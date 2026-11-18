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ट्रेड फेयर में पहली बार सजा माता वैष्णो देवी का दरबार, कटरा नहीं पहुंच पाने वाले भक्तों को मिलेगा माता का प्रसाद

ट्रेड फेयर में पहली बार माता वैष्णो देवी का दरबार ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: भारत मंडपम में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2026 में इस बार श्रद्धालुओं के लिए भी खास आकर्षण देखने को मिल रहा है. मेले में पहली बार श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से आधिकारिक स्टॉल लगाया गया है. हॉल नंबर-7 में इस स्टॉल पर माता के दरबार में चढ़ाई जाने वाली प्रसाद सामग्री, चुनरी, चोला और पूजा से जुड़ी दूसरी चीजें हैं. इसका उद्देश्य उन श्रद्धालुओं के लिए है जो किसी कारण से कटरा स्थित माता के भवन तक नहीं पहुंच पाते, वे यहां से माता के दरबार का प्रसाद और पूजन सामग्री अपने घर ले जा सकते हैं. यह स्टॉल केवल खरीदारी का केंद्र नहीं, बल्कि माता के प्रति श्रद्धा और आस्था को करीब से महसूस करने का एक माध्यम भी बन रहा है.