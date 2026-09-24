ETV Bharat / bharat

SPECIAL: झारखंड में 2018 के बाद से नहीं मिला रूबेला का एक भी कंफर्म केस! चिकित्सक बोले- PCR टेस्ट में पॉजिटिव आना जरूरी

डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि जब तक PCR टेस्ट पॉजिटिव नहीं आये तब तक 'रूबेला' होना नहीं माना जा सकता है. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.

Graphics Image
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 24, 2026 at 5:57 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड में इन दिनों वायरस से होने वाली संक्रामक बीमारी 'रूबेला' सुर्खियों में है. दरअसल, सिमडेगा जिले में एक मरीज के एलिजा टेस्ट में रूबेला पॉजिटिव आने के बाद, यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या झारखंड में रूबेला फिर से पैर पसार रहा है. वहीं रूबेला को लेकर रिम्स माइक्रोबायोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. मनोज कुमार पूरी तरह रिलैक्स हैं.

2018 के बाद झारखंड में रूबेला का एक भी कंफर्म केस नहीं: डॉ. मनोज कुमार

रूबेला एक संक्रामक वायरल बीमारी है और यह तेजी से फैलता है, लेकिन रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष का मानना है कि 2018 के बाद से राज्य में एक भी रूबेला का केस नहीं मिला है. डॉ. मनोज बताते हैं कि इन दिनों सिमडेगा में रूबेला का केस मिलने की, जो बातें हो रही है, वह एलिजा टेस्ट की जांच रिपोर्ट है और एलिजा टेस्ट को कंफर्मेटरी टेस्ट न भारत में और न दुनिया में कहीं माना जाता है.

झारखंड में खतरा नहीं रूबेला: डॉ. मनोज कुमार (Etv Bharat)

PCR टेस्ट में रूबेला का पॉजिटिव आना जरूरी: डॉ. मनोज कुमार

डॉ. मनोज राज्यवासियों को पूरी तरह रिलैक्स होने का भरोसा दिलाते हुए कहते हैं कि जब तक PCR (Polymerase Chain Reaction) टेस्ट पॉजिटिव नहीं आये तब तक 'रूबेला' का संक्रमण होना नहीं माना जा सकता है क्योंकि कई बार मीजल्स, मम्प्स रूबेला (MMR) या मीजल्स रूबेला (MR) के वैक्सीन लेने के बाद उसका, जो एंटीबॉडी शरीर में बनता है, वह एलिजा टेस्ट में पॉजिटिव के रूप में आता है लेकिन जब पीसीआर (PCR) टेस्ट करते हैं तो निगेटिव रिपोर्ट आती है.

875 संदिग्धों में PCR जांच में एक भी नहीं मिला रूबेला पॉजिटिव: डॉ. मनोज कुमार

रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के लैब में ही राज्यभर से रूबेला संदिग्धों के सैंपल की जांच होती है. माइक्रोबायलॉजी विभाग के HoD डॉ. मनोज बताते हैं कि इस साल अभी तक उनके लैब में 875 सैंपल (जिसमें 21 सैंपल एलिजा टेस्ट में रूबेला पॉजिटिव शामिल) में एक भी सैंपल की पीसीआर जांच पॉजिटिव नहीं आया.

एलिसा टेस्ट कंफर्मेटरी नहीं है तो क्यों कराई जाती है इस पद्धति से जांच

जब एलिजा टेस्ट कंफर्मेटरी नहीं है तो क्यों कराई जाती है इस पद्धति से जांच? इस सवाल के जवाब में डॉ. मनोज कहते हैं कि WHO, ICMR और दूसरी एजेंसियां MMR-MR की क्रियाशीलता को परखने के लिए एलिजा टेस्ट कराती है, ताकि यह पता लग सके कि जिस बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीन लिया गया है, उसका एंटीबॉडी शरीर में बन रहा है या नहीं? यह बेहद जरूरी प्रक्रिया भी है लेकिन यहां समझना जरूरी है कि वैक्सीन लेने के बाद शरीर में 'एंटीबाडी' का होना वायरस का संक्रमण होना नहीं होता है. उन्होंने साफ किया कि जब PCR टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तब WHO, ICMR और चेन्नई के पोर्टल पर उसे अपडेट किया जाता है. 2018 के बाद झारखंड से कोई भी पॉजिटिव का अपडेट नहीं है.

Graphics Image
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

मामूली दिखने वाली बीमारी, गर्भस्थ शिशु के लिए गंभीर खतरा

'रूबेला' वायरस से होने वाली बीमारी रूबेला या जर्मन खसरा को अक्सर हल्की बीमारी समझा जाता है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान इसका संक्रमण बेहद गंभीर परिणाम पैदा कर सकता है. शायद यही वजह है कि रूबेला से बचाव के लिए टीकाकरण और संक्रमण की समय पर पहचान को सार्वजनिक स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है. डॉ. मनोज कहते हैं कि गर्भावस्था के दौरान रूबेला संक्रमण से गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ता है, कई दफा गर्भपात तक हो जाता है.

गर्भावस्था में क्यों है सबसे बड़ा खतरा?

डॉ. मनोज कहते हैं कि वैसे तो झारखंड में 'रूबेला' संक्रमण का कोई केस अभी तक नहीं है लेकिन जानकारी के लिए यह जानना जरूरी है कि रूबेला का सबसे गंभीर पक्ष गर्भवती महिला में संक्रमण का होना है. यदि गर्भावस्था के शुरुआती चरण में महिला 'रूबेला' से संक्रमित होती है, तो उसका वायरस भ्रूण तक पहुंच सकता है. उन्होंने बताया कि WHO के मुताबिक, शुरुआती गर्भावस्था में संक्रमण होने पर गर्भपात, भ्रूण की मृत्यु या जन्मजात रूबेला सिंड्रोम (Congenital Rubella Syndrome- CRS) तक हो सकता है.

गर्भवती महिलाओं में संक्रमण का खतरा

गर्भावस्था की पहली तिमाही में भ्रूण को नुकसान का जोखिम विशेष रूप से अधिक होता है. वहीं जन्मजात रूबेला सिंड्रोम से प्रभावित बच्चों में कई प्रकार की जन्मजात समस्याएं हो सकती हैं, जिसमें सुनने की क्षमता में कमी, आंखों से जुड़ी समस्याएं और जन्मजात हृदय संबंधी विकार प्रमुख हैं. विकास संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं. इसी वजह से रूबेला को केवल बच्चों में होने वाली हल्की बीमारी मानना उचित नहीं जाता है. इसका प्रभाव आने वाली पीढ़ी के स्वास्थ्य तक पहुंच सकता है.

Graphics Image
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

कैसे होती है रूबेला बीमारी की पहचान

केवल लक्षण देखकर रूबेला की पुष्टि करना हमेशा आसान नहीं होता है, क्योंकि इसके दाने दूसरी वायरल बीमारियों से मिलते-जुलते हो सकते हैं. डॉ. मनोज कुमार के अनुसार, रूबेला की पुष्टि के लिए प्रयोगशाला जांच की जरूरत होती है और पीसीआर टेस्ट से ही यह कंफर्म होता है कि जिस व्यक्ति का सैंपल टेस्ट हुआ है, उसे रूबेला है या नहीं है. यदि किसी व्यक्ति में रूबेला जैसे लक्षण हो और विशेष रूप से यदि वह गर्भवती हो या किसी गर्भवती महिला के संपर्क में आया हो, तो चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है.

बचाव का सबसे प्रभावी तरीका-टीकाकरण

रूबेला से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका टीकाकरण है. रूबेला का टीका अक्सर MR (Measles-Rubella) या MMR (Measles-Mumps-Rubella) जैसे संयुक्त टीकों के रूप में दिया जाता है. झारखंड में सरकारी स्तर पर MR यानी मीजल्स-रूबेला का टीका नि:शुल्क दिया जाता है. इसके दो डोज दिए जाने के प्रावधान हैं. MR-1 और MR -2 का डोज ले लेने के बाद 95% से अधिक संभावना इस बीमारी से बचाव की हो जाती है.

WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार, रूबेला वैक्सीन की एक खुराक से ही 95% से अधिक लोगों में लंबे समय तक प्रतिरक्षा विकसित हो सकती है और जनवरी 2025 तक दुनिया के 194 देशों में से 179 देशों ने अपने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में रूबेला युक्त वैक्सीन शामिल कर लिया था.

गर्भावस्था की योजना बना रही महिलाओं के लिए सावधानी

रूबेला से बचाव के लिए गर्भावस्था से पहले अपनी प्रतिरक्षा स्थिति की जानकारी होना बेहद महत्वपूर्ण है. गर्भधारण की योजना बनाने वाली महिलाओं को पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे रूबेला से सुरक्षित हैं. यदि गर्भावस्था के दौरान रूबेला संक्रमण का संदेह हो, तो स्वयं से दवा लेने के बजाय तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है.

Graphics Image
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

रूबेला को नजरअंदाज करना ठीक नहीं

रूबेला सामान्य परिस्थितियों में हल्की बीमारी के रूप में सामने आ सकता है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान इसका प्रभाव बेहद गंभीर हो सकता है, इसका सबसे बड़ा खतरा जन्मजात रूबेला सिंड्रोम के रूप में सामने आता है, जो बच्चे के सुनने, देखने, हृदय और विकास से जुड़े स्वास्थ्य पर स्थाई प्रभाव डाल सकता है, इसलिए रूबेला को केवल सामान्य बुखार और दाने वाली बीमारी समझकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, समय पर टीकाकरण, संक्रमण की पहचान, चिकित्सकीय सलाह और गर्भावस्था के दौरान विशेष सावधानी इसके खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय हैं.

ये भी पढ़ें- पाकुड़ में मीजल्स-रूबेला टीकाकरण अभियान की हुई शुरुआत, 3.50 लाख बच्चों को लगाई जाएगी वैक्सीन

दुमका में शुरू हुआ मीजल्स-रूबेला टीकाकरण अभियान, 4.72 लाख बच्चों का वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य

12 अप्रैल से चलेगा मिजिल्स-रूबेला का टीकाकरण, 15 साल तक के बच्चों को दी जाएगी वैक्सीन

TAGGED:

RUBELLA NOT THREAT NOW IN JHARKHAND
PATIENT TESTED POSITIVE OF RUBELLA
झारखंड में रूबेला के मामले
रूबेला से क्या है बचाव
RUBELLA ELISA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.