नए विश्वास, अपनत्व और शांतिपूर्ण भविष्य की दिशा में उनके कदमों का प्रतीक है- सुंदरराज पी, आईजी, बस्तर
बस्तर में सुरक्षा कैंपों का हुआ विस्तार
जैसे जैसे बस्तर से नक्सलवाद का अंधेरा छट रहा है वहां के लोगों में आत्मविश्वास बढ़ रहा है. बस्तर में बीते दो साल के अंदर 100 से ज्यादा सुरक्षा कैंपों का निर्माण हुआ है. इससे वहां के लोगों में जनसुरक्षा की भावना पैदा हुई है. नियद नेल्लानार योजना के जरिए बस्तर के दुर्गम नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएं, संचार नेटवर्क और बैंकिंग जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही है.