Explainer: भारत का संविधान बनाने वाले 299 सदस्यों में बिहार के 36 महापुरुष कौन थे?

संविधान सभा में बिहार की 36 विभूतियां ( ETV Bharat )

रिपोर्ट: कृष्णनंदन कुमार पटना: 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो देश के पास अपना संविधान नहीं था. इसलिए 29 अगस्त 1947 को संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता डॉ. भीमराव अंबेडकर ने की. संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे, जिनमें बिहार से 36 प्रतिनिधि शामिल थे. इन सभी ने अपने-अपने अनुभव और विचारों से संविधान को समृद्ध किया. पटना विश्वविद्यालय में इतिहास के शिक्षक डॉ. गुरु रहमान के अनुसार बिहार के प्रतिनिधियों ने सामाजिक न्याय, संघीय ढांचे और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर गहरी छाप छोड़ी. डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे. गुरु रहमान बताते हैं कि बिहार को अलग राज्य बनाने में उनका योगदान निर्णायक रहा. स्वास्थ्य कारणों से वे लंबे समय तक भूमिका नहीं निभा सके, फिर भी उनका नाम ऐतिहासिक है. डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा (फाइल) (ETV Bharat) डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष और देश के पहले राष्ट्रपति बने. गुरु रहमान के अनुसार उन्होंने सभी विचारधाराओं को एक मंच पर लाकर संविधान निर्माण को सर्वसम्मत बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई. उन्हें विभिन्न देशों के कानून का ज्ञान था और यह ज्ञान संविधान निर्माण की दिशा में काफी महत्वपूर्ण रहा. डॉ. राजेंद्र प्रसाद (फाइल) (ETV Bharat) कमलेश्वरी प्रसाद यादव खगड़िया क्षेत्र से संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे. वे पटना विश्वविद्यालय से कानून स्नातक थे और जनप्रतिनिधि के रूप में ग्रामीण समाज की आवाज बने. गुरु रहमान कहते हैं कि उन्होंने किसानों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों को संविधान में सुरक्षित करने पर विशेष बल दिया. बाद में वे बिहार विधानसभा के सदस्य भी बने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने में योगदान दिया. बोनीफास लकड़ा आदिवासी समाज के प्रमुख प्रवक्ता थे. उन्होंने संविधान सभा में छोटानागपुर और संथाल परगना को स्वायत्त क्षेत्र का दर्जा देने की मांग रखी. गुरु रहमान बताते हैं कि लकड़ा ने जनजातीय परामर्शदात्री परिषद और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाओं का समर्थन किया. उनका योगदान आदिवासी अधिकारों को संवैधानिक मान्यता दिलाने में अहम माना जाता है. तजामुल हुसैन ने जिन्ना और उनकी कट्टरपंथी राजनीति का विरोध करते हुए राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दी. संविधान सभा में वे वर्क, माइन और पावर कमिटी से जुड़े रहे. गुरु रहमान के अनुसार, उन्होंने हैदराबाद के एकीकरण के पक्ष में सख्त रुख अपनाने की सलाह दी, जो बाद में सरकारी नीति बनी. उनका योगदान सुरक्षा और राष्ट्रीय अखंडता से जुड़ा रहा. ETV Bharat GFX (ETV Bharat) अनुग्रह नारायण सिंह को आधुनिक बिहार का शिल्पकार कहा जाता है. वे संविधान सभा के प्रभावशाली सदस्यों में थे. गुरु रहमान बताते हैं कि उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था और वित्तीय संतुलन पर जोर दिया. उनका दृष्टिकोण यह था कि लोकतंत्र तभी टिकेगा जब राज्यों को मजबूत आधार मिलेगा. बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला एक साथ केंद्रीय विधान सभा और संविधान सभा के सदस्य रहे. भागलपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने व्यापार और उद्योग से जुड़े मुद्दों को उठाया. गुरु रहमान के अनुसार, उन्होंने आर्थिक स्वतंत्रता को राजनीतिक स्वतंत्रता का पूरक बताया. ब्रजेश्वर प्रसाद ने गया क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और बाद में अंतरिम संसद और लोकसभा के सदस्य बने. गुरु रहमान बताते हैं कि उन्होंने विधायी अनुभव के आधार पर संविधान के व्यवहारिक पहलुओं पर सुझाव दिए. उनका योगदान संसदीय परंपराओं को मजबूत करने में रहा. चंद्रिका राम दलित और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए पहचाने जाते थे. वे ट्रेड यूनियन आंदोलन से भी जुड़े रहे. गुरु रहमान के अनुसार उन्होंने श्रमिकों और कमजोर वर्गों के लिए संवैधानिक संरक्षण की मांग रखी. सामाजिक समानता उनकी राजनीति का मूल तत्व था. केटी शाह ने संविधान में सेकुलर, फेडरल और सोशलिस्ट शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा. गुरु रहमान बताते हैं कि उनका दृष्टिकोण वैचारिक रूप से काफी प्रगतिशील था. यद्यपि उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बहस के जरिए संविधान की विचारधारा को व्यापक बनाया. बात के संविधान संशोधन में सेकुलर और सोशलिस्ट जैसे शब्द जोड़े गए. देवेंद्रनाथ सामंतो भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रहे. वे बिहार विधान परिषद के सदस्य भी थे. गुरु रहमान के अनुसार, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के अनुभव को संविधान निर्माण में जोड़ा और नागरिक स्वतंत्रताओं को महत्व दिया. भारतीय संविधान (ETV Bharat) दीप नारायण सिंह बिहार और ओडिशा विधान परिषद के सदस्य रहे और बाद में मंत्री बने. गुरु रहमान बताते हैं कि उन्होंने प्रशासनिक ढांचे को सरल और उत्तरदायी बनाने पर बल दिया. उनके सुझावों से प्रांतीय शासन को दिशा मिली. जगत नारायण लाल असल में राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय के अनुयायी थे. गुरु रहमान के अनुसार उन्होंने नैतिक मूल्यों और राष्ट्रवाद को संविधान की आत्मा बताया. उनकी भूमिका राजनीतिक संतुलन बनाए रखने की रही. जगजीवन राम ने जीवनभर दलित अधिकारों के लिए संघर्ष किया. वे संविधान सभा और संसद दोनों में सक्रिय रहे. गुरु रहमान कहते हैं कि उन्होंने सामाजिक न्याय को लोकतंत्र की बुनियाद बताया और आरक्षण जैसी व्यवस्थाओं के समर्थन में आवाज उठाई.