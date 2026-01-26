Republic Day 2026: उत्तराखंड में छपी थी संविधान की पहली कॉपी, सर्वे ऑफ इंडिया में आज भी है सुरक्षित
जब संविधान हाथ से लिखकर पूरा हो गया तो फिर हुई इसकी प्रिंटिंग, सर्वे ऑफ इंडिया ने देहरादून में छापी पहली कॉपी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 26, 2026 at 7:48 AM IST
देहरादून: आज गणतंत्र दिवस है. आज भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था. इसके बाद भारतीय संविधान को बनाने में कुल 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था.
संविधान को 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू किया गया. इसे ही हम भारतवासी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं. क्या आपको पता है कि संविधान कागज पर लिखा गया तो इसके बाद इसकी प्रतियां कैसे और कहां छपी. हम आज आपको बताते हैं संविधान की पहली प्रतियां कहां छपीं.
देहरादून में छपी भी भारतीय संविधान की पहली कॉपी: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे. देश विभाग के बाद संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे. चूंकि संविधान हाथ से लिखा गया था. प्रेम नारायण रायजादा ने इसे लिखा था और चारों तरफ डिजाइन से सजाया गया था. जब संविधान बन गया तो इसे छापने की तैयारी शुरू हुई.
उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार और इतिहास के जानकार शीशपाल गुसाईं ने बताया कि-
चूंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान था तो इसी हिसाब से प्रिंटिंग भी होनी थी. ऐसे में संविधान की प्रतियों की छपाई का काम देहरादून स्थित सर्वे ऑफ इंडिया (Survey of India) को दिया गया. जब सर्वे ऑफ इंडिया को ये जिम्मेदारी मिली तो उनके लिए भी ये बड़े गर्व का पल था. सर्वे ऑफ इंडिया की प्रेस में ही उस समय की सबसे आधुनिक तकनीक मौजूद थी. ऐसे में देहरादून का नाम इतिहास के उस अविस्मरणीय घटना से जुड़ गया.
-शीशपाल गुसाईं, वरिष्ठ पत्रकार और इतिहास के जानकार-
सर्वे ऑफ इंडिया में आज भी सुरक्षित रखी है पहली प्रकाशित कॉपी: सर्वे ऑफ इंडिया के छापखाने में संविधान के हजार प्रतियां प्रिंट हुईं. दिलचस्प बात ये है कि भारतीय संविधान की पहली प्रति आज भी सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में सुरक्षित रखी गई है. हाथ से लिखी गई मूल प्रति दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में मौजूद है. देहरादून से सर्वे ऑफ इंडिया भवन में आज भी संविधान को छापने वाली वो मशीनें हैं एक धरोहर के रूप में संजो कर रखी गई हैं.
फोटो लिथोग्राफिक तकनीक से छपा था संविधान: दरअसल प्रेम नारायण राजयादा ने संविधान को इटैलिक स्टाइल में लिखा था. उस समय सबसे उच्च गुणवत्ता वाली प्रिंटिंग सुविधा सिर्फ देहरादून के हाथीबड़कला में स्थित सर्वे ऑफ इंडिया के प्रेस में ही थी. इसलिए संविधान की पहली कॉपियां प्रिंट करने के लिए देहरादून के सर्वे ऑफ इंडिया की प्रेस को चुना गया था. भारतीय संविधान की पहली कॉपियों को फोटोलिथोग्राफिक तकनीक (Photo lithographic technique) द्वारा छापा गया था.