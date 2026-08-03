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फेसबुक के अधिकारियों ने संसदीय समिति के सामने मांगी माफी, बोले- पीएम मोदी का पोस्ट गलती से हुआ था डिलीट

नई दिल्ली : आईटी पर बनी संसदीय स्थायी समिति ने फेसबुक से पीएम मोदी का वीडियो हटाए जाने के मामले में कड़ा रुख अपनाया. समिति की बैठक के दौरान, कई सदस्यों ने मेटा के अधिकारियों से तीखे सवाल पूछे. मेटा के अधिकारियों ने माफी मांगते हुए कहा कि पीएम का वीडियो एक गलती की वजह से हटाया गया था.

सोशल मीडिया रेगुलेशन के मुद्दे पर सोमवार को गूगल, मेटा, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधि और गृह मंत्रालय व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बड़े अधिकारी एक संसदीय समिति के सामने पेश हुए.

भाजपा सदस्य निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली आईटी संसदीय स्थायी समिति की यह बैठक, सरकार द्वारा मेटा की ग्लोबल टीम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट को कुछ समय के लिए रोकने के मामले में बुलाए जाने के कुछ दिनों बाद हुई.

केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन और सोशल व डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म - स्नैपचैट, गूगल एक्स, मेटा (फेसबुक, व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम) और यूट्यूब के प्रतिनिधि 'सोशल और डिजिटल प्लेटफॉर्म और उनके रेगुलेशन' विषय पर चर्चा करने के लिए समिति के सामने पेश हुए.

गत शुक्रवार को सूत्रों ने बताया कि पिछले हफ्ते, एमईआईटीवाई ने एल्गोरिदम से जुड़े भेदभाव, प्लेटफॉर्म की एल्गोरिदम प्रक्रियाओं और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से जुड़े मुद्दों पर मेटा की ग्लोबल टीम को बुलाया था.

यह कदम सोशल मीडिया कंपनी द्वारा प्रधानमंत्री की फेसबुक पोस्ट को कुछ समय के लिए रोके जाने के बाद उठाया गया था. फेसबुक पोस्ट में, पीएम मोदी भारत के युवाओं को संबोधित कर रहे थे और पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा कर रहे थे.