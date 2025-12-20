ETV Bharat / bharat

हिंसा की आग में जल रहा पड़ोसी देश, जानें क्या है इंटरनेशनल बांग्लादेश भवन में म्यूजियम की स्थिति

बोलपुर (पश्चिम बंगाल): शरीफ उस्मान हादी की मौत से इस वक्त पूरा बांग्लादेश सुलग रहा है. बॉर्डर पार हुई हिंसा के बाद, पश्चिम बंगाल में इंटरनेशनल बांग्लादेश भवन में म्यूजियम को फिर से खोला जाना तय नहीं हो पाया है.

हसीना सरकार गिरने के बाद, विश्वभारती का बांग्लादेश भवन पूरी तरह से बंद कर दिया गया था. जैसे-जैसे हालात धीरे-धीरे सुधरे, विश्वभारती अधिकारियों ने कुछ ही दिनों में म्यूजियम को आम लोगों के लिए फिर से खोलने का फैसला किया था. हालांकि, वहां के ताजा उत्पन्न हालात देखकर इस पर फिलहाल ग्रहण लगता दिख रहा है.

इस बीच, रवींद्रनाथ टैगोर का शांतिनिकेतन बांग्लादेश में छायानॉट की तबाही और दीपू दास की बेरहमी से हत्या के विरोध में आवाज उठा रहा है. टैगोर परिवार के सदस्य सुप्रियो टैगोर ने कहा कि, यह एक हैरान करने वाली घटना है. हैरानी होती है कि देश (बांग्लादेश) किस रास्ते पर जा रहा है. रवींद्रनाथ, नजरुल और लालोन की धरती पर जो हो रहा है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है. उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें यह दिन देखना पड़ेगा.

शांतिनिकेतन की खोई लिटरेरी मैगजीन के एडिटर और आश्रम में रहने वाले किशोर भट्टाचार्य ने कहा, "बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही हैं, हम उनका कड़ा विरोध करते हैं. हम उनकी सरकार के हेड यूनुस से अनुरोध करते हैं कि वे आंखें बंद न करें."

क्यो पश्चिम बंगाल में इंटरनेशनल बांग्लादेश भवन में म्यूजियम खुलेगा (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि, यूनुस को चाहिए कि वे आम लोगों को सुरक्षा दें. किशोर भट्टाचार्य ने कहा कि, दो दिनों से बंगाली भाषा, संस्कृति और विरासत पर जुल्म हो रहा है. रवींद्रनाथ की तस्वीरें जलाई जा रही हैं और छायानॉट को खत्म किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि, लालोन के कल्चर को खत्म किया जा रहा है. ऐसे में वे मांग करते हैं कि बांग्लादेश में सेक्युलरिज्म को फिर से बहाल किया जाए.

शांतिनिकेतन की एक और आश्रम में रहने वाली प्रणति बिस्वास ने कहा कि, छायानॉट कल्चर का सेंटर है. शांतिनिकेतन से कई आर्टिस्ट वहां सीखने गए हैं. बंगाली दोनों देशों की भाषा है बंगाली दूसरी तरफ की नेशनल भाषा है. उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि, बंगाली कल्चर और विरासत को खत्म करके कोई देश कैसे चल सकता है. उन्होंने बांग्लादेश में जुल्म खत्म करने की अपील की. उन्होंने कहा कि, इन हालातों के बीच फ्रीडम फाइटर्स को भी प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए.

टीचर कल्याण मुखर्जी ने कहा कि, वे बांग्लादेश को अपना देश मानते थे. अब वे ऐसा सोच भी नहीं सकते. जिस तरह से बॉर्डर पार सेक्युलर सोच को खत्म किया जा रहा है, जिस तरह से पूरे देश में कट्टरपंथ फैल रहा है, उससे उनका उस देश के बारे में कुछ भी अच्छा कहने का मन नहीं कर रहा. इस बार, शायद वे राष्ट्रगान 'आमार सोनार बांग्ला' को भी रिजेक्ट कर दें. क्योंकि वे रवींद्रनाथ की मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, तो जो हो रहा है, उसे देखते हुए वे लालन की दरगाह को भी तोड़ सकते हैं.

अगर वहां का प्रशासन चुप रहा, अगर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, तो वहां के सेक्युलर लोगों का क्या होगा. उन्होंने उम्मीद जताई की बांग्लादेश में सबकुछ ठीक हो जाएगा. ध्यान देने वाली बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय 'बांग्लादेश भवन' विश्वभारती के इंदिरा गांधी नेशनल इंटीग्रेशन सेंटर के ग्राउंड पर 40,000 स्क्वायर फीट एरिया में बना है, जिसे बांग्लादेश सरकार ने 40 करोड़ बांग्लादेशी टका की लागत से बनवाया था.