गणतंत्र दिवस 2026: इस बार भी पीएम मोदी की पगड़ी की चर्चा, जानिए क्या था खास
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस समारोह के लिए गहरे मैरून रंग की पगड़ी पहनी थी, जिस पर मोर पंख की आकृति बनी थी.
Published : January 26, 2026 at 1:32 PM IST
नई दिल्ली: हर साल की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पगड़ी का अलग रूप दिखा. इस बार उन्होंने समारोह के लिए गहरे मैरून रंग की पगड़ी पहनी थी, जिस पर सुनहरे मोर पंख की आकृति बनी थी, जो उनकी पोशाक की शान बढ़ा रही थी. बारीक कढ़ाई वाली पगड़ी से पीछे की तरफ लंबा हिस्सा लहरा रहा था. हेडगियर को कसकर बांधा गया था और साइड में कई रंग थे.
पगड़ी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने गहरे नेवी ब्लू-सफेद कुर्ता-पायजामा और हल्के नीले रंग की हाफ-जैकेट पहना था.
प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की पोशाक में रंगीन पगड़ी ने हमेशा लोगों का ध्यान खींचा है. 2024 में, उन्होंने गणतंत्र दिवस समारोह के लिए बहुरंगी "बंधनी" प्रिंट वाला साफा चुना था.
बांधनी एक तरह का टाई-डाई कपड़ा है जो गुजरात और राजस्थान में लोकप्रिय है. इस कपड़े को नाखूनों से कई छोटी-छोटी जिल्दों में बांधकर सजाया जाता है, जो एक आकृति जैसा डिजाइन बनाती हैं.
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi greets the people who arrived at Kartavya Path to watch the 77th #RepublicDay🇮🇳 Parade— ANI (@ANI) January 26, 2026
(Source: DD News) pic.twitter.com/1rWlqLCVYS
2023 में, पीएम मोदी ने कई रंगों वाली राजस्थानी पगड़ी पहनी थी और उसके साथ ट्राउजर और कुर्ता पहना था. उसी साल बाद में, 77वें स्वतंत्रता दिवस पर, उन्होंने कई रंगों वाली और लंबी पूंछ वाली एक शानदार राजस्थानी स्टाइल की पगड़ी चुनी.
2019 में, प्रधानमंत्री मोदी ने भारी बहुमत के साथ दूसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में लौटने के बाद, लाल किले की प्राचीर से अपना छठा स्वतंत्रता दिवस भाषण देते समय कई रंगों वाली पगड़ी पहनी थी.
2014 में प्रधानमंत्री के तौर पर अपने पहले स्वतंत्रता दिवस पर मोदी ने चमकीले लाल जोधपुरी "बंधेज" पगड़ी पहनी थी. इसके बाद 2015 में, पीएम मोदी ने कई रंगों वाली क्रिस-क्रॉस लाइनों वाली पीली पगड़ी चुनी, और 2016 में गुलाबी और पीले रंग की टाई-एंड-डाई पगड़ी पहनी.
इसी तरह, 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने चमकीले लाल और पीले रंग वाली पगड़ी पहनी थी, जिस पर चारों तरफ सुनहरी लाइनें थीं. 2018 में स्वतंत्रता दिवस समारोह में पीएम मोदी ने केसरिया पगड़ी पहनी थी.
कच्छ की चमकदार लाल "बंधनी" पगड़ी से लेकर सरसों के रंग के राजस्थानी "साफा" तक, गणतंत्र दिवस समारोहों में प्रधानमंत्री मोदी की पगड़ियां बेहद खास रही हैं और लोगों को आकर्षित किया.
2022 में, मोदी ने गणतंत्र दिवस समारोह के लिए उत्तराखंड की अनोखी पारंपरिक टोपी चुनी थी. टोपी में ब्रह्म कमल से प्रेरित ब्रोच भी था. ब्रह्म कमल उत्तराखंड का राज्य पुष्प है, जिसे प्रधानमंत्री केदारनाथ की हर यात्रा पर इस्तेमाल करते हैं. 2021 में, पीएम मोदी ने गणतंत्र दिवस परेड के दौरान पीले डॉट्स वाली एक चमकदार लाल "बंधेज" हेडगियर "हलारी पगड़ी" पहनी थी -- यह गुजरात के जामनगर के शाही परिवार का तोहफा था.
