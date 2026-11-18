ट्रेड फेयर में पहली बार सजा माता वैष्णो देवी का दरबार, कटरा नहीं पहुंच पाने वाले भक्तों को मिलेगा माता का प्रसाद
माता के दरबार में चुनरी चढ़ाने की परंपरा का विशेष धार्मिक महत्व है. स्टॉल पर दो तरह की चुनरी मुहैया कराई गई हैं.
Published : November 18, 2026 at 1:15 PM IST
नई दिल्ली: भारत मंडपम में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2026 में इस बार श्रद्धालुओं के लिए भी खास आकर्षण देखने को मिल रहा है. मेले में पहली बार श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से आधिकारिक स्टॉल लगाया गया है. हॉल नंबर-7 में इस स्टॉल पर माता के दरबार में चढ़ाई जाने वाली प्रसाद सामग्री, चुनरी, चोला और पूजा से जुड़ी दूसरी चीजें हैं. इसका उद्देश्य उन श्रद्धालुओं के लिए है जो किसी कारण से कटरा स्थित माता के भवन तक नहीं पहुंच पाते, वे यहां से माता के दरबार का प्रसाद और पूजन सामग्री अपने घर ले जा सकते हैं. यह स्टॉल केवल खरीदारी का केंद्र नहीं, बल्कि माता के प्रति श्रद्धा और आस्था को करीब से महसूस करने का एक माध्यम भी बन रहा है.
श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के आधिकारिक स्टॉल पर मौजूद सीनियर रिसेप्शनिस्ट डिप्टी साहिल शर्मा ने बताया कि बोर्ड पहली बार इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में अपना स्टॉल लेकर आया है. इसे लगाने के पीछे मुख्य उद्देश्य उन श्रद्धालुओं तक माता के दरबार का प्रसाद पहुंचाना है, जो किसी वजह से वैष्णो देवी भवन में दर्शन करने नहीं जा पाते. उन्होंने बताया कि माता के दरबार में चढ़ाई जाने वाली चीजों और प्रसाद को यहां मुहैया कराया गया है, जिससे श्रद्धालु इन चीजों को अपने घर ले जाकर पूजा-पाठ में शामिल कर सकें. स्टॉल पर अलग-अलग कीमतों के प्रसाद पैक रखे गए हैं. इनमें श्रद्धालु अपनी सुविधा के अनुसार विकल्प चुन सकते हैं.
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पंचमेवा प्रसाद में बादाम, काजू से लेकर किशमिश तक: स्टॉल पर 100 रुपये से मिलने वाला पंचमेवा प्रसाद खास आकर्षण है. इसमें बादाम, काजू, नारियल के टुकड़े, किशमिश और खजूर हैं. इसके एक पैक में चार पैकेट दिए जा रहे हैं. वहीं, 300 रुपये के पैक में 12 पैकेट हैं. इस तरह श्रद्धालु अपनी जरूरत और परिवार के सदस्यों के हिसाब से प्रसाद ले रहे हैं. इसके अलावा 500 रुपये का विशेष प्रसाद बॉक्स भी है. इसमें मिक्स प्रसाद, रक्षा सूत्र, काला रक्षा सूत्र, माता की चुनरी और प्रीमियम पंचमेवा सहित अन्य सामग्री है. वहीं, 2100 रुपये के बड़े पैक में भी ये सभी चीजें दी जाती हैं. इसमें कुछ अतिरिक्त सामग्री भी रखी गई है.
माता के दरबार में चुनरी चढ़ाने की परंपरा का विशेष धार्मिक महत्व है. इसी भावना को ध्यान में रखते हुए स्टॉल पर दो तरह की चुनरी मुहैया कराई गई हैं. सामान्य चुनरी की कीमत 100 रुपये और सुपीरियर गुणवत्ता वाली चुनरी की कीमत 700 रुपये है. इसके साथ ही यहां माता का चोला भी है. साहिल शर्मा ने बताया कि माता के दरबार से जुड़ा यह चोला भी श्रद्धालुओं के लिए रखा गया है. इसके अलावा पूजा के कपड़े भी हैं, जिन्हें भक्त अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं. इस तरह माता की पूजा से जुड़ी कई जरूरी चीजें एक ही जगह मिल रही हैं.
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