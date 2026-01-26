गणतंत्र दिवस पर जम्मू कश्मीर सरकार ने राज्य की मांग दोहराई, टूरिस्ट को कश्मीर आने का न्योता दिया
गणतंत्र दिवस पर डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी ने पाकिस्तान पर निशाना साधा और पर्यटकों से कश्मीर आने की अपील की.
Published : January 26, 2026 at 1:12 PM IST
श्रीनगर: कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया. मुख्य समारोह श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में हुआ. इसके अलावा अन्य कस्बों और कार्यलयों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए.
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली. गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर बख्शी स्टेडियम के अंदर और आसपास मल्टी-टियर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे. पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा यहां आने व जाने वाली सभी सड़कों पर कड़ी चौकसी थी.
प्रशासन ने स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आम लोगों के लिए एंट्री खुली रखी थी. अपने भाषण में डिप्टी सीएम चौधरी ने जम्मू-कश्मीर के लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ और जख्म देने के लिए पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा. सुरक्षा बलों की बहादुरी और पक्के इरादे की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि उनके बलिदान से पाकिस्तान से आतंकवाद के बावजूद कश्मीर में शांति बनी रही.
उन्होंने कहा, “पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में शांति भंग करने की बार-बार कोशिश की है. उसने हमारे विकास और पर्यटन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने उसके नापाक इरादों को नाकाम कर दिया.”
डिप्टी सीएम ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली चुनी हुई सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश में पहली चुनी हुई सरकार के तौर पर शपथ लेने के बाद से शुरू किए गए विकास कार्यक्रम की जानकारी दी. चौधरी ने देश भर के पर्यटन को कश्मीर आने का न्योता दिया. उनकी यह अपील पिछले साल पहलगाम में टूरिस्ट पर हुए हमले के बाद पर्यटकों की संख्या में कमी को देखते की गई. बता दें कि पहलगाम हमले में 25 बाहरी पर्यटक और एक स्थानीय ऑपरेटर को बैसरन में गोली मार दी गई थी.
बख्शी स्टेडियम में मार्च पास्ट परेड में शामिल होने से पहले, चौधरी ने लाल चौक के प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की, जिसका शिलान्यास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 जून 2023 को किया था.
बलिदान स्तंभ पर पत्रकारों से बात करते हुए चौधरी ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग दोहराई. उन्होंने कहा, “उमर अब्दुल्ला की सरकार उम्मीद करेगी कि भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का अपना वादा पूरा करेंगे, जैसा कि उन्होंने देश की संसद और सुप्रीम कोर्ट में भी वादा किया है.”
उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला द्वारा देखे गए जम्मू और कश्मीर राज्य का दर्जा फिर से बहाल किया जाएगा. सभी कस्बों, नगर पालिकाओं, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी, रेवेन्यू, ब्लॉक और हेल्थ सेंटरों पर भी गणतंत्र दिवस के आयोजन हुए, जहां इंस्टीट्यूशन के प्रमुख ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया.
कुछ बाहरी लोगों ने भी श्रीनगर के लालचौक में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जहां एक बैंड ने एक संगीत कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया. जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी श्रीनगर में गणतंत्र दिवस पर आमंत्रित लोगों में शामिल थीं.
उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस परेड और भाषणों से कहीं ज़्यादा होना चाहिए. 15 अगस्त 1947 ने हमें आजादी मिली, लेकिन 26 जनवरी 1950 ने हमें उस आज़ादी को सम्मान के साथ जीने का संवैधानिक अधिकार दिया, जिसमें बोलने और धर्म की आज़ादी की गारंटी थी, और सबसे बढ़कर वोट देने की ताकत मिली. महबूबा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “हमारे संविधान ने इन मूल्यों की रक्षा के लिए मज़बूत संस्थाएं बनाईं. आज, इनमें से कई संस्थाओं को भारत के विचार को कमजोर करने के लिए हथियार बनाया गया है.”
