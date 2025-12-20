हिंसा की आग में जल रहा पड़ोसी देश, जानें क्या है इंटरनेशनल बांग्लादेश भवन में म्यूजियम की स्थिति
हसीना सरकार गिरने के बाद, विश्वभारती का बांग्लादेश भवन पूरी तरह से बंद कर दिया गया था.
December 20, 2025
बोलपुर (पश्चिम बंगाल): शरीफ उस्मान हादी की मौत से इस वक्त पूरा बांग्लादेश सुलग रहा है. बॉर्डर पार हुई हिंसा के बाद, पश्चिम बंगाल में इंटरनेशनल बांग्लादेश भवन में म्यूजियम को फिर से खोला जाना तय नहीं हो पाया है.
हसीना सरकार गिरने के बाद, विश्वभारती का बांग्लादेश भवन पूरी तरह से बंद कर दिया गया था. जैसे-जैसे हालात धीरे-धीरे सुधरे, विश्वभारती अधिकारियों ने कुछ ही दिनों में म्यूजियम को आम लोगों के लिए फिर से खोलने का फैसला किया था. हालांकि, वहां के ताजा उत्पन्न हालात देखकर इस पर फिलहाल ग्रहण लगता दिख रहा है.
इस बीच, रवींद्रनाथ टैगोर का शांतिनिकेतन बांग्लादेश में छायानॉट की तबाही और दीपू दास की बेरहमी से हत्या के विरोध में आवाज उठा रहा है. टैगोर परिवार के सदस्य सुप्रियो टैगोर ने कहा कि, यह एक हैरान करने वाली घटना है. हैरानी होती है कि देश (बांग्लादेश) किस रास्ते पर जा रहा है. रवींद्रनाथ, नजरुल और लालोन की धरती पर जो हो रहा है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है. उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें यह दिन देखना पड़ेगा.
शांतिनिकेतन की खोई लिटरेरी मैगजीन के एडिटर और आश्रम में रहने वाले किशोर भट्टाचार्य ने कहा, "बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही हैं, हम उनका कड़ा विरोध करते हैं. हम उनकी सरकार के हेड यूनुस से अनुरोध करते हैं कि वे आंखें बंद न करें."
उन्होंने कहा कि, यूनुस को चाहिए कि वे आम लोगों को सुरक्षा दें. किशोर भट्टाचार्य ने कहा कि, दो दिनों से बंगाली भाषा, संस्कृति और विरासत पर जुल्म हो रहा है. रवींद्रनाथ की तस्वीरें जलाई जा रही हैं और छायानॉट को खत्म किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि, लालोन के कल्चर को खत्म किया जा रहा है. ऐसे में वे मांग करते हैं कि बांग्लादेश में सेक्युलरिज्म को फिर से बहाल किया जाए.
शांतिनिकेतन की एक और आश्रम में रहने वाली प्रणति बिस्वास ने कहा कि, छायानॉट कल्चर का सेंटर है. शांतिनिकेतन से कई आर्टिस्ट वहां सीखने गए हैं. बंगाली दोनों देशों की भाषा है बंगाली दूसरी तरफ की नेशनल भाषा है. उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि, बंगाली कल्चर और विरासत को खत्म करके कोई देश कैसे चल सकता है. उन्होंने बांग्लादेश में जुल्म खत्म करने की अपील की. उन्होंने कहा कि, इन हालातों के बीच फ्रीडम फाइटर्स को भी प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए.
टीचर कल्याण मुखर्जी ने कहा कि, वे बांग्लादेश को अपना देश मानते थे. अब वे ऐसा सोच भी नहीं सकते. जिस तरह से बॉर्डर पार सेक्युलर सोच को खत्म किया जा रहा है, जिस तरह से पूरे देश में कट्टरपंथ फैल रहा है, उससे उनका उस देश के बारे में कुछ भी अच्छा कहने का मन नहीं कर रहा. इस बार, शायद वे राष्ट्रगान 'आमार सोनार बांग्ला' को भी रिजेक्ट कर दें. क्योंकि वे रवींद्रनाथ की मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, तो जो हो रहा है, उसे देखते हुए वे लालन की दरगाह को भी तोड़ सकते हैं.
अगर वहां का प्रशासन चुप रहा, अगर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, तो वहां के सेक्युलर लोगों का क्या होगा. उन्होंने उम्मीद जताई की बांग्लादेश में सबकुछ ठीक हो जाएगा. ध्यान देने वाली बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय 'बांग्लादेश भवन' विश्वभारती के इंदिरा गांधी नेशनल इंटीग्रेशन सेंटर के ग्राउंड पर 40,000 स्क्वायर फीट एरिया में बना है, जिसे बांग्लादेश सरकार ने 40 करोड़ बांग्लादेशी टका की लागत से बनवाया था.
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 25 मई, 2018 को इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया था. उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद थीं.
असल में, बिल्डिंग का डिजाइन खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बनाया था. बाद में, इस बिल्डिंग के रखरखाव के लिए बांग्लादेश सरकार ने 10 करोड़ बांग्लादेशी टका दिए थे. एग्रीमेंट में यह तय हुआ था कि यह पैसा बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट के तौर पर रखा जाएगा, और ब्याज का इस्तेमाल बांग्लादेश भवन के मेंटेनेंस के लिए किया जाएगा.
बिल्डिंग के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी विश्वभारती को दी गई थी. इस बांग्लादेश भवन में शेख मुजीबुर रहमान की एक बड़ी मूर्ति के साथ-साथ दोनों बंगालों के इतिहास से जुड़े कई डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स और दूसरी कलाकृतियां रखी हैं. इसमें एक मॉडर्न एग्जिबिशन हॉल, लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम भी है. टूरिस्ट एग्जिबिशन हॉल में जा सकते हैं, और स्टूडेंट्स रिसर्च और अलग-अलग इवेंट्स के लिए लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम का इस्तेमाल कर सकते हैं.
लेकिन, हसीना सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश भवन पूरी तरह से बंद हो गया था. लेकिन धीरे-धीरे, जैसे-जैसे हालात ठीक हुए, बांग्लादेश भवन के ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम फिर से शुरू हो गए. विश्वभारती अधिकारियों ने तय किया था कि बांग्लादेश भवन का म्यूजियम एक महीने के अंदर आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा. लेकिन अब, वह प्लान फिर से खतरे में पड़ता दिख रहा है.
हर साल, बांग्लादेश से एवरेज 60 से 70 स्टूडेंट रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा शुरू किए गए विश्वभारती में पढ़ने और रिसर्च करने आते हैं. टूरिस्ट भी आते हैं. इत्तेफाक से, शेख हसीना सरकार के खिलफ़ बड़े आंदोलन के एक बड़े नेता शरीफ उस्मान हादी की गोली लगने और इलाज के दौरान मौत हो गई. इसके बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका में तनाव फैल गया.
देश के पॉपुलर बंगाली डेली 'प्रथम आलो' और इंग्लिश डेली 'द डेली स्टार' के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई. दीपू दास नाम के एक आदमी की बेरहमी से हत्या से पूरी दुनिया हैरान रह गई, जिसे जिंदा जला दिया गया था.
यहां तक कि शेख मुजीबुर रहमान के धानमंडी वाले घर में भी तोड़-फोड़ की गई और छायानौत बिल्डिंग में आग लगा दी गई. मशहूर कलाकारों के इस्तेमाल किए जाने वाले म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे हारमोनियम, तबले और दुगियों को तोड़ दिया गया. आर्टिस्ट संजीदा खातून की तस्वीरें और लालन से जुड़ी कई चीजें फाड़ दी गईं. इससे हर जगह बुराई का तूफान आ गया है.
छायानौत एक आर्ट्स और कल्चर सेंटर है जिसे आर्टिस्ट और राइटर संजीदा खातून और वहीदुल हक जैसे जाने-माने लोगों ने शुरू किया था. इसे 1961 में बनाया गया था. इसका मुख्य मकसद बंगाली भाषा, रवींद्रनाथ टैगोर और काज़ी नजरुल इस्लाम की रचनाओं, लालन कल्चर और देसी कल्चर के दूसरे पहलुओं को बढ़ावा देना और फैलाना था. वह ऐतिहासिक छायानौत लगभग खत्म हो चुका है.
इसके विरोध में कवि रवींद्रनाथ टैगोर की जगह शांतिनिकेतन के लोगों ने अपनी आवाज उठाई है. हर कोई मांग कर रहा है कि बांग्लादेश को कट्टरपंथ के चंगुल से बचाया जाए.
