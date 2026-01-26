ETV Bharat / bharat

गणतंत्र दिवस 2026: इस बार भी पीएम मोदी की पगड़ी की चर्चा, जानिए क्या था खास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( DD News )

नई दिल्ली: हर साल की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पगड़ी का अलग रूप दिखा. इस बार उन्होंने समारोह के लिए गहरे मैरून रंग की पगड़ी पहनी थी, जिस पर सुनहरे मोर पंख की आकृति बनी थी, जो उनकी पोशाक की शान बढ़ा रही थी. बारीक कढ़ाई वाली पगड़ी से पीछे की तरफ लंबा हिस्सा लहरा रहा था. हेडगियर को कसकर बांधा गया था और साइड में कई रंग थे. पगड़ी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने गहरे नेवी ब्लू-सफेद कुर्ता-पायजामा और हल्के नीले रंग की हाफ-जैकेट पहना था. प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की पोशाक में रंगीन पगड़ी ने हमेशा लोगों का ध्यान खींचा है. 2024 में, उन्होंने गणतंत्र दिवस समारोह के लिए बहुरंगी "बंधनी" प्रिंट वाला साफा चुना था. बांधनी एक तरह का टाई-डाई कपड़ा है जो गुजरात और राजस्थान में लोकप्रिय है. इस कपड़े को नाखूनों से कई छोटी-छोटी जिल्दों में बांधकर सजाया जाता है, जो एक आकृति जैसा डिजाइन बनाती हैं. 2023 में, पीएम मोदी ने कई रंगों वाली राजस्थानी पगड़ी पहनी थी और उसके साथ ट्राउजर और कुर्ता पहना था. उसी साल बाद में, 77वें स्वतंत्रता दिवस पर, उन्होंने कई रंगों वाली और लंबी पूंछ वाली एक शानदार राजस्थानी स्टाइल की पगड़ी चुनी.