चेन्नई में 55 किमी लंबी वाटर मेट्रो बनाने का प्रस्ताव, बकिंघम नहर की गंदगी भी होगी दूर

उन्होंने कहा कि बकिंघम नहर में 2 मीटर की गहराई तक गाद है. अगर इसे हटा दिया जाए, तो गहराई 3 मीटर रह जाएगी. वर्तमान स्थिति में, उस पानी में मछलियां भी नहीं रह सकतीं क्योंकि उसमें उतनी ही मात्रा में मल-मूत्र मिला हुआ है. नहर की ड्रेजिंग के बाद, किनारों को मजबूत किया जाना चाहिए. मल-मूत्र को नहर में मिलने से रोकने के लिए मल-मूत्र उपचार संयंत्र लगाए जाने चाहिए. केवल शुद्ध पानी ही बहने दिया जाना चाहिए. ऐसा करने से नहर में जीव-जंतु रह सकेंगे और इसका उपयोग परिवहन के लिए भी किया जा सकेगा.

जयकुमार ने बताया कि इससे 55 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम के निर्माण और कार्यान्वयन से बाढ़ को रोकने में भी मदद मिलेगी. चेन्नई में वर्षा जल का उचित निकास होगा और बाढ़ कम आएगी. यह समुद्र के खारे पानी को भूजल में मिलने से भी रोकेगा. इसके अलावा, यदि फुटपाथ, साइकिल पथ, पार्क आदि को बेहतर बनाया जाए, तो वे न केवल आसपास के निवासियों के लिए, बल्कि पर्यटन और परिवहन के लिए भी उपयोगी होंगे. इस परियोजना पर 6,000 करोड़ से अधिक की लागत आएगी. चेन्नई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगा. उसके बाद, सरकार इसके कार्यान्वयन पर निर्णय लेगी.

इस योजना के बारे में ईटीवी भारत की टीम ने चेन्नई एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण (सीयूएमटीए) के सदस्य सचिव जयकुमार से विस्तृत बातचीत की. उन्होंने बताया कि 25 वर्षों के लिए सार्वजनिक परिवहन में सुधार के लिए जो रिपोर्ट बनाई गयी है उसमें 55 किलोमीटर की लंबाई में जल मेट्रो की योजना बनाई गई है. इसमें सिफ़ारिश की है कि बकिंघम नहर के जरिए चेन्नई सेंट्रल से कोवलम होते हुए महाबलीपुरम तक 55 किलोमीटर तक जल मेट्रो परियोजना लागू की जाए.

चेन्नई: चेन्नई एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण (सीयूएमटीए) ने चेन्नई के विकास के लिए आवश्यक सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं के प्रावधान पर अपनी रिपोर्ट तमिलनाडु सरकार को सौंप दी है. इसमें 2023 से 2048 तक की 25 साल की दीर्घकालिक परिवहन योजना शामिल है. बस, मेट्रो, उपनगरीय रेल, एक्सप्रेस रेल, नए रूट सहित एक व्यापक योजना तैयार की गई है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 'जल मेट्रो' की सिफारिश की गयी है.

बरसात के मौसम में पानी का भंडारण किया जा सकता है. जलस्तर में बार-बार बदलाव न हो और पानी बाहर न जा सके, इसके लिए लॉक सिस्टम लगाया जा सकता है. इसे गंगा में इस्तेमाल होने वाले लॉक सिस्टम की तरह लगाया जा सकता है. यह तकनीक दुनिया भर में उपलब्ध है. इससे ज़्यादा पानी संग्रहित किया जा सकता है. इस परियोजना पर 6,500 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई गयी है.

इसके अलावा, चेन्नई में यातायात की भीड़भाड़ कम करने के लिए, वर्तमान में 54 किलोमीटर मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है. 118 किलोमीटर और सेवा शुरू की जानी है. 2048 तक मेट्रो नेटवर्क 400 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा. इसके अलावा, अभी 3,400 एमटीसी बसें हैं. 2048 तक इसे बढ़ाकर 8,500 बसें करना आवश्यक है.

जयकुमार ने बताया कि इसी तरह, रेल परिवहन की दूरी 200 किलोमीटर बढ़ाई जाने की सिफारिश की गयी है. विशेष रूप से, रेलवे बोर्ड ने तांबरम से चेंगलपट्टू तक चौथी लाइन के लिए अनुमति दे दी है. वे अरक्कोणम से चेंगलपट्टू और कांचीपुरम होते हुए दो-ट्रैक लाइन के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं. जब ये दोनों रेल परियोजनाएं शुरू हो जाएंगी, तो ये उपनगरीय विकास को बढ़ावा देंगी.

कांचीपुरम से श्रीपेरंबुदूर तक एक नए मार्ग की भी सिफारिश की गयी है. तिरुवल्लूर-माम्पेदु होते हुए कांचीपुरम के लिए एक मार्ग और चेन्नई एन्नोर, सिंगापुरमलकोइल और महाबलीपुरम के लिए एक रेल मार्ग की भी सिफारिश की गयी है. ये परियोजनाएं उपलब्ध धनराशि के आधार पर 25 वर्षों में पूरी होंगी.

चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण पर काम चल रहा है. इसके बाद, दूसरे चरण का विस्तार किया जाएगा. हवाई अड्डे से किलाम्बक्कम, लाइटहाउस से उच्च न्यायालय, तांबरम से वेलाचेरी होते हुए गिंडी और गिंडी से अड्यार तक एक मार्ग प्रस्तावित किया है. कलैगनार शताब्दी वाणिज्यिक परिसर से जुड़ने का भी प्रस्ताव रखा है. तीसरे और चौथे चरण को भी लागू करने की सिफारिश की है.

1950 के दशक की तुलना में वाहनों की संख्या बढ़ी है, लेकिन सड़कों की क्षमता नहीं बढ़ाई जा सकती. इसलिए, स्कूल, कॉलेज और कार्यालय समय के दौरान निजी वाहनों की संख्या कम की जानी चाहिए. तभी यातायात की भीड़ कम हो सकती है. जयकुमार ने कहा कि वातानुकूलित बसें चलाई जानी चाहिए ताकि लोग सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने में संकोच न करें. वर्तमान 3,500 सिटी बसें पांच वर्षों में बढ़कर 6,500 हो जाएंगी.

चेन्नई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा चेन्नई-विल्लुपुरम-पांडिचेरी और चेन्नई-तांबरम-कांचीपुरम जैसे आरआरटीएस रूट तैयार किए जा रहे हैं. कुल 439 किलोमीटर की दूरी के लिए चेन्नई-गुम्मिडीपूंडी-नेल्लोर-श्री सिटी रूट की सिफारिश की गयी है. इसके लिए परियोजना रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है. इसी तरह, रेलवे बोर्ड चेन्नई से हैदराबाद और चेन्नई से बेंगलुरु तक हाई-स्पीड रेल परियोजनाएं तैयार कर रहा है. ये रेल परियोजनाएं अगले आठ वर्षों में पूरा किया जा सकेगा.

