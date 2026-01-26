Explainer: भारत का संविधान बनाने वाले 299 सदस्यों में बिहार के 36 महापुरुष कौन थे?
बिहार के 36 महापुरुषों ने संविधान बनाने में अहम योगदान दिया. गणतंत्र दिवस पर इन महापुरुषों के बारे में जानें. स्पेशल रिपोर्ट..
Published : January 26, 2026 at 4:06 PM IST
रिपोर्ट: कृष्णनंदन कुमार
पटना: 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो देश के पास अपना संविधान नहीं था. इसलिए 29 अगस्त 1947 को संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता डॉ. भीमराव अंबेडकर ने की. संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे, जिनमें बिहार से 36 प्रतिनिधि शामिल थे. इन सभी ने अपने-अपने अनुभव और विचारों से संविधान को समृद्ध किया. पटना विश्वविद्यालय में इतिहास के शिक्षक डॉ. गुरु रहमान के अनुसार बिहार के प्रतिनिधियों ने सामाजिक न्याय, संघीय ढांचे और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर गहरी छाप छोड़ी.
डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे. गुरु रहमान बताते हैं कि बिहार को अलग राज्य बनाने में उनका योगदान निर्णायक रहा. स्वास्थ्य कारणों से वे लंबे समय तक भूमिका नहीं निभा सके, फिर भी उनका नाम ऐतिहासिक है.
डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष और देश के पहले राष्ट्रपति बने. गुरु रहमान के अनुसार उन्होंने सभी विचारधाराओं को एक मंच पर लाकर संविधान निर्माण को सर्वसम्मत बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई. उन्हें विभिन्न देशों के कानून का ज्ञान था और यह ज्ञान संविधान निर्माण की दिशा में काफी महत्वपूर्ण रहा.
कमलेश्वरी प्रसाद यादव खगड़िया क्षेत्र से संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे. वे पटना विश्वविद्यालय से कानून स्नातक थे और जनप्रतिनिधि के रूप में ग्रामीण समाज की आवाज बने. गुरु रहमान कहते हैं कि उन्होंने किसानों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों को संविधान में सुरक्षित करने पर विशेष बल दिया. बाद में वे बिहार विधानसभा के सदस्य भी बने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने में योगदान दिया.
बोनीफास लकड़ा आदिवासी समाज के प्रमुख प्रवक्ता थे. उन्होंने संविधान सभा में छोटानागपुर और संथाल परगना को स्वायत्त क्षेत्र का दर्जा देने की मांग रखी. गुरु रहमान बताते हैं कि लकड़ा ने जनजातीय परामर्शदात्री परिषद और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाओं का समर्थन किया. उनका योगदान आदिवासी अधिकारों को संवैधानिक मान्यता दिलाने में अहम माना जाता है.
तजामुल हुसैन ने जिन्ना और उनकी कट्टरपंथी राजनीति का विरोध करते हुए राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दी. संविधान सभा में वे वर्क, माइन और पावर कमिटी से जुड़े रहे. गुरु रहमान के अनुसार, उन्होंने हैदराबाद के एकीकरण के पक्ष में सख्त रुख अपनाने की सलाह दी, जो बाद में सरकारी नीति बनी. उनका योगदान सुरक्षा और राष्ट्रीय अखंडता से जुड़ा रहा.
अनुग्रह नारायण सिंह को आधुनिक बिहार का शिल्पकार कहा जाता है. वे संविधान सभा के प्रभावशाली सदस्यों में थे. गुरु रहमान बताते हैं कि उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था और वित्तीय संतुलन पर जोर दिया. उनका दृष्टिकोण यह था कि लोकतंत्र तभी टिकेगा जब राज्यों को मजबूत आधार मिलेगा.
बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला एक साथ केंद्रीय विधान सभा और संविधान सभा के सदस्य रहे. भागलपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने व्यापार और उद्योग से जुड़े मुद्दों को उठाया. गुरु रहमान के अनुसार, उन्होंने आर्थिक स्वतंत्रता को राजनीतिक स्वतंत्रता का पूरक बताया.
ब्रजेश्वर प्रसाद ने गया क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और बाद में अंतरिम संसद और लोकसभा के सदस्य बने. गुरु रहमान बताते हैं कि उन्होंने विधायी अनुभव के आधार पर संविधान के व्यवहारिक पहलुओं पर सुझाव दिए. उनका योगदान संसदीय परंपराओं को मजबूत करने में रहा.
चंद्रिका राम दलित और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए पहचाने जाते थे. वे ट्रेड यूनियन आंदोलन से भी जुड़े रहे. गुरु रहमान के अनुसार उन्होंने श्रमिकों और कमजोर वर्गों के लिए संवैधानिक संरक्षण की मांग रखी. सामाजिक समानता उनकी राजनीति का मूल तत्व था.
केटी शाह ने संविधान में सेकुलर, फेडरल और सोशलिस्ट शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा. गुरु रहमान बताते हैं कि उनका दृष्टिकोण वैचारिक रूप से काफी प्रगतिशील था. यद्यपि उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बहस के जरिए संविधान की विचारधारा को व्यापक बनाया. बात के संविधान संशोधन में सेकुलर और सोशलिस्ट जैसे शब्द जोड़े गए.
देवेंद्रनाथ सामंतो भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रहे. वे बिहार विधान परिषद के सदस्य भी थे. गुरु रहमान के अनुसार, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के अनुभव को संविधान निर्माण में जोड़ा और नागरिक स्वतंत्रताओं को महत्व दिया.
दीप नारायण सिंह बिहार और ओडिशा विधान परिषद के सदस्य रहे और बाद में मंत्री बने. गुरु रहमान बताते हैं कि उन्होंने प्रशासनिक ढांचे को सरल और उत्तरदायी बनाने पर बल दिया. उनके सुझावों से प्रांतीय शासन को दिशा मिली.
जगत नारायण लाल असल में राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय के अनुयायी थे. गुरु रहमान के अनुसार उन्होंने नैतिक मूल्यों और राष्ट्रवाद को संविधान की आत्मा बताया. उनकी भूमिका राजनीतिक संतुलन बनाए रखने की रही.
जगजीवन राम ने जीवनभर दलित अधिकारों के लिए संघर्ष किया. वे संविधान सभा और संसद दोनों में सक्रिय रहे. गुरु रहमान कहते हैं कि उन्होंने सामाजिक न्याय को लोकतंत्र की बुनियाद बताया और आरक्षण जैसी व्यवस्थाओं के समर्थन में आवाज उठाई.
जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी समाज के नेता और प्रसिद्ध खिलाड़ी थे. गुरु रहमान के अनुसार, उन्होंने आदिवासी पहचान और संस्कृति की रक्षा को संविधान में स्थान दिलाने की कोशिश की. उनका योगदान आदिवासी स्वाभिमान का प्रतीक बना.
कामेश्वर सिंह ने शिक्षा और उद्योग के क्षेत्र में योगदान दिया. गुरु रहमान बताते हैं कि उन्होंने विश्वविद्यालयों और उद्योगों की स्थापना को राष्ट्रीय विकास से जोड़ा. पटना विश्वविद्यालय और बनारस विश्वविद्यालय के भवन निर्माण में भी बहुत योगदान दिया. दरभंगा के महाराज थे और संविधान सभा में उनका दृष्टिकोण विकासोन्मुख था.
महेश प्रसाद सिन्हा बिहार सरकार में मंत्री रहे और कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना की. गुरु रहमान के अनुसार, उन्होंने शिक्षा को लोकतंत्र की रीढ़ माना और इसके संवैधानिक महत्व पर जोर दिया.
कृष्ण बल्लभ सहाय बिहार विधानसभा के सदस्य और राजस्व मंत्री रहे. गुरु रहमान बताते हैं कि उन्होंने भूमि सुधार और प्रशासनिक पारदर्शिता को संविधान से जोड़ने की कोशिश की.
रामेश्वर प्रसाद सिंह वैशाली से चुने गए थे. गुरु रहमान बताते हैं कि उन्होंने स्थानीय स्वशासन और ग्रामीण प्रशासन पर जोर दिया. उनका योगदान जमीनी लोकतंत्र से जुड़ा रहा.
रामनारायण सिंह ने पंचायती राज की वकालत की. गुरु रहमान के अनुसार, उन्होंने झारखंड क्षेत्र की आवाज संसद में उठाने की पहल की. उनका दृष्टिकोण क्षेत्रीय संतुलन पर आधारित था.
सारंगधर सिन्हा शिक्षा, वित्त और जेल सुधार समितियों से जुड़े रहे. गुरु रहमान के अनुसार, उन्होंने सुधारवादी दृष्टिकोण से संविधान को मानवीय स्वरूप दिया. वह बिहार लेजिसलेटिव असेंबली के सदस्य भी रहे.
सत्यनारायण सिन्हा बिहार विधानसभा और केंद्रीय संसद के सदस्य भी रहे. गुरु रहमान बताते हैं कि उन्होंने विधायी अनुभव से संवैधानिक प्रक्रियाओं को मजबूत किया.
बिनोदानंद झा बिहार के मुख्यमंत्री भी बने. गुरु रहमान के अनुसार उन्होंने प्रशासनिक दक्षता और लोकतांत्रिक स्थिरता पर बल दिया. उन्होंने लोकसभा में बिहार से दरभंगा का प्रतिनिधित्व किया.
श्रीकृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे. गुरु रहमान बताते हैं कि उन्होंने स्वतंत्रता के बाद बिहार के पुनर्निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई और संविधान की भावना को जमीन पर उतारने का प्रयास किया. हर व्यक्ति तक संविधान के माध्यम से सरकार की पहुंच सुनिश्चित करने को लेकर संविधान सभा में उनका योगदान काफी अद्वितीय है.
श्यामनंदन सहाय ने लोकसभा में मुजफ्फरपुर का प्रतिनिधित्व किया. गुरु रहमान के अनुसार, उन्होंने संसदीय परंपराओं को सुदृढ़ किया. उनके विधायी अनुभव बहुत उपयोगी रहे.
हुसैन इमाम ने बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए अल्पसंख्यक हितों पर बात रखी. गुरु रहमान बताते हैं कि उनका योगदान साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में रहा.
सैयद जफर इमाम पटना हाईकोर्ट के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे. गुरु रहमान के अनुसार उन्होंने न्यायिक स्वतंत्रता को संविधान की आत्मा बताया. उन्होंने सभी को एक समान न्याय के विचारों को बल दिया.
लतिफुर रहमान मुस्लिम प्रतिनिधि के रूप में चुने गए. गुरु रहमान बताते हैं कि उन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा पर बल दिया. बिहार से मुस्लिम प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने के बावजूद वह जिन्ना की सांप्रदायिक राजनीति की खिलाफत करते थे.
मो. ताहिर कई बार विधायक और सांसद बने. गुरु रहमान बताते हैं कि मो. ताहिर ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की निरंतरता पर जोर दिया.
श्री नारायण महथा कांग्रेस से संविधान सभा में गए. गुरु रहमान बताते हैं कि उन्होंने संगठनात्मक अनुभव से संविधान को व्यवहारिक बनाने का प्रयास किया.
बाबू गुप्तनाथ सिंह साहित्य और पत्रकारिता से जुड़े रहे. गुरु रहमान के अनुसार उन्होंने वैचारिक स्वतंत्रता को संविधान का आधार बताया.
पीके सेन का पूरा नाम प्रशांतो कुमार सेन था, वह ब्रह्म समाज से जुड़े थे. गुरु रहमान बताते हैं कि उन्होंने सामाजिक सुधार और नैतिक मूल्यों पर बल दिया.
भागवत प्रसाद विधायक और विधान परिषद सदस्य रहे थे. गुरु रहमान बताते हैं कि भागवत प्रसाद ने क्षेत्रीय विकास को राष्ट्रीय नीति से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई.
जदुबंस सहाय ने संविधान सभा में कई विषयों पर बहस की. गुरु रहमान बताते हैं कि वे तार्किक और संतुलित दृष्टिकोण के लिए पहचाने जाते थे. उन्होंने कई मुद्दों पर गंभीर बहस की और मजबूती से अपनी बात रखी.
रघुनंदन प्रसाद दलित अधिकारों के प्रमुख प्रवक्ता थे. गुरु रहमान के अनुसार उन्होंने समानता और सम्मान को संविधान का मूल तत्व बताया. गुरु रहमान कहते हैं कि संविधान ने सामाजिक अनुबंध मजबूत किया.
"बिहार के 36 प्रतिनिधियों ने संविधान को केवल कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि सामाजिक अनुबंध बनाने में योगदान दिया. उनके विचार आज भी लोकतंत्र की नींव को मजबूत करते हैं. गणतंत्र दिवस 2026 पर इन महापुरुषों का स्मरण हमें यह याद दिलाता है कि भारत का लोकतंत्र अनेक विचारों और संघर्षों का परिणाम है."- गुरु रहमान, शिक्षाविद्
