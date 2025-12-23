ETV Bharat / bharat

ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन

रायपुर: हिंदी साहित्य को अपनी सादगी, मानवीय संवेदना और अनकहे भावों से समृद्ध करने वाले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात कवि, कथाकार और उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल का मंगलवार शाम 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया. कुछ दिन पहले ही उन्हें देश के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत किया गया था. लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे विनोद कुमार शुक्ल का उपचार रायपुर एम्स में चल रहा था. उनके निधन से न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि संपूर्ण देश का साहित्य जगत शोकाकुल है और हिंदी साहित्य ने अपना एक अत्यंत संवेदनशील व मौन स्वर खो दिया.





ज्ञानपीठ सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन

विनोद कुमार शुक्ल हिंदी साहित्य के उन दुर्लभ रचनाकारों में शुमार थे, जिन्होंने कविता, कहानी और उपन्यास तीनों विधाओं में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई. उनकी रचनाएं शोर से दूर, लेकिन भीतर तक असर करने वाली संवेदनाओं से भरी रही है. उनकी भाषा की सादगी और भावों की गहराई उन्हें समकालीन साहित्य में अलग स्थान दिलाती है.





कुछ दिन पहले ही मिला था ज्ञानपीठ सम्मान

गौरतलब है कि कुछ ही दिन पहले विनोद कुमार शुक्ल को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था. यह सम्मान उनके दशकों लंबे साहित्यिक योगदान और हिंदी साहित्य को नई दृष्टि देने वाले लेखन के लिए दिया गया था. ज्ञानपीठ सम्मान मिलना छत्तीसगढ़ के लिए भी गर्व का क्षण माना गया.

