ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन
विनोद कुमार शुक्ल हिंदी साहित्य के उन दुर्लभ रचनाकारों में शुमार थे, जिन्होंने कविता, कहानी और उपन्यास तीनों विधाओं में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 23, 2025 at 6:16 PM IST
रायपुर: हिंदी साहित्य को अपनी सादगी, मानवीय संवेदना और अनकहे भावों से समृद्ध करने वाले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात कवि, कथाकार और उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल का मंगलवार शाम 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया. कुछ दिन पहले ही उन्हें देश के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत किया गया था. लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे विनोद कुमार शुक्ल का उपचार रायपुर एम्स में चल रहा था. उनके निधन से न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि संपूर्ण देश का साहित्य जगत शोकाकुल है और हिंदी साहित्य ने अपना एक अत्यंत संवेदनशील व मौन स्वर खो दिया.
ज्ञानपीठ सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन
विनोद कुमार शुक्ल हिंदी साहित्य के उन दुर्लभ रचनाकारों में शुमार थे, जिन्होंने कविता, कहानी और उपन्यास तीनों विधाओं में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई. उनकी रचनाएं शोर से दूर, लेकिन भीतर तक असर करने वाली संवेदनाओं से भरी रही है. उनकी भाषा की सादगी और भावों की गहराई उन्हें समकालीन साहित्य में अलग स्थान दिलाती है.
कुछ दिन पहले ही मिला था ज्ञानपीठ सम्मान
गौरतलब है कि कुछ ही दिन पहले विनोद कुमार शुक्ल को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था. यह सम्मान उनके दशकों लंबे साहित्यिक योगदान और हिंदी साहित्य को नई दृष्टि देने वाले लेखन के लिए दिया गया था. ज्ञानपीठ सम्मान मिलना छत्तीसगढ़ के लिए भी गर्व का क्षण माना गया.
आम जीवन और मानवीय संवेदना का साहित्यकार
उनका लेखन आम आदमी के जीवन, प्रकृति, मनुष्य की भीतरी संवेदनाओं और सामाजिक यथार्थ को अत्यंत सहजता और गहराई के साथ प्रस्तुत करता रहा. उन्होंने साबित किया कि सरल भाषा के माध्यम से भी गहन विचार और व्यापक संवेदना को अभिव्यक्त किया जा सकता है. उनकी रचनाओं में चुप्पी, करुणा और मानवीय सरोकारों की गूंज साफ महसूस होती है.
छत्तीसगढ़ को दिलाया राष्ट्रीय साहित्यिक सम्मान
छत्तीसगढ़ से जुड़ी उनकी पहचान ने राज्य को राष्ट्रीय साहित्यिक मंच पर विशेष प्रतिष्ठा दिलाई. वे राज्य के उन गिने-चुने साहित्यकारों में रहे, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की साहित्यिक छवि को मजबूती दी.
साहित्य जगत में शोक, रचनाएं रहेंगी अमर
उनके निधन की खबर मिलते ही साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों और पाठकों ने गहरा दुख व्यक्त किया है. साहित्य जगत का मानना है कि भले ही विनोद कुमार शुक्ल आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी रचनाएं उन्हें हमेशा जीवित रखेंगी। हिंदी साहित्य की यात्रा में उनकी उपस्थिति सदैव महसूस की जाती रहेगी.
विनोद कुमार शुक्ल का जाना हिंदी साहित्य के लिए एक अपूरणीय क्षति है. वे शब्दों के नहीं, संवेदनाओं के साहित्यकार थे जिनकी सादगी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी.
प्रमुख रचनाओं के नाम
- नौकर की कमीज
- खिलेगा तो देखेंगे
- दीवार में एक खिड़की रहती थी
- एक छुपी जगह
पीएम मोदी से कांग्रेस ने पूछे 21 सवाल, एलपीजी सिलेंडर और महतारी वंदन समेत कई मुद्दों पर मांगा जवाब
बीजेपी सरकार के 2 साल, शिक्षा मंत्री यादव ने बताया बेमिसाल, कांग्रेस ने कहा- उपलब्धि पूरी तरह जीरो
बृजमोहन की चिट्ठी पर दीपक बैज का तंज, अब खुद के लोग फैसले को मान रहे गलत, नई गाइडलाइन के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी