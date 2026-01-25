ETV Bharat / bharat

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को मिला अशोक चक्र, सशस्त्र बलों के 70 जवानों को वीरता पुरस्कार

गणतंत्र दिवस पर भारतीय सशस्त्र बलों के 70 जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा.

Republic Day 2026 Gallantry awards to 70 Armed Forces personnel including six posthumous
वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला (File/ ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 25, 2026 at 8:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय सशस्त्र बलों के 70 जवानों को वीरता पुरस्कार (Gallantry Awards) देने की मंजूरी दी है, जिनमें से छह पुरस्कार मरणोपरांत दिए जाएंगे. इनमें एक अशोक चक्र; तीन कीर्ति चक्र; 13 शौर्य चक्र (एक मरणोपरांत); एक बार टू सेना मेडल (गैलेंट्री); 44 सेना मेडल (गैलेंट्री) (पांच मरणोपरांत), छह नौसेना मेडल (गैलेंट्री) और दो वायु सेना मेडल (गैलेंट्री) शामिल हैं.

इस साल वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला (फ्लाइंग-पायलट) को अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा.

थल सेना के मेजर अर्शदीप सिंह (असम राइफल्स), नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा (2 PARA- Special Forces) और वायु सेना के ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर (फ्लाइंग-पायलट) को कीर्ति चक्र वीरता पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है.

शौर्य चक्र विजेताओं के नाम

  1. लेफ्टिनेंट कर्नल घाटगे आदित्य श्रीकुमार, सेना- 21 पैरा (एसएफ)
  2. मेजर अंशुल बाल्टू, सेना- 32 असम राइफल्स
  3. मेजर शिवकांत यादव, सेना- 5 पैरा (एसएफ)
  4. मेजर विवेक, मैकेनिकल इन्फैंट्री, 42 राष्ट्रीय राइफल्स (RR)
  5. मेजर लीशांगथेम दीपक सिंह, सेना- 11 पैरा (एसएफ)
  6. कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर, सेना- 6 पैरा (एसएफ)
  7. सूबेदार पी एच मूसा, सेना- 1 असम राइफल्स
  8. लेफ्टिनेंट बलदेव चंद, आर्म्ड, 4 आरआर (मरणोपरांत)
  9. राइफलमैन मैंगलेम सांग वैफेई, सेना- 3 असम राइफल्स
  10. राइफलमैन ध्रुबज्योति दत्ता, सेना- 33 असम राइफल्स
  11. लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के - नौसेना
  12. लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए - नौसेना
  13. सहायक कमांडेंट विपिन विल्सन - गृह मंत्रालय (MHA)

बार टू सेना मेडल (वीरता)
लांस हवलदार सत्य पाल सिंह, सेना- एसएम, 6 राजपूत

वीरता और सेवा पदक
गणतंत्र दिवस से पहले, राष्ट्रपति पदक पुलिस और सेवा पदक की भी घोषणा की गई है. प्रेस रिलीज के मुताबिक, इस साल पूरे भारत में पुलिस, फायर, होम गार्ड, सिविल डिफेंस और करेक्शनल सर्विसेज के कुल 982 कर्मचारियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया. इनमें 125 वीरता पदक शामिल हैं. ये अवॉर्ड हर साल गणतंत्र दिवस पर कानून व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा में बहादुरी, खास सेवा और शानदार योगदान के लिए दिए जाते हैं.

यह भी पढ़ें- पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा, इन नायकों को मिलेगा सम्मान, धर्मेंद्र समेत पांच लोगों को पद्म विभूषण

TAGGED:

GALLANTRY AWARDS
REPUBLIC DAY 2026
GROUP CAPTAIN SHUBHANSHU SHUKLA
ASHOKA CHAKRA
GALLANTRY AWARDS ARMED FORCES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.