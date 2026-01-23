गणतंत्र दिवस पर इस बार कौन होंगे मुख्य अतिथि, जानिए कब और क्यों शुरू हुई परंपरा
गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनना किसी भी विदेशी नेता के लिए बड़ा सम्मान माना जाता है. भारत में यह परंपरा कब से शुरू हुई.
Published : January 23, 2026 at 5:46 PM IST
हैदराबाद : प्रतिवर्ष 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर एक खास विदेशी मेहमान को मुख्य अतिथि बनाया जाता है. आखिर कोई विदेशी नेता को भारत यह सम्मान क्यों देता है? गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि महज औपचारिक मेहमान नहीं होता, बल्कि भारत की विदेश नीति, रणनीति और भविष्य के रिश्तों का संकेत का भी परिचायक होता है.
इस बार गणतंत्र दिवस के लिए यूरोपीय यूनियन के शीर्ष नेता मुख्य अतिथि होंगे. यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन 25 से 27 जनवरी 2026 तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे. ये नेता गणतंत्र दिवस समारोह के साथ-साथ भारत-ईयू शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे.
गणतंत्र दिवस और मुख्य अतिथि की परंपरा
भारत में गणतंत्र दिवस मनाने की परंपरा 26 जनवरी 1950 से हुई, जब देश में संविधान लागू हुआ. उसी वर्ष गणतंत्र दिवस पर किसी विदेशी मेहमान को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करना भी शुरू हुआ. इसका मकसद दुनिया को भारत अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग का संदेश प्रदान कर सके.
पहले विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे?
भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था. उस समय परेड दिल्ली के इर्विन स्टेडियम में आयोजित की गई थी, जिसे वर्तमान में ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से जाना जाता है. यह आमंत्रण एशिया के नए स्वतंत्र देशों के बीच दोस्ती का प्रतीक माना गया.
किस वर्ष नहीं आया कोई मुख्य अतिथि?
साल 1952 और 1953 में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कोई विदेशी मुख्य अतिथि नहीं था. उस समय भारत अपनी आंतरिक के अलावा अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों का सामना कर रहा था. इसके बाद 1955 से परेड को राजपथ, जिसे अब कर्तव्य पथ कहा जाता है, पर स्थायी रूप से आयोजित किया जाने लगा. खास बात यह है कि उसी साल पाकिस्तान के तत्कालीन गवर्नर-जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद को मुख्य अतिथि बनाया गया था.
मुख्य अतिथि कैसे चुना जाता है?
गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि का चयन एक लंबी प्रक्रिया होती है. कार्यक्रम से करीब छह महीने पहले से ही इसकी तैयारी शुरू हो जाती है. विदेश मंत्रालय इस पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से संभालता है. इस दौरान देखा जाता है कि संबंधित देश या संगठन के साथ भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक रिश्ते किस प्रकार के हैं.
