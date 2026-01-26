ETV Bharat / bharat

गणतंत्र दिवस पर जम्मू कश्मीर सरकार ने राज्य की मांग दोहराई, टूरिस्ट को कश्मीर आने का न्योता दिया

श्रीनगर: कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया. मुख्य समारोह श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में हुआ. इसके अलावा अन्य कस्बों और कार्यलयों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए.

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली. गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर बख्शी स्टेडियम के अंदर और आसपास मल्टी-टियर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे. पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा यहां आने व जाने वाली सभी सड़कों पर कड़ी चौकसी थी.

प्रशासन ने स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आम लोगों के लिए एंट्री खुली रखी थी. अपने भाषण में डिप्टी सीएम चौधरी ने जम्मू-कश्मीर के लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ और जख्म देने के लिए पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा. सुरक्षा बलों की बहादुरी और पक्के इरादे की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि उनके बलिदान से पाकिस्तान से आतंकवाद के बावजूद कश्मीर में शांति बनी रही.

उन्होंने कहा, “पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में शांति भंग करने की बार-बार कोशिश की है. उसने हमारे विकास और पर्यटन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने उसके नापाक इरादों को नाकाम कर दिया.”

डिप्टी सीएम ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली चुनी हुई सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश में पहली चुनी हुई सरकार के तौर पर शपथ लेने के बाद से शुरू किए गए विकास कार्यक्रम की जानकारी दी. चौधरी ने देश भर के पर्यटन को कश्मीर आने का न्योता दिया. उनकी यह अपील पिछले साल पहलगाम में टूरिस्ट पर हुए हमले के बाद पर्यटकों की संख्या में कमी को देखते की गई. बता दें कि पहलगाम हमले में 25 बाहरी पर्यटक और एक स्थानीय ऑपरेटर को बैसरन में गोली मार दी गई थी.

बख्शी स्टेडियम में मार्च पास्ट परेड में शामिल होने से पहले, चौधरी ने लाल चौक के प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की, जिसका शिलान्यास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 जून 2023 को किया था.