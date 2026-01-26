ETV Bharat / bharat

हरियाणा में फौजियों का गांव, यहां हर तीसरे घर से भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे जवान, बरना में तीन सैनिक हो चुके शहीद

Haryana Army Village Barna ( Etv Bharat )

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के बरना गांव को सैनिकों का गांव कहा जाता है. यहां हर तीसरे घर से कोई ना कोई जवान भारतीय सेना में सेवा दे रहा है. गांव वाले बताते हैं कि 150 से 200 जवान अभी सेना में हैं. कई जवान रिटायर भी हो चुके हैं. इसके अलावा गांव तीन जवान देश के लिए शहीद भी हो चुके हैं. कुरुक्षेत्र में सैनिकों का गांव बरना: ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव के युवाओं में शुरू से ही देश भक्ति कूट-कूट कर भरी हुई है. हरियाणा से भारतीय सेना में हर दसवां जवान आता है, लेकिन बरना गांव में तो हर तीसरे घर से जवान सेना में सेवा दे रहा है. ग्रामीणों के मुताबिक ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा गांव के हर तीसरे घर से जवान भारतीय सेना में हैं. हरियाणा में फौजियों का गांव, यहां हर तीसरे घर से भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे जवान, बरना में तीन सैनिक हो चुके शहीद (Etv Bharat) शहीद सुरेंद्र सिंह की कहानी: ग्रामीणों ने बताया कि साल 2001 में सुरेंद्र सिंह अनंतनाग में आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे. उस समय उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी. सुरेंद्र 18 साल की उम्र में सेना में भर्ती हुए थे. उन्होंने पांच साल भारतीय सेना में सेवा की. शहीद सुरेंद्र के पिता नेकी राम ने बताया कि "मेरे बेटे की शहादत के बाद गांव को नई पहचान मिली. शहीद सुरेंद्र की शहादत ने गांव के कई युवाओं को सेना में जाने की प्रेरणा दी."