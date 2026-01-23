ETV Bharat / bharat

गणतंत्र दिवस पर इस बार कौन होंगे मुख्य अतिथि, जानिए कब और क्यों शुरू हुई परंपरा

यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ( AP )

हैदराबाद : प्रतिवर्ष 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर एक खास विदेशी मेहमान को मुख्य अतिथि बनाया जाता है. आखिर कोई विदेशी नेता को भारत यह सम्मान क्यों देता है? गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि महज औपचारिक मेहमान नहीं होता, बल्कि भारत की विदेश नीति, रणनीति और भविष्य के रिश्तों का संकेत का भी परिचायक होता है. इस बार गणतंत्र दिवस के लिए यूरोपीय यूनियन के शीर्ष नेता मुख्य अतिथि होंगे. यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन 25 से 27 जनवरी 2026 तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे. ये नेता गणतंत्र दिवस समारोह के साथ-साथ भारत-ईयू शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे. जानें दिए जाने वाले पुरस्कार के बारे में (ETV Bharat Graphics) गणतंत्र दिवस और मुख्य अतिथि की परंपरा

भारत में गणतंत्र दिवस मनाने की परंपरा 26 जनवरी 1950 से हुई, जब देश में संविधान लागू हुआ. उसी वर्ष गणतंत्र दिवस पर किसी विदेशी मेहमान को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करना भी शुरू हुआ. इसका मकसद दुनिया को भारत अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग का संदेश प्रदान कर सके.