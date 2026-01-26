ETV Bharat / bharat

हरियाणा में फौजियों का गांव, यहां हर तीसरे घर से भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे जवान, बरना में तीन सैनिक हो चुके शहीद

Republic Day 2026: कुरुक्षेत्र के बरना गांव को सैनिकों का गांव कहते हैं. यहां हर तीसरे घर से जवान सेना में हैं.

Haryana Army Village Barna
Haryana Army Village Barna (Etv Bharat)
कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के बरना गांव को सैनिकों का गांव कहा जाता है. यहां हर तीसरे घर से कोई ना कोई जवान भारतीय सेना में सेवा दे रहा है. गांव वाले बताते हैं कि 150 से 200 जवान अभी सेना में हैं. कई जवान रिटायर भी हो चुके हैं. इसके अलावा गांव तीन जवान देश के लिए शहीद भी हो चुके हैं.

कुरुक्षेत्र में सैनिकों का गांव बरना: ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव के युवाओं में शुरू से ही देश भक्ति कूट-कूट कर भरी हुई है. हरियाणा से भारतीय सेना में हर दसवां जवान आता है, लेकिन बरना गांव में तो हर तीसरे घर से जवान सेना में सेवा दे रहा है. ग्रामीणों के मुताबिक ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा गांव के हर तीसरे घर से जवान भारतीय सेना में हैं.

हरियाणा में फौजियों का गांव, यहां हर तीसरे घर से भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे जवान, बरना में तीन सैनिक हो चुके शहीद (Etv Bharat)

शहीद सुरेंद्र सिंह की कहानी: ग्रामीणों ने बताया कि साल 2001 में सुरेंद्र सिंह अनंतनाग में आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे. उस समय उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी. सुरेंद्र 18 साल की उम्र में सेना में भर्ती हुए थे. उन्होंने पांच साल भारतीय सेना में सेवा की. शहीद सुरेंद्र के पिता नेकी राम ने बताया कि "मेरे बेटे की शहादत के बाद गांव को नई पहचान मिली. शहीद सुरेंद्र की शहादत ने गांव के कई युवाओं को सेना में जाने की प्रेरणा दी."

Haryana Army Village Barna
प्रैक्टिस की तैयारी करते युवा (Etv Bharat)

माइन ब्लास्ट में घायल हुए प्रयास: रिटायर्ड फौजी प्रयास 2012 में सेना में भर्ती हुए थे, लेकिन एक दिन माइन फटने से उन्हें गंभीर चोट लगी. इस वजह से उन्हें पेंशन पर घर भेज दिया गया. प्रयास के दिल में आज भी देश सेवा का जज्बा है, लेकिन उन्हें अफसोस है कि अब वे सेवा नहीं दे पाएंगे. उन्होंने भी कहा कि अग्निवीर योजना की वजह से युवाओं का जोश कम हुआ है. पहले की तरह अब सेना में जाने का जज्बा नहीं दिखता.

अग्निवीर योजना से युवाओं में निराशा: रिटायर्ड फौजी गुरमीत ने बताया कि सुरेंद्र की बहादुरी देखकर उन्होंने भी देश की रक्षा के लिए सेना जॉइन की. "पहले गांव के युवाओं में सेवा का अलग ही जोश था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं. युवाओं में सेना के प्रति क्रेज कम हो गया है. अब उनकी नजर विदेश जाने पर टिकी है. इसका मुख्य कारण अग्निवीर योजना है."

Haryana Army Village Barna
गांव के तीन जवान हो चुके शहीद (Etv Bharat)

युवाओं में आई उत्साह की कमी: बरना गांव के पंच सुभाष चंद्र ने कहा कि "गांव में देशभक्ति की भावना अब भी मौजूद है. पहले गांव की सड़कों पर सुबह-सुबह दौड़ लगाने वाले जवानों की कतार लगती थी. सेवा के प्रति अलग जोश था, लेकिन आज युवा विदेश जाने की सोच रहे हैं. गांव वाले इसे अग्निवीर योजना से जोड़ते हैं."

